"Разница между Мавиком и Варей – с Варей, когда холодно, можно руки погреть. И нос", – говорит в камеру боец и зарывается носом в совиные перья.

Это видео украинского защитника с совой Варей завирусилось в украинских соцсетях. Собственно, как и другие его ролики, где он рассказывает о достижениях украинских биолабораторий и боевых возможностях разных птиц.

Мавик (точнее: Мавик Третий) – это самка орла-могильника. Об нее погреть руки можно только дважды – один раз левую руку, а второй – правую, говорит Александр LIGA.net:

"Она такая, с характером. Принципиально не любит, чтобы ее трогали. Она сама придет к тебе, чтобы сесть на перчатку, будет возле тебя ходить. Сама может тебя за обувь или штанину подергать. Но пытаешься ее потрогать – она сразу в штыки. Типа, нифига себе, ты смелый. Варя в этом плане помягче. Ее можно потрогать, она тебе помяукает".

Другие Мавики – Первый и Второй – имеют более простой характер. Так же как и Ольга, – гибрид кречета и балабана. Но Ольга сейчас сконцентрирована на выводе потомства – "так больше пользы и для нее, и вообще", рассказывает Александр.

Мы долго искали, но нашли звезду TikTok боевую сову Варю и ее владельца.



Откуда взялось это странное "подразделение птиц" и как они живут в условиях войны, украинский защитник Александр под псевдо Птица (его фамилию и подразделение мы не указываем из соображений безопасности) рассказал в интервью LIGA.net.

"Мама – из Бельгии, папа – из Краматорска". История совы Вари

"Вы же понимаете, что на самом деле Варя не охотится за российскими дронами и никогда не была у меня на передовых позициях?" – осторожно интересуется у LIGA.net Александр в самом начале разговора.

Говорит, его канал в TikTok, который действительно начинался "с прикола для друзей", выглядит настолько убедительным, что в боевых птиц из "украинских биолабораторий" поверили даже некоторые украинские защитники. И в какой-то момент он просто перестал убеждать аудиторию, что птицы не являются оружием и не принимают непосредственного участия в боевых действиях.

До большой войны Александр много лет занимался соколиной охотой. А началось все с того, что когда-то он подобрал раненую птицу.

"Выходил, выкормил. Увидел, что птица обучаема. Поискал в интернете, что люди до сих пор занимаются соколиной охотой, – говорит он. – Это достаточно развитый официальный спорт в других странах, хотя в Украине он до сих пор окончательно не унормирован".

Чем дольше Александр им занимался, тем сложнее с точки зрения воспитания становились его птицы. Говорит, самая сложная – как раз самка орла-могильника.

"Она наиболее притрушенная, если можно так сказать. Управляемая, но если не хочет ничего делать, ее не заставишь. Она – импринт, выращена человеком, – объясняет он. – В свое время мы ее подобрали, вот и все, она теперь с нами везде ездит".

Александр и Мавик Третий (фото из архива Александра)

В отличие от всех остальных, сова Варя с ним с 2019 года – взял не для охоты, а просто для души. Она – вольерная птица в нескольких поколениях. Ее мама – родом из Бельгии, папа – из Краматорска. Сама Варя вылупилась под Киевом.

Варю выкормил сын Александра – он всего на два года старше совы.

"Они росли вместе. Малыш сидит в песочнице играет, а Варя вокруг ходит – не может к нему в песочницу залезть. Он вокруг дома бегает – она за ним ходит. Варя его как другого совенка воспринимала. Он ее кормил, – рассказывает он. – Все дети в детстве смотрят на хомячка, как на домашнее животное, а мой малыш уже понимает, что хомячок – это корм для Вари. Но это не значит, что он какой-то безжалостный, он любит животных".

Вместе с семьей Александр вывез Варю в эвакуацию из Харьковской области после начала полномасштабного вторжения. Других птиц выпустили – забрали только ее. Александр договорился со знакомыми сокольниками, чтобы Варя пожила в вольере.

Александр и сова Варя (Фото из архива Александра)

Сам он присоединился к одному из подразделений Сил обороны.

"Пошел в военкомат. Говорю: в армии не служил, научиться могу чему угодно, я сообразителен, но опыта нет. Если буду вам полезен – вот я есть", – рассказывает он.

Дальше – практически с колес – бои в Харьковской области. Потом – Донбасс, Торецк, Курская область: "Так нас бросают на разные направления. Так что пришлось немного всякого насмотреться".

Через год после освобождения Харьковской области сова Варя вернулась в родной вольер в одном из прифронтовых городов. Сейчас за ней приглядывает тесть Александра. На позициях она действительно никогда не была – все видео военный снимал, когда был в отпуске после ранения.

"Варю я впервые подснял летом 2023 года, тоже в отпуске. Людям нужно что-то показывать. Одну и ту же птицу постоянно снимать неинтересно, – говорит он. – У нас же, по легенде, целое подразделение, а не просто одна птичка случайная".

