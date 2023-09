ЗСУ готуються до зими. Що треба знати про нову оборонну зустріч "Рамштайн"

На авіабазі "Рамштайн" близько 50 країн-партнерів зібралися для допомоги Україні. Це було 15 засідання загалом і перше для нового міністра оборони Рустема Умєрова. Разом із собою він взяв міністра стратегпрому Олександра Камишіна.

"Найцікавіше на Рамштайнах проходить за зачиненими дверима, – каже LIGA.net головред Defense Express Олег Катков. – Але в будь-якому разі обговорюється, як пройти через зиму, посилити ППО, яку техніку передати".

Як пройшов Рамштайн-15, чому знову немає рішення щодо далекобійних ракет і чого чекати далі на треку озброєння – коротко на LIGA.net.

ЩО СТАЛОСЯ. Голова Пентагону Ллойд Остін розпочав засідання із подяки колишньому міністру оборони Олексію Резнікову та привітав його наступника Рустема Умєрова. З останнім Остін встиг провести окремі перемовини напередодні Рамштайну.

Український контрнаступ упевнено рухається вперед у важких боях, продовжив голова Пентагону. Невдовзі Україна отримає американські танки Abrams, США долучаться до навчання льотчиків на F-16 та виділили військових пакетів на $2 млрд із часів минулого Рамштайну.

Остін також подякував членам танкової, авіаційної та IT-коаліцій, закликав партнерів зосередити зусилля на постачаннях систем ППО та артилерійських боєприпасів.

Напередодні Рамштайну та поки засідання ще тривало партнери оголошували про нову допомогу Україні:

– Данія дасть 45 танків: 15 модернізованих радянських Т-72ЕА та 30 німецьких Leopard-1;

– Норвегія – 50 вантажних всюдиходів M548;

– Німеччина – пакет на 400 млн євро (боєприпаси, транспорт, системи розмінування, одяг та генератори).

Основними пріоритетами зараз є артилерія, ППО та бронетехніка, заявив після засідання топгенерал США Марк Міллі. Разом з Остіном вони кілька разів наголошували, що наближається зима – і Росія може повторити ракетні удари по енергетичній інфраструктурі.

На Рамштайні Україна, Естонія та Люксембург також створили IT-коаліцію, повідомив Умєров. До неї доєдналися Бельгія, Литва, Латвія та Данія.

"Завдяки безпечній ІТ-інфраструктурі українські солдати будуть ефективнішими на полі бою", – написав міністр оборони.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. На Рамштайнах традиційно оголошують вже зроблене, пояснює LIGA.net головред Defense Express Олег Катков. А найважливіші речі проговорюються за зачиненими дверима – тож результати стають відомими за певний час.

Особливістю цього Рамштайну стала участь Умєрова. Це була його нагода познайомитись та встановити особисті контакти з міністрами оборони країн-партнерів. Разом із собою він взяв Олександра Камишіна, міністра стратегічних галузей промисловості. Фактично – міністра ВПК.

Our commitment to Ukraine is a commitment to lasting security in Europe and beyond.



As the Ukraine Defense Contact Group convenes again today, our alliance remains united—now and for the long haul. pic.twitter.com/QFVdlar4D1