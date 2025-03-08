Действительно ли ЕС не может заменить США после приостановки поставок оружия? На что способны страны Евросоюза, и как Украина может укрепить их? И, наконец, что именно на самом деле могут означать гарантии безопасности для Украины?

Об этом специально для LIGA.net анализирует директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Его аналитический материал публикуем в двух частях. В первой речь идет о предпосылках нового геополитического порядка.

Это вторая часть — о конкретных шагах, которые Европа может безотлагательно сделать с Украиной, таких как ядерное сдерживание России или создание стратегических сил обороны.

Перевооружить Европу и помочь Украине. С чего начать?

Первым шагом должно стать создание условий, когда Москва не сможет продолжать войну.