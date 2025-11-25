Україна – в центрі жорсткої дипломатичної гри між США, Європою та Росією, де новий мирний план викликає суперечки.

Мирна стратегія Дональда Трампа цього разу, скоріше за все, зазнає провалу. Якщо цей раунд миротворчості виявиться невдалим, наступний може пройти краще – якщо Україна та її партнери підготуються. Путін упевнений, що Росія на шляху до перемоги. Але його позиції слабші, ніж здаються.

LIGA.net перечитала Politico, Bloomberg, The Financial Times, NBC і зробила п’ять висновків із чергового раунду переговорів.