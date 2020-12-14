Евросолидарность Петра Порошенко на этих местных выборах обещала "ни при каких обстоятельствах" не создавать коалиции с ОПЗЖ и Слугой народа. И нарушила свое обещание. СН Владимира Зеленского нацелилась на максимальное количество глав областных советов. И, похоже, справляется с этой задачей даже в тех регионах, где проиграла – благодаря альянсу с ОПЗЖ. Партия За майбутнє, которую связывают с олигархом Игорем Коломойским, получила несколько должностей в руководстве новых облсоветов – в союзе с проектами Зеленского и/или Порошенко.

Кто возглавил облсоветы после выборов и как непримиримые (вроде бы) враги начинают дружить ради политических бонусов: анализ LIGA.net.

СПРАВКА. Официально в областных и городских советах нет коалиций. Даже если политические игроки под прицелом видеокамер подписывают меморандум, договор или декларацию о намерениях. Это ситуативные союзы, которые создаются под определенные задачи. Однако в целом конфигурацию можно оценить по распределению должностей. Кто глава облсовета, кто его первый зам – это и есть примерная коалиция

СН + ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ. ШАТКИЙ МИР

На национальном уровне партии Порошенко и Зеленского, как и их лидеры, ведут ожесточенную информационную войну. Пятый и действующий президенты часто обмениваются взаимными обвинениями и колкими репликами через прессу, соцсети и видеообращения.

Из последнего: Зеленский в своем видеоролике обвинил Порошенко в двойных стандартах за работу его спортклуба "5 элемент" на карантине выходного дня ("вы либо спаситель, либо коммерсант обычный"), а Порошенко в своем Telegram-канале припомнил выступления "гражданина Зеленского" в Москве и заявил о реванше пророссийских сил в Украине.

Главный штабист Евросолидарности Александр Турчинов в эфире 5 канала обещал, что партия Порошенко ни при каких обстоятельствах не будт формировать коалиции с СН, ОПЗЖ или другими прокремлевскими проектами. Но, несмотря на вражду первых лиц, сразу в нескольких облсоветах СН и Евросолидарность пошли на сотрудничество и сформировали большинство.

Одесский облсовет выбирал руководство с боем – в прямом смысле. С драками депутатов, псевдоминированием зала и поломанной мебелью.

Первое место в регионе заняла пророссийская ОПЗЖ, набравшая 26,8% голосов избирателей. Представители Бойко-Медведчука всерьез рассчитывали, что возглавят облсовет в коалиции с партиями За майбутнє (10% на выборах) и Шария (5%).

Но ОПЗЖ не смогла взять под контроль Одесский облсовет. Глубокой ночью 5 декабря коалицию сформировали четыре партии: СН, Евросолидарность, Батькивщина и партия Геннадия Труханова Доверяй делам. Облсовет возглавил Григорий Диденко (СН), кресло зама отдали Батькивщине. Одесское большинство будет довольно шатким: 44 против 40 депутатов.

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Еще один союз Порошенко и Зеленского сложился во Львовском облсовете. Выборы в области выиграла Евросолидарность, набравшая почти треть голосов избирателей. Формально партия объявила, что подписала меморандум о сотрудничестве с Народным рухом, Батькивщиной и Украинской галицкой партией. Но голосование за руководство областного совета показало формирование совсем другого большинства.

На сессии 1 декабря облсовет выбрал главой представителя Евросолидарности Ирину Гримак. Ее заместителями стали депутаты от СН и Батькивщины. "Евросолидарность и СН. Вот все, что нужно знать о новой коалиции", – написала в Facebook депутат облсовета от Самопомощи Инна Свистун. Партия давнего оппонента Порошенко Андрея Садового в коалицию не попала.

На национальном уровне партии Порошенко и Зеленского, как и их лидеры, ведут ожесточенную войну. На местах – без проблем вступают в союзы и создают большинство: как в Одесском, Закарпатском и Львовском облсоветах

Закарпатский облсовет возглавил глава областной госадминистрации Алексей Петров (СН). Должности заместителей достались представителям Батькивщины и Евросолидарности, а недостающие голоса дало Родное Закарпатье. Но коалиция будет довольно шаткой: даже с союзниками за Петрова голосовали чуть больше половины депутатов. Партия венгров демонстративно покинула заседание

КТО ВЗЯЛ ПЕРВОЕ МЕСТО

СН + ОПЗЖ. ДОЛЖНОСТИ НЕ ПАХНУТ

СН после местных выборов не скрывали, что могут пойти на сотрудничество с ОПЗЖ в некоторых облсоветах, поскольку "этого не избежать". Особенно на востоке Украины, где ОПЗЖ традиционно пользуется поддержкой. Как уточняла нардеп, замглавы фракции СН Евгения Кравчук, речь идет только о голосованиях за те или иные хозяйственные вопросы, не за политические.

