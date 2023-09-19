ВСУ готовятся к зиме. Что нужно знать о новой оборонной встрече "Рамштайн"

На авиабазе "Рамштайн" около 50 стран-партнеров собралось для помощи Украине. Это было 15 заседание в целом и первое для нового министра обороны Рустема Умерова. Вместе с собой он взял министра стратегпрома Александра Камышина.

"Самое интересное на Рамштайнах проходит за закрытыми дверями, – говорит LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. – Но в любом случае обсуждается, как пройти через зиму, усилить ПВО, какую технику передать".

Как прошел Рамштайн-15, почему снова нет решения о дальнобойных ракетах и чего ждать дальше на треке вооружения – коротко на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Глава Пентагона Ллойд Остин начал заседание с благодарности бывшему министру обороны Алексею Резникову и поздравил его преемника Рустема Умерова. С последним Остин успел провести отдельные переговоры накануне Рамштайна.

Украинское контрнаступление уверенно двигается вперед в тяжелых боях, продолжил глава Пентагона. Вскоре Украина получит американские танки Abrams, США присоединятся к обучению летчиков на F-16 и выделили военных пакетов на $2 млрд со времен прошлого Рамштайна.

Остин также поблагодарил членов танковой, авиационной и IT-коалиций, призвал партнеров сосредоточить усилия на поставках систем ПВО и артиллерийских боеприпасов.

Накануне Рамштайна и пока заседание продолжалось партнеры объявляли о новой помощи Украине:

– Дания даст 45 танков: 15 модернизированных советских Т-72ЕА и 30 немецких Leopard-1;

– Норвегия – 50 грузовых вездеходов M548;

– Германия – пакет на 400 млн евро (боеприпасы, транспорт, системы разминирования, одежда и генераторы).

Основными приоритетами сейчас являются артиллерия, ПВО и бронетехника, заявил после заседания топ-генерал США Марк Милли. Вместе с Остином они несколько раз отмечали приближающуюся зиму – и Россия может повторить ракетные удары по энергетической инфраструктуре.

На Рамштайне Украина, Эстония и Люксембург также запустили IT-коалицию, сообщил Умеров. К ней присоединились Бельгия, Литва, Латвия и Дания.

"Благодаря безопасной IТ-инфраструктуре украинские солдаты будут более эффективны на поле боя", – написал министр обороны.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. На Рамштайнах традиционно объявляют уже сделанное, объясняет LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. А самые важные вещи проговариваются за закрытыми дверями – так что результаты становятся известными через определенное время.

Особенностью этого Рамштайна стало участие Умерова. Это была его возможность познакомиться и установить личные контакты с министрами обороны стран-партнеров. Вместе с собой он взял Александра Камышина, министра стратегических отраслей промышленности. Фактически – министра ВПК.

Our commitment to Ukraine is a commitment to lasting security in Europe and beyond.



As the Ukraine Defense Contact Group convenes again today, our alliance remains united—now and for the long haul. pic.twitter.com/QFVdlar4D1 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) September 19, 2023

Привлечение к формату Камышина происходит на фоне сообщений о проблемах с ремонтом старой западной техники. По данным Spiegel, Украина на прошлой неделе отказалась от партии из 10 танков Leopard 1A5, поскольку они находились в плохом состоянии, нет ни технического персонала, ни запчастей.

Подобные проблемы могут быть не только со старой версией "Леопардов", не исключает Катков.

"Война становится затяжной, это долгий марафон. Ремонт техники и обеспечение боеспособности – это ключевое, – объясняет эксперт. – Надо решать стратегические проблемы – как техника должна обслуживаться в Украине, какие запасные части будут производить здесь. Потому что на Западе это дольше и дороже… Участие такого министра объективно должно быть".

Этот Рамштайн не принес новостей о дальнобойных ракетах. Несмотря на волну публикаций в западных медиа о возможной передаче Украине ATACMS. Ллойд Остин не дал конкретного ответа по ATACMS – а заверил, что партнеры концентрируются на самых общих потребностях.

Эти ракеты стали уже очень политизированными, что мешает передаче, говорит Катков. Разговоры о них продолжаются более года – и ATACMS отнимают внимание от других полезных вооружений. Например, снарядов GMLRS для HIMARS с увеличенной дальностью до 150 км, которые проходят испытания и скоро должны пойти в серийное производство.

Также на Рамштайне не обсуждались поставки немецких крылатых ракет Taurus, сообщили в Минобороны ФРГ. А его глава Борис Писториус пропускал Рамштайн из-за заражения COVID-19.

Позиция Германии может напоминать ее позицию по танкам – когда Берлин решил поставлять Leopard только после аналогичного решения США. Но у Taurus есть более серьезная проблема – количество.

По данным Spiegel, 10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 ракет, в рабочем состоянии находятся около 150 ракет.

"Сколько из 150 могут передать? 15? – говорит Катков. – Это будет написано в отчетах на сайте немецкого правительства. И у оппозиции перед выборами будет вопрос, а почему 15? А куда делись 600? И на этот вопрос никто не хочет отвечать".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Переговоры по оружию продолжатся в ближайшие часы и дни. В США находится президент Владимир Зеленский, впереди у него участие в Генассамблее ООН, встречи в полях и визит в Белый дом. Также 21 сентября он посетит Пентагон, сообщил Остин.

ATACMS нужны Украине уже этой осенью, чтобы контрнаступление не становилось на паузу, объяснял Зеленский. Он будет поднимать этот вопрос на встрече с президентом США Джо Байденом.

Западные медиа писали, что Белый дом находится на грани одобрения поставок. Но источники Axios прогнозируют, что объявления об ATACMS во время визита Зеленского не будет.

В ближайшие месяцы в медиа могут появиться новые названия оружия, говорит Катков. Чем ближе станет передача F-16 – тем больше будут говорить о ракетах к ним.

"Этот вопрос, возможно, будет сложнее поставок самолетов. – говорит Катков. – Из-за стоимости. Вооружения к самолетам – космические по цене. Цена одной ракеты ПВО может достигать $1,3 млн. И таких ракет требуется значительное количество".

Среди возможных вариантов – противокорабельные ракеты Harpoon, ракеты ПВО AIM-9 и AIM-120 AMRAAM, крылатые ракеты JASSM, противорадиолокационные HARM, планирующие авиабомбы JDAM-ER и другое оружие, запчасти и оборудование.

Разговоры о них будут ближе к зиме или даже весной, сначала партнеры будут оснащать F-16 для усиления ПВО, прогнозирует Катков: "Но для Украины важно, чтобы они использовали полноценно вооружение, которое есть".

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