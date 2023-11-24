"На пограничном переходе в Гребенном, перед польским шлагбаумом, на обеих полосах дороги "елочкой" расставлены восемь фур. Они расположены так, чтобы между ними мог проехать легковой автомобиль или автобус, но не грузовик", – рассказывает LIGA.net польский волонтер, глава объединения Pogoń Ruska Рафал Рошкевич.

Возле бастующих поставлена палатка, где жарят сосиски. Рядом — биотуалеты. Полиция весело говорит с бастующими, ест колбаски. Без всяких попыток вмешаться.

Тем временем очередь из грузовиков, которые хотят попасть из Польши в Украину, тянется чуть более чем на 60 км – до Замостья.

Забастовка польских перевозчиков стартовала 6 ноября – они начали круглосуточно блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска Краковец — Корчева, Ягодин — Дорогуск и Рава-Русская — Гребенне. С тех пор на границе застряли сотни грузовиков. Двое украинских водителей скончались в ожидании возможности пересечь границу.

23 ноября польские забастовщики начали блокаду уже четвертого пункта пропуска – Медыка – Шегини. По официальным данным, его будут блокировать до 26 ноября, с 09:00 до 20:00, говорит LIGA.net представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. По неофициальным – после 26 февраля блокада также может стать круглосуточной.

Организаторы забастовки заявляли, что не планируют препятствовать ввозу гуманитарной помощи в Украину или критически важным грузам.

Эта акция протеста может быть связана не только с требованиями изменить ситуацию, при которой украинские водители грузовых фур якобы "отбирают рабочие места поляков". К ней могут быть причастны российские спецслужбы, говорит LIGA.net собеседник в разведсообществе.

Для чего блокаду польско-украинской границы могут использовать россияне и как эта версия воспринимается в Польше – коротко.

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ЧТО ИЗВЕСТНО О РОССИЙСКОМ СЛЕДЕ

Связь организаторов акции с россиянами можно проследить в рамках обычного мониторинга событий, говорит LIGA.net глава Центра оборонных реформ, экс-советник министра обороны Александр Данилюк.

СПРАВКА. В начале 2023 года британский Королевский институт объединенных сил (RUSI) презентовал доклад (соавтором которого является Данилюк), где отметил: план России заключался в том, чтобы вторгнуться в Украину в течение 10 дней и аннексировать до августа-2022. Несмотря на провал первоначального плана и утрату части агентурных сетей в Украине, Россия продолжает отводить важную роль спецоперациям собственных разведывательных органов. Одним из инструментов влияния россиян могут стать акции протестов и забастовки профсоюзов.

Официальным организатором блокирования границы Польши с Украиной выступает представитель ультраправой партии Конфедерация свободы и независимости в Люблинском воеводстве Рафал Меклер.

С началом российского вторжения в Украину его транспортная компания Rafał Mekler Transport совместно с другими участвующими в блокаде компаниями (Kam-Trans, Jata-Trans, BOR-TOM, GLT POLSKA, KMS LOGISTYKA и PEO-TRANS) неоднократно проводили акции с требованиями отмены антироссийских санкций, отмечают аналитики Центра оборонных реформ.

Лидер списка Конфедерации на выборах в польский Сейм Зиомовит Пшебитковский — бывший лидер движения Всепольская молодежь. Это движение имеет давние связи с Российским имперским движением, которое, среди прочего, занималось вербовкой террористов для террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". А еще – с военизированной праворадикальной группировкой Zadrużny Krąg — Dywizja Słowiańska , которая сотрудничает с неонацистской группировкой "Русов", сейчас воюющей в рядах российской армии.

Другой участник забастовки на польской границе, владелец компании PEO-Trans – гражданин республики Беларусь Виктор Гордеюк, он связан с беларуской армией и учится в одном из высших военных учебных заведений Беларуси, отмечают авторы исследования.

Эту информацию LIGA.net подтверждают и в разведсообществе.

"Эти лица и компании и до блокирования границы неоднократно участвовали в акциях с требованием отменить санкции против России, – говорит источник. – Они связаны с праворадикальными организациями, представители которых воюют против Украины".

Собеседник LIGA.net в разведке также отмечает, что вероятность причастности россиян к этой забастовке действительно очень высока.

"Польские правоохранители знают обо всех этих связях. Они также рассматривали транспортные фирмы, созданные гражданами России и Беларуси, как угрозу национальной безопасности, – уточняет Данилюк. – Они должны понимать, что в забастовке принимают участие не только пророссийские силы. Там есть люди из России и Беларуси, прямо причастные к спецслужбам этих стран".

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НЕ ТОЛЬКО ЭКОНОМИКА. КАК ЗАБАСТОВКА ВЛИЯЕТ НА УКРАИНУ

Кроме очевидных экономических потерь, нанесенных Украине блокадой, она влияет также и на обороноспособность страны.

"Когда обычные гражданские фуры остановлены, стало сложнее тайно перевозить через границу грузы военного назначения. Например, военную технику для ремонта, – отмечает Данилюк. – Во-первых, эта логистика значительно усложнена. Во-вторых, мы вынуждены раскрывать методы этих перевозок: и используемый транспорт, и лиц, участвующих в них, и маршруты".

