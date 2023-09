ВСУ готовятся к зиме. Что нужно знать о новой оборонной встрече "Рамштайн"

На авиабазе "Рамштайн" около 50 стран-партнеров собралось для помощи Украине. Это было 15 заседание в целом и первое для нового министра обороны Рустема Умерова. Вместе с собой он взял министра стратегпрома Александра Камышина.

"Самое интересное на Рамштайнах проходит за закрытыми дверями, – говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. – Но в любом случае обсуждается, как пройти через зиму, усилить ПВО, какую технику передать".

Как прошел Рамштайн-15, почему снова нет решения о дальнобойных ракетах и чего ждать дальше на треке вооружения – коротко на LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Глава Пентагона Ллойд Остин начал заседание с благодарности бывшему министру обороны Алексею Резникову и поздравил его преемника Рустема Умерова. С последним Остин успел провести отдельные переговоры накануне Рамштайна.

Украинское контрнаступление уверенно двигается вперед в тяжелых боях, продолжил глава Пентагона. Вскоре Украина получит американские танки Abrams, США присоединятся к обучению летчиков на F-16 и выделили военных пакетов на $2 млрд со времен прошлого Рамштайна.

Остин также поблагодарил членов танковой, авиационной и IT-коалиций, призвал партнеров сосредоточить усилия на поставках систем ПВО и артиллерийских боеприпасов.

Накануне Рамштайна и пока заседание продолжалось партнеры объявляли о новой помощи Украине:

– Дания даст 45 танков: 15 модернизированных советских Т-72ЕА и 30 немецких Leopard-1;

– Норвегия – 50 грузовых вездеходов M548;

– Германия – пакет на 400 млн евро (боеприпасы, транспорт, системы разминирования, одежда и генераторы).

Основными приоритетами сейчас являются артиллерия, ПВО и бронетехника, заявил после заседания топ-генерал США Марк Милли. Вместе с Остином они несколько раз отмечали приближающуюся зиму – и Россия может повторить ракетные удары по энергетической инфраструктуре.

На Рамштайне Украина, Эстония и Люксембург также запустили IT-коалицию, сообщил Умеров. К ней присоединились Бельгия, Литва, Латвия и Дания.

"Благодаря безопасной IТ-инфраструктуре украинские солдаты будут более эффективны на поле боя", – написал министр обороны.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. На Рамштайнах традиционно объявляют уже сделанное, объясняет LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. А самые важные вещи проговариваются за закрытыми дверями – так что результаты становятся известными через определенное время.

Особенностью этого Рамштайна стало участие Умерова. Это была его возможность познакомиться и установить личные контакты с министрами обороны стран-партнеров. Вместе с собой он взял Александра Камышина, министра стратегических отраслей промышленности. Фактически – министра ВПК.

Our commitment to Ukraine is a commitment to lasting security in Europe and beyond.



As the Ukraine Defense Contact Group convenes again today, our alliance remains united—now and for the long haul. pic.twitter.com/QFVdlar4D1