На деле союзы с ОПЗЖ вырисовываются не только на востоке и не только "по хозяйственным вопросам".

В Киевской области СН объединила голоса с ОПЗЖ и Батькивщиной, чтобы возглавить Киевский облсовет. Кресло руководителя досталось Александру Склярову (СН). Голосование было тайным, но областная Батькивщина прямо заявила, что три партии согласовали кандидатуру Склярову на совместном заседании. За это у Батькивщины – кресло первого зама, у ОПЗЖ – заместителя главы облсовета.

Выборы главы Киевского облсовета сопровождались рядом скандалов. СН обвиняли За майбутнє в попытках скупить голоса в пользу их кандидата Москаленко, в партии Коломойского парировали, что продажу должностей организовала сама СН. Москаленко утверждает, что партийные торги вышли далеко за пределы облсовета: якобы Батькивщине пообещали за голоса должность министра развития громад и территорий и первого замглавы КГГА, а ОПЗЖ – еще и должность начальника инфраструктуры и транспорта.

Первое место в Харьковской области получил Блок Кернеса, лидер которой с сентября лечится в немецкой клинике Шарите от последствий COVID-19. На первое заседание новый Харьковский облсовет собрался только через полтора месяца. Все это время шли переговоры о форматах большинства. Рассматривались варианты Блок Кернеса + ОПЗЖ, Блок Кернеса + все, кроме ОПЗЖ, и даже коалиция без Кернеса.

В итоге в отсутствие харьковского мэра контроль над областью взяла партия Зеленского. На выборах она финишировала только четвертой (пропустив вперед проект Кернеса, ОПЗЖ и Евросолидарность) с результатом всего 8,75%. Но за день до голосования представитель Блока Кернеса Сергей Чернов отказался от претензий на должность главы Харьковского облсовета, и кресло после тайного голосования досталось Артуру Товмасяну (СН). Харьковские активисты объяснили LIGA.net, что это человек министра внутренних дел Арсена Авакова.

Из четырех заместителей главы облсовета три достались Блоку Кернеса, один – ОПЗЖ. По мнению аналитиков, это и есть коалиция: СН, Кернес, ОПЗЖ. Возможно, часть Евросолидарности тоже будет ситуативно участвовать в голосованиях.

Коалиция из СН и ОПЗЖ сложилась и в Сумском облсовете. На выборах они получили два первых места: почти 20% и 17% соответственно. Сообразили на троих: "золотой акцией" для создания большинства выступила фракция Наш край.

На первой сессии ОПЗЖ, СН и Наш край синхронно голосовали за избрание руководства под аккомпонемент столкновений с участием Нацкорпуса и Правого сектора на улице. Возглавил Сумской облсовет бизнесмен Виктор Федорченко (СН), который выдвинул своим заместителем представителя ОПЗЖ. Фракции Евросолидарности, Батькивщины и За майбутнє оказались вне процесса.

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В Николаевской области коалицию тоже составили лидеры выборов: ОПЗЖ (23,4%) и СН (21,2%). Николаевский облсовет возглавила Анна Замазеева (СН), должность первого заместителя она дала представителю ОПЗЖ. В коалиционных переговорах участвовал лично глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Журналисты НикВести опубликовали его переписку в WhatsApp с, вероятно, ио главы ОПЗЖ в области Юрием Загородним. Губернатор написал: "Все голосуют, не выпадайте из договоренностей".

Для Евросолидарности избрание руководства облсовета закончилось скандалом. Лидер областной ячейки Михаил Талпа сложил свои полномочия в знак протеста из-за "управления партией по телефону" и превращения депутатов в рабов. Депутаты даже написали Порошенко письмо, в котором сообщили о давлении и шантаже: якобы все договаривались голосовать "против" Замазеевой, а им запретили. Депутаты спрашивали у Порошенко, действительно ли он не хотел, чтобы они принимали участие в голосовании.

