В ЕС решают, как относиться к российскому диктатору Владимиру Путину после псевдовыборов: считать ли его самопровозглашенным, как Александра Лукашенко, или "подвесить" статус.



"Чтобы оставить возможность в будущем вести переговоры с Путиным", – объясняет LIGA.net эту логику аналитик безопасности, основатель Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштейн.

Переназначение Путина означает, что война против Украины будет продолжаться дальше, говорит LIGA.net эксперт-международник Алексей Ежак: "Режим уже не может жить иначе, как воевать ради собственного выживания. Оккупированные территории – плацдарм для дальнейших нападений".

Почему Запад затрудняется признать псевдовыборы нелегитимными и какими будут последствия "пятого срока" Путина – разбор.

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Запад оставляет лазейку для переговоров с Путиным

Сфальсифицированные "выборы" 15-17 марта в России, на которых диктатору Путину нарисовали более 87%, осудили на Западе.

"Российский диктатор симулирует очередные выборы. Всем ясно, что эта фигура больна властью и делает все, чтобы править вечно. В этой имитации нет и не может быть легитимности. Этого человека следует судить в Гааге", – заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Все в Евросоюзе признают выборы не свободными, не демократическими и не честными, говорит LIGA.net Фройденштейн. Однако внутренняя реакция разнится. Первый подход: считать Путина нелегитимным без перспектив разговоров – как с преступником. Второй: не признавать его, но и не закрывать полностью возможности для диалога.

Дискуссии в Европарламенте будут в следующие недели, добавляет Фрейденштейн. Тогда станет ясно, какой подход возобладал на уровне ЕС.

"Есть разница между Европарламентом и правительствами стран-членов, которые хотят сохранить возможность в будущем вести переговоры с Путиным. Мол, нам не нравится Путин, но следует сохранить возможность с ним говорить", – добавляет он.

Признавать нелегитимным Лукашенко европейским правительствам было гораздо легче, чем Путина, объясняет Фройденштейн. Ведь у него на тот момент не было ядерного оружия – а у российского диктатора есть: "Лукашенка можно игнорировать, что и видим с 2020-го".





Западная реакция. Справка Глава внешней политики ЕС



Франция "никогда не признает результаты и подтверждает приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины".

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель сказал, что "выборы" в РФ не были свободны и честны и базировались на репрессиях и запугиваниях.Франция "никогда не признает результаты и подтверждает приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины". Канцлер Германии Шольц и президент Штайнмайер не приветствовали Путина. Спикер Шольца добавил, что "результат был заранее определен", и назвал РФ диктатурой. В британском МИД напомнили, что Путин "устраняет оппонентов, контролирует СМИ, а затем коронует себя – это не демократия". Польша, Латвия и Чехия тоже осудили нелегитимные выборы. Свободного волеизъявления у России не было – Путин заключил в тюрьму оппонентов, заявил советник по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.



Еще один шестилетний срок Путина приветствовали авторитарные и диктаторские режимы Турции (Эрдоган позвонил диктатору), Китая, Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы, Никарагуа, Кубы, Гондураса, Таджикистана, Узбекистана. И террористы ХАМАС.

Всемирная нелегитимность Путина в результате "выборов" не наступила, констатирует в разговоре с LIGA.net экс-министр иностранных дел Павел Климкин: "Многие страны говорят: ну да, срежиссированы выборы, но с кем-то там нужно общаться. Даже Макрон говорит: если будет нужно, то он поговорит с Путиным, тогда зачем нужен вопрос легитимности, если с ним все равно будут разговаривать?"

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Российские "выборы" на оккупированных украинских территориях – прямое преступление, их не признают со времени аннексии Крыма 10 лет назад, напоминает эксперт-международник Алексей Ежак.

Что касается выборов на международно признанной российской территории – это "переназначение" Путина было первым, которое прошло без независимого международного наблюдения.

"Западный мир критикует "выборы", говорит об их недемократичности. Но со стороны ведущих стран и институтов пока не видно шагов о фактическом непризнании. Все считают это цирком. Но если будут мирные переговоры, то готовы с Путиным говорить", – убежден Ежак.

Плакат у российского посольства в Латвии, 17 марта (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

"Проект РНДР". Путь к изоляции

"Россия все больше будет отгораживаться от Запада, переходить на собственное производство, ограничивать информацию, возможно, введет "суверенный интернет" – как Китай и Северная Корея", – говорит LIGA.net военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Пока Путин у власти, между ЕС и Россией невозможен возврат к мирным отношениям, убежден Фрейденштейн.

Стратегия Запада – сдерживать Россию и усиливать те страны ЕС и НАТО, граничащие с россиянами или находящиеся в зоне риска, добавляет брюссельский аналитик: "Также ЕС будет оказывать финансовую и военную помощь Украине, потому что это усиливает его собственную безопасность".

Так называемое ''голосование'' в оккупированном Донецке (Фото: EPA-EFE/STRINGER)

В США и ЕС действительно есть мнение, что следует снова попытаться достучаться до "простых россиян", считает Ежак. Мол, пока Путин контролирует власть, изменить политику России можно только изнутри.

Внешние связи будут идти в направлении изоляции РФ: "Россия будет все больше похожа на Северную Корею. Такая себе РНДР. С Путиным других вариантов нет. Чтобы путинский режим существовал, ему нужно постоянно распространять хаос изнутри – наружу. Чтобы удерживать властную вертикаль, которая все время деградирует – воевать".

Закручивание гаек, мобилизация, затяжная война

Лучше после переназначения Путина россиянам не станет, убежден Ступак. Ситуация все хуже от "выборов" к "выборам": все более жесткие ограничения и наказания, новые уголовные статьи, возвращение к советской карательной психиатрии (например, россиянку Викторию Петрову в 2023 году отправили на принудительное "лечение" в психиатрическую клинику по делу относительно "военных фейков").

Теперь Путин попытается использовать нарисованные рекорды "явки" и "поддержки" для установления информационных условий для затяжной войны в Украине, говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Демонстрация против Путина в Берлине, 17 марта (Фото: EPA-EFE/HANNIBAL HANSCHKE)

Так что после "инаугурации" Путина в мае возможно частичное или гибридное усиление мобилизации, прогнозирует военный аналитик Иван Ступак. Или Россия продолжит нынешний подход – непубличная мобилизация в РФ длится как минимум полтора года, с сентября 2022 года.

Не факт, что дополнительная мобилизация будет тотальной. Россиян много, но большие проблемы с экономикой, констатирует Ступак. Перекрывать потребности могут наемники из бедных стран: "Это уже практикуют".

"У россиян были ресурсы на наступление в Украине, которое длилось до середины марта. Старались максимально получить до "выборов", чтобы Путину было что показать. Это наступление инерционно может продолжаться до мая", – говорит аналитик.

В следующие шесть лет Путина возможна угроза гибридной агрессии против соседних с Россией стран ЕС и НАТО, считает Ступак.

"В Балтийском море много случаев с российскими средствами РЭБ, мешающими авиации НАТО. Вопрос, планирует ли РФ только хулиганские акции, чтобы проверить готовность, или готовится к чему-то, – добавляет он. – Например, захватить часть эстонской Нарвы на границе с РФ, после чего угрожать ядерным ударом на попытки освободить город. Если Запад проглотит – заберут еще что-то. Гитлер так же поступал".