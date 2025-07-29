Головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич під час липневого симпозіуму LANDEURO-2025 у німецькому Вісбадені закликав НАТО запозичити українські військові інновації. Йшлося передусім про сухопутне поле бою та здатність українців інтегрувати нові технології на рівні бригад завдяки прямій співпраці з невеликими оборонно-технічними компаніями. Це визнання в керівних військових структурах НАТО наших переваг.

Дійсно, Україна – справжній новатор у зміні поля бою сучасної та майбутніх воєн, хоча багатим на ресурси країнам легше впроваджувати інноваційні рішення, до яких українці прийшли через піт та кров. Наприклад, у Китаї в середині липня 2025 року пройшли тактичні навчання за участю піхотних FPV-дронів і наземних бойових роботів-собак. Китайська армія активно відпрацьовує взаємодію між людьми і бойовими роботами в умовах сучасної наступальної операції та штурмів.

Виявилося, що "залізні воїни" вже здатні виконувати низку смертельно небезпечних завдань, які надто ризиковані для особового складу, – від розвідки і розгортання штурмів до подолання складних перешкод і важкої логістики під вогнем противника.

Але головний урок на майбутнє – завбачливі країни піклуються про безпеку заздалегідь, тоді як Україна втрачає найкращих представників нації у пеклі війни...

Із цього аналізу ви дізнаєтесь:

як Третя штурмова відбила позиції та полонила росіян одними дронами;

що уміють "Гном-Мінер" та ударний НРК "Лють";

скільки українських компаній вже виробляють НРК для Збройних Сил

та чому 2025-й не став роком тотальної роботизації.