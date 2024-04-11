Верховная Рада исключила из законопроекта о мобилизации положения о демобилизации через 36 месяцев службы. Минобороны уверяет, что вопросы проработают отдельно – чтобы учесть все факторы, влияющие на обороноспособность страны.

Спектр реакций военнослужащих на эту новость – широк. Вплоть до прогнозов по увеличению случаев невозвращения из плановых отпусков и самовольного ухода из части.

Исключенные из законопроекта положения не помогли бы урегулировать процесс мобилизации, говорит LIGA.net аналитик Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк.

Понимания, как должен происходить этот масштабный процесс, пока нет. Потому и сама демобилизация пока вряд ли возможна, добавляет LIGA.net представитель оборонного комитета (Голос) Соломия Бобровская.

Какая доработка нуждается в вопросе демобилизации и возможно ли найти решение в ближайшее время – коротко.

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Предложение Сырского. Почему отменили демобилизацию

9 апреля член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки (СН) Александр Федиенко сообщил, что вопросы демобилизации и ротации бойцов исключили из проекта о мобилизации.

"Комитет после проведения консультаций с главнокомандующим согласился учесть предложение", – заявил народный депутат.

Согласно обнародованным им документам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к главе Минобороны Рустему Умерову с ходатайством вынести основания для увольнения с военной службы, а также ротацию военных в отдельный законопроект.

Правительство это предложение поддержало.

Этот вопрос должен быть урегулирован отдельным законом, проект которого должен еще разработать Кабинет министров, рассказывает LIGA.net другой представитель "слуг" в комитете Федор Вениславский.

11 апреля Верховная Рада проголосовала в целом за закон о мобилизации. Парламент учел 31 правку профильного комитета, а также правку, которая убирает из документа норму о ротациях и демобилизации, сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк.

"Никто не отказывается от демобилизации и срок 36 месяцев отдыха никуда не исчезает", – подчеркнул спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

По словам спикера, вынести демобилизацию за скобки Сырский решил из-за оперативной ситуации на фронте.

Однако понимания, как именно может происходить масштабный процесс демобилизации, пока нет, подчеркивает Бобровская.

В смысловом вакууме по демобилизации государство находится давно, рассказывает LIGA.net председатель и соучредитель правозащитного центра для военных ОО "Принцип" Любовь Галан.

Сначала формула демобилизации абстрактно предлагала увольнять всех через 36 месяцев службы, и ее очевидно невозможно было реализовать, напоминает Галан. Потом по просьбе тогдашнего главнокомандующего Залужного ее усложнили – после 36 месяцев службы демобилизацию планировали реализовать решением ставки.

"Вопрос сроков и прядка ее реализации оставался без ответа, – говорит Галан. – Поэтому то, что дембилизацию изъяли из проекта – не хорошо и не плохо. Это все то же отсутствие ответа".

Но способ, которым стране сообщили об изменениях, создал у военных и их семей ощущение, что вопрос демобилизации снят с повестки дня и больше не будет приоритетом, констатирует Галан.

Никаких механизмов не существует. И вот почему

Украинское мобилизационное законодательство разрабатывалось в мирные времена и не отвечает требованиям военного времени, в частности, это касается вопроса демобилизации, признает президент Владимир Зеленский.

"Есть дебаты у парламентариев, они спорят: когда можно увольнять ребят, когда нет, кого из них. В обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны. На это никто не рассчитывал. Поэтому есть разные вопросы: по ротации, отпускам", – говорит он.

Отсутствие механизма демобилизации – проблема, урегулированием которой не занимались десятилетиями, уточняет Виктор Кевлюк. Напоминает: действующее законодательство обязывает именно президента принимать решение о порядке и сроках проведения демобилизации.

"Дальше страна оказывается в тупике. Не существует не только порядка и правил, а вообще понимание того, что должно произойти", – говорит он.

Опыт АТО не может помочь – тогда провели шесть очередей частичной мобилизации, не предполагавшей никаких действий в органах государственной власти и экономике. Люди призывались на военную службу и затем из нее увольнялись указами президента, согласно действующему порядку ее прохождения. О полной мобилизации и демобилизации речь не шла, отмечает полковник запаса.

"Сегодня же необходимо провести мобилизацию всего государства. Власти и экономики, – подчеркивает он. – Бросить все силы и ресурсы на борьбу, а не ограничиться лишь призывом определенного количества сотен тысяч человек для пополнения войска".

Механизмов, как потом перевести государство в мирное положение, за все годы независимости в Украине тоже не разработали. Речь идет о более широком спектре вопросов, чем просто организация возвращения миллиона людей в пункты постоянной дислокации, объясняет Кевлюк.

"Куда девать новые бригады, которые не существовали до войны? Как переместить сотни тысяч боевых машин домой? Как перевезти миллионы тонн грузов, в том числе – опасных? – перечисляет он. – Как восстановить границу и дежурство на ней? Что делать с воздушным, морским и подводным пространством, требующим постоянного мониторинга? Как разминировать и рекультивировать территории? Как идентифицировать и похоронить всех погибших? Как вернуть трупы захватчиков?"

Это только те задачи, которые лежат на поверхности, говорит он. Поэтому проект №10449 в вопрос демобилизации не вносил никакой конкретики.

"Решение можно найти". Как заменить людей в армии

Проект закона о демобилизации будет разрабатываться не с нуля, и этот процесс начнется уже в ближайшее время, обещает спикер Минобороны. В новом документе нужно учесть многие факторы, чтобы избежать негативного влияния на обороноспособность страны.

Решение, которое позволит заменить хотя бы часть людей, можно найти, уверен эксспикер Генштаба Владислав Селезнев.

"Количество граждан, которые недавно были освобождены от мобилизации, уменьшено. Соответственно, Украина получит дополнительные мобилизационные ресурсы, – говорит он LIGA.net . – И благодаря уменьшению призывного возраста , и за счет ветеранов правоохранительной системы, других структур, которые до этого не находились на военном учете в ТЦК".

Ротации и хотя бы частичная демобилизация сейчас важны – физическое, моральное, психологическое истощение сказывается, отмечает он.

При этом военное руководство должно объяснять происходящее не через публикации межведомственных писем, говорит Галан. Есть много более приемлемых форматов. У военнослужащие имеют запрос на откровенный разговор о текущей ситуации и они его заслуживают.

"Людям нужно понимать, как будут происходить ротация и демобилизация тех, кто служит уже длительное время и, очевидно, находится уже на какой-то грани, – отмечает правозащитница. – Для них важно почувствовать, что в них не видят бессмертных пони, которые могут существовать в условиях боевых действий годами".