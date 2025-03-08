Война без США. Как Европе и Украине создать Стратегические силы сдерживания России
Содержание:
Действительно ли ЕС не может заменить США после приостановки поставок оружия? На что способны страны Евросоюза, и как Украина может укрепить их? И, наконец, что именно на самом деле могут означать гарантии безопасности для Украины?
Об этом специально для LIGA.net анализирует директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Его аналитический материал публикуем в двух частях. В первой речь идет о предпосылках нового геополитического порядка.
Это вторая часть — о конкретных шагах, которые Европа может безотлагательно сделать с Украиной, таких как ядерное сдерживание России или создание стратегических сил обороны.
Перевооружить Европу и помочь Украине. С чего начать?
Первым шагом должно стать создание условий, когда Москва не сможет продолжать войну.
Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку