Збройні Сили України прорвали першу лінію оборони Росії під Запоріжжям. Але друга лінія оборони в них – не менш потужна, розповідає LIGA.net речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

На Лимано-Куп'янському напрямку ворог готується до чергової хвилі наступу та підводить десантно-штурмові бригади, розповіла 5 вересня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Це роблять, зокрема, аби відвернути увагу українських захисників від штурмів на південному напрямку, пояснює LIGA.net начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш: "Вони намагаються сунути, аби, серед іншого, розпорошити наші сили".

"Ми входимо в досить турбулентний проміжок часу", – каже LIGA.net полковник ЗСУ, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов.

Як росіяни намагаються відвернути увагу ЗСУ – коротко на LIGA.net.

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ПРОРИВ ПІД ЗАПОРІЖЖЯМ

Після тижнів важкої роботи з розмінування ЗСУ прорвали першу лінію оборони під Запоріжжям, каже командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Зараз, за його словами, українські захисники перебувають між першою і другою лініями та завершують знищення підрозділів противника, які прикривають відхід російських військ за другу лінію.

Перша лінія була замінована густо і креативно, розповідає LIGA.net речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун: "Дуже багато різних мін, з двома-трьома закладками. Наприклад: протипіхотна, а знизу – протитанкова. Або навпаки. Фугаси виставлені були. Було багато різних пасток".

На деяких ділянках щільність мінування становила до п'яти мін на квадратний метр, нагадує ексречник Генштабу Владислав Селезньов. "Щоб пройти через них, нам довелося витрачати дуже багато часу, – каже він. – Техніки, яка могла б прискорити цей процес, нам бракує. Тому наші сапери робили проходи в мінних полях фактично вручну".

Працювати доводилось під постійними обстрілами ворожої артилерії та ударами авіації, додає Селезньов. Це теж гальмувало швидкість.

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Але штурмові загони вже зайшли на першу лінію окопів ворога і починають розчищати їх мережу вліво-вправо, щоб розширити точку стику з армією РФ, пояснює ексречник Генштабу.

Що ширшою є лінія бойового зіткнення, то більш розосередженими й не такими щільними є ворожі оборонні позиції.

Друга лінія оборони – не менш потужна, пояснює Штупун.

"Вона має не менш розгалужену мережу окопів, досить грамотно побудовану, – говорить речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку. – Єдине що, окопи не такі міцні – слабші перекриття, не так багато бетону. Мінні поля також присутні, не такої щільності, як на першій, але дуже багато".

Тепер більше не дивує, для чого росіянам старі махрові радянські танки типу Т-54 та Т-55, додає Селезньов. Росіяни їх використовують як довготривалу вогневу точку. "Броня – це захист, гармата – зброя ближнього бою, плюс кулемети, які можна встановлювати на них. Все це створює нам відповідні проблеми", – пояснює він.

Однак українські захисники стараються не збавляти темп.

5 вересня за добу ворог втратив тут 273 особи, з них 65 – безповоротно, каже речник Таврійського угруповання: "Наші воїни підбили три танки, одну бойову броньовану машину. Ми знищили повністю шість артилерійських систем окупантів і пошкодили ще вісім. Також українські захисники знищили три склади з боєприпасами різного рівня".

Загалом росіяни щоденно втрачають на Мелітопольському напрямку 200-300 осіб пораненими та вбитими, уточнює Штупун.

Щоб поповнити втрати, вони перекидають туди все, що можуть: "Це дуже різнорідні підрозділи. Через різнорідність взаємодія між ними знижена. Але недооцінювати не треба, у них багато ресурсу".

РОСІЯНИ ХОЧУТЬ ПОВТОРИТИ БАХМУТ ПІД КУП’ЯНСЬКОМ

Окупанти всіма силами намагаються зірвати план українського наступу на півдні, каже LIGA.net військовий експерт із Центру Разумкова Олексій Мельник. Тому підтримують напруженість на Куп’янському напрямку.

"В російських джерелах декларується, що Росія намагається відновити контроль над втраченими раніше окупованими територіями Харківської області, – пояснює він. – Звучать заяви про створення буферної зони для захисту Бєлгородської та Курської областей. Але це радше внутрішня риторика, потенціалу для цього зараз у Росії немає".

Ситуація на напрямку зараз дуже динамічна, каже начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗС України Ілля Євлаш.

"Противник постійно завдає ударів по позиціях наших захисників, – розповідає він. – Щодня близько 600 обстрілів, використовує всі види артилерії різних калібрів: від важких вогнеметних систем "Сонцепьок" до 82-міліметрових мінометів типу "Васильок".

Найгарячіше зараз – на Новоєгорівському напрямку, додає Євлаш.

"Там противник акцентує свою увагу, – уточнює він. – Проте завдяки грамотному плануванню, мінно-інженерним загородженням та досвіду нам вдається стримувати цю навалу на Лимано-Куп'янському напрямку".

Великий інтерес для росіян становить саме місто Куп’янськ, яке виглядає як важливий транспортний вузол, додає Мельник.

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Російська пропагандистська машина вже починає розповідати, що тут окупаційна армія влаштує другий Бахмут, погоджується Євлаш.

"Можу сказати, що Бахмут їм вдасться повторити, а можливо – навіть перевершити, лише з точки зору їхніх втрат, – наголошує Євлаш. – Куп’янськ надійно загороджений. Там вживають усіх заходів, щоб не допустити прориву".

Ситуація на східних напрямках України залишається складною, каже командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Росіяни "вперто готуються" взяти реванш, перехопити ініціативу та вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

На Куп’янському напрямку окупанти завершують підготовку штурмових загонів. На Лиманському — продовжують замінювати війська на частини 25-тої армії, сформовані та перекинуті з території РФ. На Бахмутському — тривають запеклі бої. Окупанти намагаються утримати позиції, але підрозділи ЗСУ крок за кроком вибивають їх, наголошує Сирський.

Сили оборони України наступають на Бахмутському та Мелітопольському напрямках і стримують росіян на Мар'їнському та Авдіївському.

Українські захисники закріплюють успіх на напрямку Роботине-Новопрокопівка, каже Штупун: "Продовжуємо закріплення, триває контрбатарейна боротьба. Ворог підтягує резерви, намагався минулої доби відбити деякі позиції, але без успіху. Окупанти в Мар'їнці намагалися штурмувати. Також без успіху".

Між тим аналітики Інституту вивчення війни (ISW) визначили проблему російських військ: їм не вистачає артилерійських снарядів. Вони використовують дрони "Ланцет" та РСЗВ для ударів, але цього "замало".

Ми входимо в досить турбулентний проміжок часу, каже Селезньов. За його словами, подальший успіх ЗСУ багато в чому залежатиме від того, чи отримають вони всі необхідні ресурси у повному обсязі: "І чи лишиться система постачань сталою на тлі ротації міністрів оборони".

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