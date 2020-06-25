Война с дальнобойщиками и дети "низкого качества". Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня четверг, 25 июня. Температура от +14 до +28, курс доллара 26.80

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Война с дальнобойщиками

Власть объявила войну перегруженным фурам. Зеленский записал обращение дальнобойщикам и его очень эффектно распространил: в вайбер чате водителей, в котором они обсуждали, как обмануть системы взвешивания и контроля. За президентским перфомансом осталась незамеченной войнушка министров МВД Арсена Авакова и главы Мининфраструктуры Владислава Криклия за право взвешивать и штрафовать водителей-перегрузчиков. Трое наших собеседников уверяют, что Аваков побеждает и скоро водители будут платить штрафы сотрудникам Нацполиции. Это официальный приз в этой борьбе, неофициальный - система поборов с водителей. Откупиться от инспектора “Укртрансбезпеки” можно за 500-2000 грн. Будут ли “дорожные” полицейские честнее, вопрос риторический. Показательно в этой истории, с какой легкостью министр МВД Арсен Аваков может получить контроль над еще одной сферой. Это все, что надо знать о том, насколько президент и депутаты Слуги прислушались к уличным протестам и фейсбук-критике против Авакова. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Глава комитета соцполитики: В бедных семьях рождаются дети "низкого качества"

Есть люди нормальные, а есть нет. И все. Без третьего варианта. Вот, например, депутат-слуга высказалась о детях не того качества у тех, кто делает детей ради пособия - и сразу понятно, кто перед нами. И хоть очень уж на дне мысли логика присутствует, но выражена чудовищно. Ни дня без скандала. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Olympus решила капитулировать перед мобильными камерами и продать свой бизнес

Почти сенсация. Компания Olympus больше не будет выпускать фотокамеры. Как это часто бывает в последнее время, бывший гигант решил продать свой некогда базовый бизнес. Главная неожиданность: покупатели - не из Китая. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. В даркнете обнаружили базу данных миллионов пользователей Telegram

Видели такой заголовок? Волноваться не стоит - в базе номера и никнеймы пользователей из Ирана и России. Такие базы создают элементарным перебором - добавляют все номера подряд в список контактов и записывают, какие никнеймы при этом высвечиваются. Чтобы не попадать в такие базы, можно просто запретить другим пользователям добавлять вас в контакты по номеру телефона. И для баланса - хорошая новость про Telegram. В приложении тестируют видеозвонки. Эту фичу давно ждали, и если у вас айфон, вы уже можете её протестировать. Надо только обновиться до последней бета-версии. Кажется, скоро на моем смартфоне приложений, в которых можно звонить по видео, будет больше, чем всех остальных. Больше по ссылке.

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