В то время как лидеры европейских стран заявляют о неспособности эффективно воевать с Россией в ближайшее время, Украина демонстрирует большой рост потенциала — как оборонного, так и оборонно-промышленного. Действительно ли ЕС не может заменить США после приостановки поставок оружия? На что способны страны Евросоюза и как Украина может укрепить их? И наконец – что именно на деле могут означать гарантии безопасности для Украины?

Об этом специально для LIGA.net рассуждает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Его аналитический материал публикуем в двух частях. В первой речь пойдет о предпосылках нового геополитического порядка. Во второй — о конкретных шагах, которые Европа может безотлагательно сделать с Украиной: ядерное сдерживание России или создание стратегических сил обороны.

Предпосылки нового геополитического порядка

Самое длинное в истории страны выступление президента США перед Конгрессом напоминало оправдание произвола и могло удивлять разве что аплодисментами очарованных гипнозом людей. На практике он лишь подчеркнул и закрепил тренды в новой политике США.

Первый. Европа осознала, что США больше не гарант безопасности континента; некоторые страны европейского НАТО даже ограничили обмен данными – на всякий случай. Традиционное единство западного лагеря вызывающе нарушили, а сам Альянс, благодаря усилиям нового хозяина Белого дома, может доживать последние месяцы, потому что уже трансформируется в фантом.

Второй. Откровенная и довольно практичная игра на Путина развязала диктатору руки и придала уверенности в усилении военного давления на Украину. За несколько недель тщеславный и непоправимо деструктивный Трамп сделал для имиджа международного преступника больше, чем десятки хвалебных книг и слуги из "Камеди клаб" и "Уральских пельменей".

Сам факт, что международный преступник с ордером на арест и посягательствами на ряд стран Центральной и Восточной Европы благодаря усилиям нового президента США и его команды восстановил статус лидера крупного мирового государства с ядерным арсеналом, с которым необходимо договариваться за столом переговоров, ощутимо ухудшил условия безопасности на европейском континенте.

Что касается приостановки военной помощи, то следует обратить внимание, что Трамп сознательно ударил по самым болезненным сферам.