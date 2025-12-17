Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к выборам в Украине даже во время военного положения. Он уже поручил своим депутатам готовить изменения в законы.

Провести эти выборы требует американский президент Дональд Трамп, чтобы Владимир Путин мог договариваться уже со следующим президентом. LIGA.net расспросила депутатов, действительно ли они готовятся к выборам и что именно для этого делают.