Слуги народа пошли на создание коалиций с партией Бойко-Медведчука. В Киевской области сообразили на троих с ОПЗЖ и Батькивщиной, в Харьковской в союзе с ОПЗЖ даже возглавили облсовет – хотя на выборах заняли только четвертое место

В Херсонской области СН на выборах получила только третий результат, но скооперировалась с ОПЗЖ и проектом Нам здесь жить и возглавила Херсонский облсовет: председателем стал Александр Самойленко. Партнеры слуг по коалиции получили за это: ОПЗЖ – кресло первого зама, Нам здесь жить – заместителя главы. Не принимали участия в голосовании за председателя облсовета депутаты от партии ЕС.

В Кировоградской области союз СН и ОПЗЖ (в альянсе с Радикальной партией и Пропозицией) потеснил в облсовете лидера предвыборной гонки – Батькивщину. Их голосами председателем Кировоградского облсовета 11 декабря был избран Сергей Шульга (СН). Остальным трем участникам коалиции достались должности заместителей

КАКАЯ КОАЛИЦИЯ СЛОЖИЛАСЬ В ИТОГЕ

ГДЕ СН НА ВТОРЫХ РОЛЯХ ИЛИ ДАЖЕ ЗА БОРТОМ

Свобода по итогам выборов сохранила свое присутствие в электорально "своей" Тернопольской области (20,3%), но уступила первое место Евросолидарности (26,56%). А СН вообще финишировала в регионе только четвертой.

Но в большинство в Тернопольском облсовете партия Порошенко не попала. Основу большинства составила Свобода: представитель партии Михаил Головко возглавил областной совет. В этом ей помог альянс из СН и партии Коломойского – фракции получили кресла замов. Четвертым субъектом большинства стала самая маленькая фракция Довіра в облсовете. Ей досталось кресло главы бюджетной комиссии. Евросолидарность обвинила Свободу в отсутствии здравого смысла и перешла в оппозицию.

В Черкасском облсовете самую большую фракцию набрал проект Черкащане – больше 28% на выборах. Вокруг этого проекта и сформировалось большинство. В него вошли Евросолидарность и Батькивщина, которые взяли в области только четвертое и пятое место. Главой облсовета остался Анатолий Подгорный (Черкащане). Евросолидарность получила должность первого замглавы, им стал политзаключенный Роман Сущенко. Фракции из тройки лидеров – СН и За майбутнє – остались за бортом.

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На местных выборах в Ивано-Франковской области свободовцы взяли первое место. Евросолидарность финишировала второй и с небольшим отрывом – но ей места в коалиции не нашлось. СН – тоже. В новом Ивано-Франковском облсовете Свобода скооперировалась с Батькивщиной, За майбутнє и Платформой громад. Руководить облсоветом уже в третий раз будет представитель Свободы Александр Сыч. Первым замглавы стал представитель Батькивщины, заместителем – депутат от партии За майбутнє.

Винницкий облсовет остался под контролем партии Гройсмана. По результатам местных выборов Украинская стратегия сформировала крупнейшую фракцию (40 мандатов из 84). И вместо того, чтобы получить недостающие голоса от Евросолидарности (Гройсман был премьером по квоте БПП), Украинская стратегия сложила коалицию с Батькивщиной, За майбутнє и СН. Возглавил депутатский корпус представитель Украинской стратегии Вячеслав Соколовый. Не дали голоса за него только партия Порошенко и ОПЗЖ.

МАЛЕНЬКИЙ БЕНЕФИС КОЛОМОЙСКОГО

Для политического проекта За майбутнє, который связывают с олигархом Игорем Коломойским, эти местные выборы стали первыми. В общенациональном зачете на выборах он финишировал на четвертом месте – после СН, Евросолидарности и ОПЗЖ. Но в некоторых областях смог составить основу большинства и получить глав облсоветов. Заручаясь при этом даже поддержкой давних оппонентов из партии Порошенко, с которым у Коломойского "особые" отношения после национализации ПриватБанка.

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Кроме четырех областных советов (Тернопольский, Ивано-Франковский, Винницкий, Ровенский), где За майбутнє составила большинство со Свободой, Евросолидарностью или СН, в двух регионах партия Коломойского смогла возглавить облсоветы.

