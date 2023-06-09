Ажиотаж вокруг предстоящего контрнаступления Сил обороны Украины в начале июня достиг своего пика. На фоне предыдущих заявлений министра обороны Алексея Резникова, что контрнаступление планируется по нескольким направлениям, появилось много предположений, где и когда будут атаковать ВСУ.

В Минобороны на это реагируют лаконичным "планы любят тишину" и публикуют интригующие видео о предстоящей операции.

Оккупантам мерещится начало большого наступления практически в каждом тракторе. Чтобы сорвать его, они даже устроили гуманитарную и экологическую катастрофу на юге Украины, взорвав Каховскую ГЭС.

Катастрофа, которую россияне устроили в Новой Каховке, только убедила мировые медиа: Украина – начинает. "Мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить эту информацию", – говорит LIGA.net начальник управления по связям с общественностью ВСУ, полковник Богдан Сеник.

Откуда взялось столько сообщений о начале наступательной операции и что украинцам важно о ней знать – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Мировыми СМИ распространяется новость о старте контрнаступления.

Издание The Economist констатирует, что Силы обороны Украины впервые за несколько месяцев начали активно атаковать оккупантов.

"Если Каховскую ГЭС взорвали россияне, это доказательство того, что они уже испытывают давление украинцев", – отмечает издание.

Журналисты убеждены: контрнаступление будет длиться значительную часть лета.

The Washington Post пишет, что Вооруженные Силы Украины начали контрнаступление против российских войск на юго-востоке страны. По версии издания, это будет решающий этап в войне.

ABC News со ссылкой на двух украинских чиновников, включая источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, подтвердило, что сейчас продолжается активная фаза украинского контрнаступления.

Сигналом об этом для официальных лиц является и "существенное усиление боевых действий", объясняет чиновник НАТО изданию CNN. Но подрыв Каховской дамбы может осложнить планы Украины.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС не помогает Силам обороны в контрнаступлении, заявил президент Владимир Зеленский. Но как повлияет на него – сказать трудно.

"Я не могу вдаваться в подробности нашего контрнаступления", – говорит он.

На вопрос, началось ли контрнаступление, украинские высокопоставленные чиновники отвечают одинаково: еще нет, когда начнется – будет очевидно. Об этом западным СМИ говорят и сам президент, и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, и разные спикеры от Минобороны.

Несмотря на это, даже российские пропагандисты в каждой разведке боем видят начало крупной наступательной операции. Иногда, для того чтобы испугать россиян, не нужна даже военная техника.

6 июня российское Министерство обороны отчиталось об "уничтожении восьми танков Leopard" и "другой западной бронетехники" во время отражения атаки Сил обороны Украины. Якобы видеодоказательства этой "победы" обнародовал лично министр обороны России Сергей Шойгу.

Украинские аналитики в "уничтоженных целях" идентифицировали работавшую в поле сельхозтехнику John Deere: самоходный опрыскиватель и комбайн.

У страха россиян глаза велики, объясняет LIGA.net такую реакцию военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

"Россияне прекрасно понимают, что контрнаступление хорошо для них не закончится", – говорит он.

Искать какие-то косвенные признаки начала наступательной операции не нужно, отмечает аналитик. Тем, кто не воюет, эта информация не нужна.

"Гражданские должны доверять ВСУ и поддерживать их чем можно. Они должны понимать, что военные решают те задачи, которые перед ними поставлены для деоккупации территории Украины", – говорит Левин.

Ориентироваться в вопросе контрнаступления на западные СМИ также не нужно. Для них Украина очень далекая страна, где продолжаются боевые действия. Поэтому они могут позволить себе на ней хайповать, добавляет Левин.

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ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Контрнаступление начнется, убеждает Зеленский. Украина к нему готова. Ни конкретной даты, ни деталей разглашать никто не будет, добавляет президент Украины. Оно будет очень мощным и трудным. Прогнозировать, чем оно закончится, невозможно.

Оккупанты продолжат распространять фейки об украинском контрнаступлении, его направлениях и потерях ВСУ, даже если на самом деле его еще нет, говорят в управлении Стратегических коммуникаций ВСУ.

Западные СМИ также будут искать подтверждения и подробности начала украинской наступательной операции.

"И в Украине, и на Западе ожидают лишь контрнаступления Украины. Это то, что гуглят, то, на что кликнут, это – хлебная тема. Поэтому СМИ любой пустяк могут раздуть до кликабельных заголовков", – объясняет Левин.

По факту, сейчас Вооруженные Силы Украины переходят к наступательным действиям по некоторым направлениям, и это часть оборонной операции, которая продолжается с 24 февраля 2022 года, объясняют в Министерстве обороны.

По состоянию на 9 июня ситуация напряженная на всех участках фронта. Тяжелые бои на востоке – на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В Бахмут российские войска стягивают резервы и пытаются удержать позиции, есть попытки неудачных атак.

"Все их попытки останавливаются нашим огнем и, при необходимости, контратакующими действиями, – рассказывает пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. – Мы тоже пользуемся тем, что у них идет ротация, они плохо знают местность, не прошли до конца рекогносцировку и слаживание. Бьем по ним и продвигаемся".

На Запорожском направлении противник в обороне. Продолжаются позиционные бои.

В Генштабе призывают поддерживать ВСУ. "Делаем и будем делать все возможное, чтобы не было врага на нашей земле", – говорит Сеник.

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