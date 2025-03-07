Саме тоді, як лідери європейських країн заявляють про нездатність ефективно воювати з Росією найближчим часом, Україна демонструє неабияке зростання потенціалу — як оборонного, так і оборонно-промислового. Чи справді ЄС не може замінити США після призупинення постачання зброї? На що здатні країни Євросоюзу і як Україна може їх зміцнити? І нарешті – що саме насправді можуть означати гарантії безпеки для України?

Про все це спеціально для LIGA.net розмірковує директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. Його аналітичний матеріал ми публікуємо у двох частинах. У першій йтиметься про передумови нового геополітичного порядку. У другій — про конкретні кроки, які Європа може невідкладно зробити з Україною, як-то ядерне стримування Росії чи створення стратегічних сил оборони.

Передумови нового геополітичного порядку

Найдовший в історії країни виступ президента США перед Конгресом нагадував виправдання свавілля та міг дивувати хіба що оплесками зачарованих гіпнозом людей. На практиці він лише підкреслив та закріпив наявні тренди у новій політиці США.

Перший. Європа усвідомила, що США більше не гарант безпеки континенту; деякі країни європейського НАТО навіть обмежили обмін даними – про всяк випадок. Традиційну єдність західного табору зухвало порушили, а сам Альянс, завдяки зусиллям нового господаря Білого дому, може доживати останні місяці, бо вже трансформується у фантом.

Другий. Відверта й доволі практична гра на Путіна розв’язала диктатору руки та надала впевненості щодо посилення воєнного тиску на Україну. За кілька тижнів марнославний та непоправно деструктивний Трамп зробив для іміджу міжнародного злочинця більше, ніж десятки хвалебних книжок та слуги з "Камеді клаб" і "Уральських пельменів".

Сам факт, що міжнародний злочинець з ордером на арешт і зазіханнями на низку країн Центральної і Східної Європи завдяки зусиллям нового президента США та його команди відновив статус лідера великої світової держави з ядерним арсеналом, з яким необхідно домовлятися за столом переговорів, відчутно погіршив умови безпеки на європейському континенті.

Що ж до призупинення військової допомоги, то варто звернути увагу, що Трамп свідомо вдарив по найболючіших сферах.