Для получения этих данных россияне прилагали немало усилий с самого начала полномасштабного вторжения в Украину.

Чтобы забастовщики пропустили машину через границу, водителям нужно идти с ними на переговоры и объяснять: они везут товар тех категорий, которые обещали пропускать. К примеру, гуманитарку, рассказывает LIGA.net Рошкевич. Далее нужно ждать, пока участники блокады разрешат машине проехать – пропускают по одной машине в несколько часов.

Визуально понять, везет ли машина гуманитарную помощь, а тем более – это помощь для армии или для гражданских, сложно, говорит он. Тем более что часть машин, ожидающих проезда, забастовщики не видят.

Но они видят, какие авто пересекают границу.

Даже гуманитарная помощь не пропускается без проблем, говорит польский волонтер. Его автомобиль, наполненный медицинским оборудованием, пропустили только после 40 часов таких переговоров.

"Не имело значения, что мы поляки, что везем помощь, от которой зависят человеческие жизни – такмед для армии под Бахмутом, медикаменты для прифронтовых госпиталей. Мы зависели от прихоти забастовщиков. После смерти второго украинского водителя, который ждал оформления, я спрашиваю себя: сколько людей лишились здоровья или жизни из-за того, что медицинская помощь и поддержка украинской армии не поступили вовремя?"

Украинские военные подтверждают, что в очереди на польской границе застряли необходимое им снаряжение, дроны или заказанные детали.

Кроме того, блокада истощает и волонтеров.

"Мы – волонтеры, которые выезжают в свободное от работы время, и по возвращении должны вернуться на работу. К тому же после почти двух суток на границе нужно еще добраться на восток Украины, – рассказывает Рошкевич. – После такого изнурительного ожидания двигаться дальше просто опасно, даже не въезжая в зону боевых действий".

Движение, которое украинские пограничники фиксируют на пунктах пропуска, не обеспечивает нормального пересечения границы и для тех грузов, которые забастовщики обещали не блокировать, подтверждает LIGA.net спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко. За минувшие сутки пункт пропуска Ягодин в обоих направлениях, например, в обе стороны пересекли всего 150 грузовиков. До блокады было 1200–1300 в обоих направлениях.

"Из открытых источников видим, что в километровых очередях среди грузовиков находятся также цистерны с топливом. Почему они стоят в общем движении, если участники блокады обещали их пропускать, – не знаю. Но более чем уверен, что нормального движения и для этих категорий грузов они сейчас не могут обеспечить", – говорит Демченко.

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КАК ПОЛЬША ВОСПРИНИМАЕТ БЛОКАДУ ГРАНИЦЫ

Несмотря на то что Польша всерьез воспринимает Россию как угрозу, версию о российском следе в блокаде границы ни политические элиты, ни общество не считают ключевой, говорит LIGA.net Лукаш Адамский, заместитель директора Центра диалога им. Юлиуша Мерошевского.

"Не исключаю, что российская агентура может быть вовлечена в эти события. Но мне кажется, что политически конструктивнее будет понять, каковы причины этого конфликта, – объясняет он. – Тем более, мы не можем верифицировать эту информацию. Просто обвинять кого-то, что он является агентом России, – это тоже элемент психологического давления".

Однако в Польше восприятие ситуации другое. Партия Конфедерация просто использовала акцию группы недовольных предпринимателей, решивших, что только блокадой границы они могут изменить невыгодную для них ситуацию, считает польский эксперт. Для Конфедерации это удобный повод, чтобы продвигать свои тезисы о необходимости смены месседжей о сотрудничестве с Украиной и получить политические дивиденды.

Польское государство пока не будет активно вмешиваться в ситуацию, предполагает Адамский. С одной стороны, продолжается переходный период: старого правительства, по сути, в Польше уже нет, а новое еще формируется. С другой – политические элиты ощущают себя в некоторой степени обиженными на Украину.

"Есть мнение, пожалуй – ошибочное, что Украина сделала политические шаги, которые были неблагосклонны к Польше. Для политиков, которые поддерживают Украину, это означало, что они платят ненужную политическую цену за эту поддержку, – передает Адамский. – Поэтому сейчас они стараются помочь , но с меньшей энергией. Считают, что если блокада продолжится дольше, то Киев будет говорить не только с Брюсселем или Вашингтоном, но и с Варшавой также".

То, как пропаганда РФ использует эту блокаду, вызывает беспокойство, считает основатель польского Центра исследований современной среды безопасности Михал Марек. Через разные платформы россияне активно пытаются стимулировать рост нерасположения поляков к украинцам и уничтожить позитивный имидж Польши в Украине.

Затягивание блокады выгодно РФ, чтобы увеличить экономический ущерб и усилия, которые обеим странам придется приложить для решения кризиса.

Освещение российского следа в блокировании украинской границы также нуждается в усилиях, убежден Данилюк. "Граждане европейских стран тоже должны понимать природу этих явлений, – говорит он. – Подавляющее большинство польских перевозчиков, кроме нескольких маргинальных политиков, общественных деятелей и компаний, не участвуют в забастовке. Все прекрасно понимают, насколько Украина зависит от этой логистики".

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