Чи можливі вибори під час війни? Пояснюємо Трампу на пальцях
Маріам Оганнисян
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до виборів в Україні навіть під час воєнного стану. Він уже доручив своїм депутатам готувати зміни до законів.
Провести ці вибори вимагає американський президент Дональд Трамп, щоб Володимир Путін міг домовлятися вже із наступним президентом. LIGA.net розпитала депутатів, чи дійсно вони готуються до виборів і що саме для цього роблять.
