Вооруженные Силы Украины прорвали первую линию обороны России под Запорожьем. Но вторая линия обороны у них – не менее мощная, рассказывает LIGA.net представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

На Лимано-Купянском направлении враг готовится к очередной волне наступления и подводит десантно-штурмовые бригады, рассказала 5 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Это делают в том числе, чтобы отвлечь внимание украинских защитников от штурмов на южном направлении, объясняет LIGA.net начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш: "Они пытаются продвигаться, чтобы, среди прочего, распылить наши силы".

"Мы входим в достаточно турбулентный промежуток времени", – говорит LIGA.net полковник ВСУ, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

Как россияне пытаются отвлечь ВСУ – коротко на LIGA.net.

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ПРОРЫВ ПОД ЗАПОРОЖЬЕМ

После недель тяжелой работы по разминированию ВСУ прорвали первую линию обороны под Запорожьем, говорит командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский.

Сейчас, по его словам, украинские защитники находятся между первой и второй линиями и завершают уничтожение подразделений противника, прикрывающих уход российских войск за вторую линию.

Первая линия была заминирована густо и креативно, рассказывает LIGA.net спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун: "Очень много разных мин, с двумя-тремя закладками. Например: противопехотная, а снизу – противотанковая. Или наоборот. Фугасы выставлены были. Было много разных ловушек".

На некоторых участках плотность минирования составляла до пяти мин на квадратный метр, напоминает экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев. "Чтобы пройти через них, нам пришлось тратить очень много времени, – говорит он. – Техники, которая могла бы ускорить этот процесс, нам не хватает. Поэтому наши саперы делали проходы в минных полях фактически вручную".

Работать приходилось под постоянными обстрелами вражеской артиллерии и ударами авиации, добавляет Селезнев. Это тоже тормозило скорость.

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Но штурмовые отряды уже зашли на первую линию окопов врага и начинают расчищать их сеть влево-вправо, чтобы расширить точку стыка с армией РФ, объясняет экс-спикер Генштаба.

Чем шире линия боевого столкновения, тем более рассредоточенными и не такими плотными будут вражеские оборонительные позиции.

Вторая линия обороны – не менее мощная, объясняет Штупун.

"Она имеет не менее разветвленную сеть окопов, достаточно грамотно построенную, – говорит спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления. – Единственное что, окопы не так прочны – слабее перекрытия, не так много бетона. Минные поля также присутствуют, не такой плотности, как на первой, но очень много".

Теперь больше не удивляет, зачем россиянам старые махровые советские танки типа Т-54 и Т-55, добавляет Селезнев. Русские их используют в качестве длительной огневой точки. "Броня – это защита, пушка – оружие ближнего боя, плюс пулеметы, которые можно устанавливать на них. Все это создает нам соответствующие проблемы", – объясняет он.

Однако украинские защитники стараются не сбавлять темп.

5 сентября в сутки враг потерял здесь 273 человека, из них 65 – безвозвратно, говорит спикер Таврической группировки: "Наши воины подбили три танка, одну боевую бронированную машину. Мы уничтожили полностью шесть артиллерийских систем оккупантов и повредили еще восемь. Также украинские склады с боеприпасами разного уровня".

В общей сложности россияне ежедневно теряют на Мелитопольском направлении 200-300 человек ранеными и убитыми, уточняет Штупун.

Чтобы восполнить потери, они перекидывают туда все, что могут: "Это очень разнородные подразделения. За счет разнородности взаимодействие между ними понижено. Но недооценивать не надо, у них много ресурса".

РОССИЯНЕ ХОТЯТ ПОВТОРИТЬ БАХМУТ ПОД КУПЯНСКОМ

Оккупанты всеми силами пытаются сорвать план украинского наступления на юге, говорит LIGA.net военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник. Потому поддерживают напряжение на Купянском направлении.

"В российских источниках декларируется, что Россия пытается восстановить контроль над утраченными ранее оккупированными территориями Харьковской области, – объясняет он. – Звучат заявления о создании буферной зоны для защиты Белгородской и Курской области. Но это скорее внутренняя риторика, потенциала для этого сейчас у России нет".

Ситуация на этом направлении сейчас очень динамичная, говорит начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВС Украины Илья Евлаш.

"Противник постоянно наносит удары по позициям наших защитников, – рассказывает он. – Ежедневно около 600 обстрелов, использует все виды артиллерии разных калибров: от тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" до 82-миллиметровых минометов типа "Василек".

Горячее всего – на Новоегоровском направлении, добавляет Евлаш.

"Там противник акцентирует свое внимание, – уточняет он. – Но благодаря грамотному планированию, минно-инженерным заграждениям и опыту нам удается сдерживать это нашествие на Лимано-Купянском направлении".

Большой интерес для россиян представляет город Купянск, который выглядит как важный транспортный узел, добавляет Мельник.

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Российская пропагандистская машина уже начинает рассказывать, что здесь оккупационная армия устроит второй Бахмут, соглашается Евлаш.

"Могу сказать, что Бахмут им удастся повторить, а возможно – даже превзойти, только с точки зрения их потерь, – подчеркивает Евлаш. – Купянск надежно ограждён. Там принимаются все меры, чтобы не допустить прорыва".

Ситуация на восточных направлениях Украины остается сложной, говорит командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Россияне "упорно готовятся" взять реванш, перехватить инициативу и выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

На Купянском направлении оккупанты завершают подготовку штурмовых отрядов. На Лиманском — продолжают заменять войска на части 25-й армии, сформированные и переброшенные с территории РФ. На Бахмутском — продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты пытаются удержать позиции, но подразделения ВСУ шаг за шагом выбивают их, отмечает Сырский.

Силы обороны Украины наступают на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и сдерживают россиян на Марьинском и Авдеевском.

Украинские защитники закрепляют успех на направлении Работино-Новопрокоповка, говорит Штупун: "Продолжаем закрепление, продолжается контрбатарейная борьба. Враг подтягивает резервы, пытался за прошедшие сутки отбить некоторые позиции, но безуспешно. Оккупанты в Марьинке пытались штурмовать. Также безуспешно".

Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) определили проблему российских войск: им не хватает артиллерийских снарядов. Они используют дроны "Ланцет" и РСЗО для ударов, но этого "мало".

Мы входим в достаточно турбулентный промежуток времени, говорит Селезнев. По его словам, дальнейший успех ВСУ во многом будет зависеть от того, получат ли они все необходимые ресурсы в полном объеме: "И остается ли система поставок стабильной на фоне ротации министров обороны".

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