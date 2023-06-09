Ажіотаж навколо майбутнього контрнаступу Сил оборони України на початку червня сягнув свого піка. На тлі попередніх заяв міністра оборони Олексія Резнікова, що контрнаступ планують на кількох напрямках, з’явилось багато припущень, де та коли атакуватимуть ЗСУ.

У Міноборони на це реагують лаконічним "плани люблять тишу" та публікують гостроцікаві відео про майбутню операцію.

Окупанти вбачають початок великого наступу буквально у кожному тракторі. Аби зірвати його, вони навіть влаштували гуманітарну та екологічну катастрофу на півдні України, підірвавши Каховську ГЕС.

Катастрофа, яку росіяни влаштували у Новій Каховці, лише упевнила світові медіа: Україна – починає. "Ми не можемо ані спростувати, ані підтвердити цю інформацію", – каже LIGA.net начальник управління зв'язків з громадськістю ЗСУ, полковник Богдан Сеник.

Звідки взялось стільки повідомлень про початок наступальної операції та що українцям важливо про неї знати – коротко на LIGA.net.

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ЩО СТАЛОСЬ. Світовими ЗМІ шириться новина про старт контрнаступу.

Видання The Economist констатує, що Сили оборони України вперше за кілька місяців почали дуже активно атакувати окупантів.

"Якщо Каховську ГЕС підірвали росіяни, це доказ того, що вони вже відчувають тиск українців", – зазначає видання.

Журналісти переконані: контрнаступ триватиме значну частину літа.

The Washington Post пише, що Збройні Сили України розпочали контрнаступ проти російських військ на південному сході країни. За версією видання, це буде вирішальний етап у війні.

ABC News з посиланням на двох українських чиновників, – включно з джерелом, близьким до президента Володимира Зеленського, – підтвердило, що зараз триває активна фаза українського контрнаступу.

Сигналом про це для офіційних осіб є й "істотне посилення бойових дій", пояснює високопосадовець НАТО виданню CNN. Але підрив Каховської дамби може ускладнити плани України.

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ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС не допомагає Силам оборони у контрнаступі, заявив президент Володимир Зеленський. Але як саме вплине на нього – сказати важко.

"Я не можу вдаватися в подробиці нашого контрнаступу", – каже він.

На запитання, чи вже розпочався контрнаступ, українські високопосадовці відповідають однаково: ще ні, коли почнеться – буде очевидно. Про це західним ЗМІ кажуть і сам президент, і секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, і різні спікери від Міноборони.

Попри це, навіть російські пропагандисти у кожній розвідці боєм вбачають початок великої наступальної операції. Іноді для того, щоби налякати росіян, не потрібна навіть військова техніка.

6 червня російське Міністерство оборони відзвітувало про "знищення восьми танків Leopard" та "іншої західної бронетехніки" під час відбиття атаки Сил оборони України. Нібито відеодокази цієї "перемоги" оприлюднив особисто міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Українські аналітики у "знищених цілях" ідентифікували сільгосптехніку John Deere, яка працювала в полі: самохідний обприскувач та комбайн.

Страх росіян має великі очі, пояснює LIGA.net таку реакцію військовий аналітик, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

"Росіяни чудово розуміють, що контрнаступ добре для них не закінчиться", – каже він.

Шукати якісь непрямі ознаки початку наступальної операції не потрібно, наголошує аналітик. Тим, хто не воює, ця інформація не потрібна.

"Цивільні мають довіряти ЗСУ та підтримувати їх чим можливо. Вони мають розуміти, що військові вирішують ті завдання, які перед ними поставлені з деокупації території України", – говорить Левін.

Орієнтуватись у питанні контрнаступу на західні ЗМІ також непотрібно. Для них Україна – дуже далека країна, де тривають бойові дії. Тому вони можуть дозволити собі на ній хайпувати, додає Левін.

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ЩО БУДЕ ДАЛІ. Контрнаступ почнеться, переконує Зеленський. Україна до нього готова. Ані конкретної дати, ані деталей розголошувати ніхто буде, додає президент України. Він буде дуже потужним і важким. Прогнозувати, чим він закінчиться, неможливо.

Окупанти продовжуватимуть поширювати фейки про український контрнаступ, його напрямки та втрати ЗСУ, навіть якщо насправді його ще немає, кажуть в управлінні Стратегічних комунікацій ЗСУ.

Західні ЗМІ також шукатимуть підтверджень і подробиць початку української наступальної операції.

"І в Україні, і на Заході чекають лише контрнаступу України. Це те, що гуглять, те, на що клікнуть, це – хлібна тема. Тому ЗМІ будь-яку дрібницю можуть роздмухати до клікабельних заголовків", – пояснює Левін.

За фактом, зараз Збройні Сили України переходять до наступальних дій на деяких напрямках, і це частина оборонної операції, яка триває з 24 лютого 2022 року, пояснюють у Міністерстві оборони.

Станом на 9 червня ситуація є напруженою на всіх ділянках фронту. Важкі бої на сході — на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На Бахмут російські війська стягують резерви та намагаються утримати позиції, є спроби невдалих атак.

"Всі їхні спроби зупиняються нашим вогнем і, за потреби, контратакувальними діями, – розповідає LIGA.net речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. – Ми теж користуємося тим, що в них йде ротація, вони погано знають місцевість, не пройшли до кінця рекогностування і злагодження. Б'ємо по них і просуваємося".

На Запорізькому напрямку противник в обороні. Тривають позиційні бої.

У Генштабі закликають підтримувати ЗСУ. "Робимо і будемо робити все можливе, аби ворога не було на нашій землі", – каже Сеник.

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