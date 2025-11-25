Украина находится в центре жесткой дипломатической игры между США, Европой и Россией, где новый мирный план вызывает споры.

Мирная стратегия Дональда Трампа на этот раз, скорее всего, потерпит неудачу. Если этот раунд миротворчества окажется неудачным, следующий может пройти лучше – если Украина и её партнёры подготовятся. Путин уверен, что Россия на пути к победе. Но его позиции слабее, чем кажутся.

LIGA.net перечитала Politico, Bloomberg, Financial Times, NBC и сделала пять выводов по итогам очередного раунда переговоров.