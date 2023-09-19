ЗСУ готуються до зими. Що треба знати про нову оборонну зустріч "Рамштайн"

На авіабазі "Рамштайн" близько 50 країн-партнерів зібралися для допомоги Україні. Це було 15 засідання загалом і перше для нового міністра оборони Рустема Умєрова. Разом із собою він взяв міністра стратегпрому Олександра Камишіна.

"Найцікавіше на Рамштайнах проходить за зачиненими дверима, – каже LIGA.net головред Defense Express Олег Катков. – Але в будь-якому разі обговорюється, як пройти через зиму, посилити ППО, яку техніку передати".

Як пройшов Рамштайн-15, чому знову немає рішення щодо далекобійних ракет і чого чекати далі на треку озброєння – коротко на LIGA.net.

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ЩО СТАЛОСЯ. Голова Пентагону Ллойд Остін розпочав засідання із подяки колишньому міністру оборони Олексію Резнікову та привітав його наступника Рустема Умєрова. З останнім Остін встиг провести окремі перемовини напередодні Рамштайну.

Український контрнаступ упевнено рухається вперед у важких боях, продовжив голова Пентагону. Невдовзі Україна отримає американські танки Abrams, США долучаться до навчання льотчиків на F-16 та виділили військових пакетів на $2 млрд із часів минулого Рамштайну.

Остін також подякував членам танкової, авіаційної та IT-коаліцій, закликав партнерів зосередити зусилля на постачаннях систем ППО та артилерійських боєприпасів.

Напередодні Рамштайну та поки засідання ще тривало партнери оголошували про нову допомогу Україні:

– Данія дасть 45 танків: 15 модернізованих радянських Т-72ЕА та 30 німецьких Leopard-1;

– Норвегія – 50 вантажних всюдиходів M548;

– Німеччина – пакет на 400 млн євро (боєприпаси, транспорт, системи розмінування, одяг та генератори).

Основними пріоритетами зараз є артилерія, ППО та бронетехніка, заявив після засідання топгенерал США Марк Міллі. Разом з Остіном вони кілька разів наголошували, що наближається зима – і Росія може повторити ракетні удари по енергетичній інфраструктурі.

На Рамштайні Україна, Естонія та Люксембург також створили IT-коаліцію, повідомив Умєров. До неї доєдналися Бельгія, Литва, Латвія та Данія.

"Завдяки безпечній ІТ-інфраструктурі українські солдати будуть ефективнішими на полі бою", – написав міністр оборони.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. На Рамштайнах традиційно оголошують вже зроблене, пояснює LIGA.net головред Defense Express Олег Катков. А найважливіші речі проговорюються за зачиненими дверима – тож результати стають відомими за певний час.

Особливістю цього Рамштайну стала участь Умєрова. Це була його нагода познайомитись та встановити особисті контакти з міністрами оборони країн-партнерів. Разом із собою він взяв Олександра Камишіна, міністра стратегічних галузей промисловості. Фактично – міністра ВПК.

Our commitment to Ukraine is a commitment to lasting security in Europe and beyond.



As the Ukraine Defense Contact Group convenes again today, our alliance remains united—now and for the long haul. pic.twitter.com/QFVdlar4D1 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) September 19, 2023

Залучення до формату Камишіна відбувається на тлі повідомлень про проблеми із ремонтом старої західної техніки. За даними Spiegel, Україна минулого тижня відмовилася від партії з 10 танків Leopard 1A5, оскільки вони перебували в поганому стані, немає ні технічного персоналу, ні запчастин.

Подібні проблеми можуть бути не лише зі старою версією "Леопардів", не виключає Катков.

"Війна стає затяжною, це довгий марафон. Ремонт техніки та забезпечення боєздатності – це ключове, – пояснює експерт. – Треба розв'язувати стратегічні проблеми – як техніка має обслуговуватися в Україні, які запасні частини вироблятимуть тут. Тому що на Заході це довше і дорожче… Участь такого міністра об’єктивно має бути".

Цей Рамштайн не приніс новин щодо далекобійних ракет. Попри хвилю публікацій у західних медіа щодо можливого передання Україні ATACMS. Ллойд Остін не надав конкретної відповіді щодо ATACMS – а запевнив, що партнери концентруються на нагальніших потребах.

Ці ракети стали вже дуже політизованими, що заважає переданню, каже Катков. Розмови про них тривають понад рік – і ATACMS забирають увагу від інших корисних озброєнь. Наприклад, снарядів GMLRS для HIMARS зі збільшеною дальністю до 150 км, які проходять випробування і скоро мають піти у серійне виробництво.

Також на Рамштайні не обговорювалося постачання німецьких крилатих ракет Taurus, повідомили у Міноборони ФРН. А його очільник Борис Пісторіус пропускав Рамштайн через зараження COVID-19.

Позиція Німеччини може нагадувати її позицію щодо танків – коли Берлін вирішив постачати Leopard лише після аналогічного рішення США. Але з Taurus є серйозніша проблема – кількість.

За даними Spiegel, 10 років тому для Бундесверу було закуплено близько 600 ракет, у робочому стані знаходяться близько 150.

"Скільки зі 150 можуть передати? 15? – каже Катков. – Це буде написано у звітах на сайті німецького уряду. І в опозиції перед виборами буде питання, а чому 15? А куди поділись 600? І на це питання ніхто не хоче відповідати".

ЩО ДАЛІ. Переговори щодо зброї продовжаться найближчими годинами та днями. У США перебуває президент Володимир Зеленський, попереду у нього – участь в Генасамблеї ООН, зустрічі в полях та візит до Білого дому. Також 21 вересня він завітає до Пентагону, повідомив Остін.

ATACMS потрібні Україні вже цієї осені, щоб контрнаступ не ставав на паузу, пояснював Зеленський. Він порушуватиме це питання на зустрічі із президентом США Джо Байденом.

Західні медіа писали, що Білий дім знаходиться на межі схвалення постачань. Але джерела Axios прогнозують, що оголошення про ATACMS під час візиту Зеленського не буде.

У найближчі місяці у медіа можуть з’явитися нові назви зброї, каже Катков. Чим ближчим ставатиме передання F-16 – тим більше говоритимуть про ракети до них.

"Це питання, можливо, буде складнішим за постачання літаків. – каже Катков. – Через вартість. Озброєння до літаків – космічне за ціною. Ціна однієї ракети ППО може сягати $1,3 млн. І таких ракет потрібна значна кількість".

Серед можливих варіантів – протикорабельні ракети Harpoon, ракети ППО AIM-9 та AIM-120 AMRAAM, крилаті ракети JASSM, протирадіолокаційні HARM, планерувальні авіабомби JDAM-ER та інша зброя, запчастини та устаткування.

Розмови про них будуть ближче до зими або навіть весною, спочатку партнери оснащуватимуть F-16 для підсилення ППО, прогнозує Катков: "Але для України важливо, щоб вони використовували повноцінно озброєння, яке є".

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