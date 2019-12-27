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27.12.2019, 21:03

Временный директор ГБР. Кто такая Ирина Венедиктова

Временный директор ГБР. Кто такая Ирина Венедиктова - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Что известно о новой временной главе Госбюро расследований и пока нардепа от Слуги народа – профайл LIGA.net

Временным исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стала депутат Слуги народа Ирина Венедиктова. Кто она такая - профайл LIGA.net.

БИОГРАФИЯ. В Раду прошла по списку Слуги народа под номером три. Возглавила комитет по вопросам правовой политики. Высшее образование получила в Харьковском нацуниверситете внутренних дел, где ее отец Валентин первый проректор. Он также имеет звание генерал-майора милиции. Ее муж Денис Колесник работает в киберполиции. Сама Венедиктова, по данным журналиста Юрия Бутусова, имеет звание капитана полиции. Также она доктор юридических наук, изучала международный коммерческий арбитраж в Chartered Institute of Arbitrators. По данным движения ЧЕСНО, имеет собственную научную школу.

До получения мандата с 2005 года была заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского нацуниверситета Каразина. Была членом научно-консультативного совета Верховного суда, арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины и судьей Третейского суда по медицинским делам. В Фонде медправа и биоэтики занимала должность вице-президента.

ФАКТЫ. В 2016-2017 годах Венедиктова пыталась стать судьей Кассационного гражданского суда. Ей не удалось пройти конкурс – получила меньше минимально допустимого балла по результатам экзамена. Раньше была основателем двух компаний – Чугуевские аграрные инвестиции и Старсет. Первая фирма занимается смешанным с/х, вторая – программированием. В 2007 году учредила общественную организацию Харьковский правовой центр. Через 5 лет вышла из структуры. В интервью журналу Фокус заявила, что интересуется должностью мэра Харькова.

В электронной декларации за 2018 год указала офис в Харькове (150 кв. м), жилой дом сына и дочери (387,5 кв. м) в Харьковской области с земельным участком. На нее записан автомобиль Porsche Cayenne (2013). В доход за прошлый год получила более 400 000 грн, а ее муж в киберполиции заработал почти 187 000 грн. Деньги Венедиктова хранит как на банковском счету (5347 евро и 32 000 грн), так и наличными – $20 000 и 550 000 грн. Ее муж тоже держит деньги в наличных – $20 000 и 250 000 грн.

ПРОБЛЕМА СОВМЕСТИТЕЛЬСТВА. Согласно закону о статусе депутата, парламентариям запрещено заниматься работой по совместительству. Например, в третьей статье закона запрещается совмещение с должностью руководителя центральных органов исполнительной власти. Таким органом было Госбюро, но после вступления в силу законопроекта о ГБР орган вывели из этого статуса и сделали государственным правоохранительным органом. По мнению юриста Марии Лысенко, существуют и другие ограничения, которые запрещают совместительство. "Их можно обойти, если буквально читать положения части третьей, статьи третьей закона о статусе депутата", – рассказала она в комментарии LIGA.net.

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Юрист считает, что Венедиктовой достаточно в течение 20 дней подать заявление о сложении мандата, а депутатам - провалить голосование. "Парламенту достаточно просто четыре месяца, пока идет конкурс на избрание директора ГБР, не рассматривать и не голосовать за сложение полномочий Венедиктовой, а потом - провалить голосование", – сказала Лысенко.

Во фракции Слуги народа говорят, что назначение Венедиктовой будет для нее испытательным сроком. "Если она будет работать нормально, то будет утверждена через конкурс (на должность директора ГБР – ред.), – сказал собеседник LIGA.net.

Конкурс на директора ГБР должны провести в течение трех месяцев с дня подписания закона. Конкурсная комиссия будет состоять из девяти членов: по три от Кабмина, парламента и президента. Правда правительство выбирает своих представителей по рекомендациям международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере противодействия коррупции. Саму комиссию формирует Офис президента. В проекте также выписаны четкие сроки: 30 дней для Кабмина и Верховной Рады, чтобы назначить своих представителей в комиссии. После этого Офис президента в течение 14 дней должен полностью сформировать ее состав. Далее дается 60 дней на проведение конкурса.

Читайте также: Зеленский подписал закон о ГБР, по которому уволят директора Романа Трубу


Специальный корреспондент LIGA.net
Олег Новиков
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Теги: гбр, Ирина Венедиктова
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