Порошенко на экранах телевизоров открыто враждует с Коломойским, Зеленский – пытается от него дистанцироваться. Но в нескольких регионах их политические проекты объединились, а в двух За майбутнє даже возглавила облсоветы

В Хмельницкой области выборы выиграл местный проект Команда Симчишина, второе и третье место заняли За майбутнє и СН. Но в коалицию СН не попала. А партия Коломойского – не только попала, но и возглавила Хмельницкий облсовет: главой стала представитель За майбутнє Виолетта Лабазюк. Должности ее заместителей отошли представителям Команды Симчишина и Евросолидарности.

В Волынском облсовете партия Коломойского на выборах взяла треть депутатских кресел. Дотянуть до большинства За майбутнє решила, минуя СН и Евросолидарность: союз с ней составили Батькивщина и Свобода. Представитель партии За майбутнє Григорий Недопад возглавил облсовет и предложил партнерам по коалиции кресла своих заместителей.

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СБОРНАЯ СОЛЯНКА

Коалицию в Черниговском облсовете сообразили еще до голосования за руководство. Судя по синхронным действиям, в большинство вошли три политические силы: выигравший выборы проект Родной дом (30% голосов), СН и Радикальная партия. Они молча, не предупредив другие фракции, распустили счетную комиссию по избранию председателя и выбрали новую. Несмотря на третье место партии на выборах, облсовет возглавила представитель СН Елена Дмитренко. Родному дому и Радикальной партии по ее предложению дали заместителей.

В Ровенском облсовете сложился союз партий Порошенко и Коломойского. Первое место на выборах в области получила Евросолидарность, вокруг которой сформировалось большинство из За майбутнє, Свобода и Радикальной партии. Их голосами председателем облсовета был избран представитель Евросолидарности Сергей Кондрачук. Заместителями остались представители Радикальной партии и Свободы. Депутаты от СН, Батькивщины и партии Сила и честь покинули зал и не участвовали в голосовании.

Выборы в Житомирской области выиграла СН, но в целом в Житомирский облсовет прошли девять партий, поэтому постоянного большинства здесь не было чисто арифметически. На этапе распределения должностей в облсовете сложилась коалиция из фракций СН, Наш край и Пропозиция. Они же разделили между собой должности. Возглавил совет представитель партии Зеленского – Владимир Федоренко. Нашему краю досталось кресло первого заместителя, а Пропозиции – заместителя главы облсовета.

В Полтавском облсовете сформировалась широкая коалиция из пяти фракций. Главой избрали представителя партии Довира Александра Беленького. Кресла четырех заместителей главы облсовета получили СН, Батькивщина, Родной край и Евросолидарность.

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ТОРГИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Три облсовета через полтора месяца после выборов до сих пор не определились с руководством и составом большинства.

В Днепропетровской области продолжается схватка за влияние между Зеленским и Коломойским. Сессия назначена на 16 декабря. Занявшая первое место на выборах в регионе СН претендует на должность главы Днепропетровского облсовета.

Похоже, Коломойский теряет область: параллельно с коалициадой, Зеленский сместил с должности Александра Бондаренко, которого относят к сфере влияния Коломойского, и назначил главой ОГА Валентина Резниченко, близкого к тандему Филатов-Корбан.

В Черновицкой области первое место у СН – 18,74%. Еще три партии Единая альтернатива, Евросолидарность и Батькивщина взяли по 14% голосов. Черновицкий облсовет еще ни разу не собирался на заседание. СН пока не могут собрать голоса под своего кандидата, которым, вероятно, будет Владимир Жаровский. Первая сессия назначена на 17 декабря.

Запорожский облсовет 11 декабря заседал до глубокой ночи, но не смог выбрать руководство и разошелся со скандалом, после потасовки и взаимных обвинений в фальсификациях. Консультации по руководству продолжались больше восьми часов.

По словам ряда депутатов, перед голосованием возникла негласная коалиция СН, ОПЗЖ и Батькивщины, которые пытались избрать главой "слугу народа", действующего губернатора Боговина. В Евросолидарности утверждали, что депутатов заставляли ставить в бюллетенях не галочки или плюсики, а свои порядковые номера. Голосов все равно не хватило. Вторую попытку депутаты предпримут во вторник, 14 декабря.

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