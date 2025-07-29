Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич во время июльского симпозиума LANDEURO-2025 в немецком Висбадене призвал НАТО позаимствовать украинские военные инновации. Речь шла прежде всего о сухопутном поле боя и способности украинцев интегрировать новые технологии на уровне бригад за счет прямого сотрудничества с небольшими оборонно-техническими компаниями. Это признание в руководящих военных структурах НАТО наших преимуществ.

Действительно, Украина – настоящий новатор в изменении поля боя современной и будущих войн, хотя богатым ресурсами странам легче внедрять инновационные решения, к которым украинцы пришли через пот и кровь. Например, в Китае в середине июля 2025 года прошли тактические учения с участием пехотных FPV-дронов и наземных боевых роботов-собак. Китайская армия активно отрабатывает взаимодействие между людьми и боевыми роботами в условиях современной наступательной операции и штурмов.

Оказалось, что "железные воины" уже способны выполнять ряд смертельно опасных задач, которые слишком рискованны для личного состава, – от разведки и развертывания штурмов до преодоления сложных препятствий и тяжелой логистики под огнем противника.

Но главный урок на будущее – дальновидные страны заботятся о безопасности заранее, тогда как Украина теряет лучших представителей нации в аду войны...

Из этого анализа вы узнаете:

как Третья штурмовая отбила позиции и пленила россиян одними дронами;

что умеют "Гном-Минер" и ударный НРК "Лють";

сколько украинских компаний уже производят НРК для Вооруженных Сил

и почему 2025-й не стал годом тотальной роботизации.