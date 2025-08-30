Близько полудня 30 серпня на вулиці Академіка Єфремова у Львові застрелили чинного народного депутата та колишнього спікера Верховної Ради VIII скликання Андрія Парубія. Політик проживав неподалік. Факт убивства офіційно підтвердили Національна поліція, народні депутати та президент Володимир Зеленський.

Друзі та колеги Парубія переконують LIGA.net, що вбивство має російський слід. Правоохоронці кажуть, що окрім цієї версії опрацьовують також багато інших.



Це була не перша спроба вбити політика.