"Просто продайте курицу в перьях". Мавики и другие птицы

Остальные птицы на видео – как и Мавик Третий – это те, кого Александр подобрал и выходил за время полномасштабной войны. Иногда их больше, иногда меньше.

"Были те, кого сам подобрал. Бывает, кто просто находит птичку, то куда же ее везти, как не ко мне? Бывает, что со смежных позиций приносят, – говорит он. – Или просто в ТікTok пишут: нашли такую птичку, что с ней делать? Ну, я или совет дам, или подскажу, куда везти. Или если это недалеко где-то – сам могу забрать".

Если речь идет, например, о птенцах, их достаточно подкормить несколько недель и выпустить на свободу. Дальше с ними все будет хорошо: "Главное – знать, чем кормить, чтобы это не была магазинная курятина или сосиски".

Фото из архива Александра

Так было с двумя канюками, которых привезли Александру, – когда срезали дерево с их гнездом. Защитники вырастили птичек, но специально ими не занимались – чтобы они не стали импринтированы на людей и их можно было отпустить.

"Они ходили, где хотели. Когда летать начали – летали за нами, – вспоминает военный. – Мы идем на рыбалку – они за нами летят. Прилетели, походили вокруг и обратно вернулись. Едем на позиции – они за машиной летят".

Говорит, что птицы очень хорошо запоминают машины. Поэтому, например, Мавик Первый однажды чуть не уехал от него с украинскими танкистами. Когда подразделение Александра было в Барвинковом, он кормил птицу на памятнике танка. Мавик Первый знал, что такое танк – когда выпускали, сам подлетал и садился на башню.

"Так раз, когда наши танки мимо проезжали, Мавик и полетел на танк, несмотря ни на то, что он ехал, ни на то, что сверху сидели чужие люди – сел на башню и сидит там, на танкистов оглядывается, типа:" Где мое мясо?" – рассказывает он. – Экипаж был удивлен. Особенно, когда я за ними гнался и сигналил им остановится, чтобы я свою птицу забрал".

Единственная птица, сопровождающая Александра и его подразделение постоянно, – Мавик Третий. Но она не всегда живет на позициях – остается преимущественно на складе ТПУ: "Я приезжаю с позиций – потому что у меня задачи не всегда в окопах – мы часто видимся".

"Не на всех позициях птицы могут находиться. На Донбассе на позиции с птичкой идти такая себе идея – тут бы самому выжить, а не то что за ней присматривать. Они могут быть где-то в отдалении от них, – добавляет он. – Разве раз, когда нас ненадолго вывели на позиции, где до орков, в принципе, было недалеко, но яростных стрелковых боев не было, Мавик жила с нами".

Когда Александра нет – за птицей присматривают побратимы: "Я отправляю корм, потому что это недешевое удовольствие. Мавик Третий съедает за сутки 18-20-22 цыплят. Или два-три перепела зимой, если есть. Одна перепелка стоит около 100 грн. И это должна быть не просто тушка из супермаркета, у нее должны быть перья, кости. Из всего, что не мясо, птичка формирует погадку и скидывает – это нужно, чтобы чистился желудок, без этого она долго не проживет".

"Иногда побратим ходит по селу, покупает у бабушек кур, – продолжает он. – Бабушки же еще всегда такие: "Давайте я вам разделаю на супчик". Говорит: "Нет-нет, просто курицу продайте, разделывать не надо". Так люди смотрят как-то странно, зачем нам эти куры в перьях".

Александр и Мавик Третий (Фото из архива Александра)

Обстрелы Мавика не пугают – чаще всего на голове есть клобук, поэтому на звуки не реагирует. "Клобук нужен, чтобы птичка не стрессовала в любой ситуации, – объясняет Александр. – Для нее раздражителем может стать что угодно. Например, она сидит, только что съела четырех цыплят, но видит – рядом кот ходит. И думает:" А вдруг кот вкуснее цыпленка?". Такая ситуация для птички – раздражитель".

Птицы помнят и, в принципе, любят свой клобук, добавляет он:

"В машине едем с клобуком – она себе села на одной ноге, голову под крыло засунула – и ей так по барабану, что вокруг происходит. Без него будет сидеть, нервничать, думать, чего ее не пускают искать добычу. Птичка же не понимает, почему в лесу можно съесть ворону, а в городе – нет. Как ей объяснишь, что не всем людям в городах нравится, когда у них на глазах ворону едят?"

"Задач хватит на всех". Легенда о птичьих биолабораториях

Истории общения Александра с птицами превратились в легенду о достижениях украинских лабораторий практически случайно. Он снял видео для друзей-сокольников, где в шутку из окопа рассказывал, что Мавик Второй, в отличие от Первого, может носить гранаты. И пообещал показать Мавика Третьего, который крупнее и может переносить мины-восьмидесятки. Хотя в реальности никакого Мавика Третьего на тот момент еще не существовало.

К вечеру ролик стал набирать популярность в соцсетях. Пока кто-то не выложил его в TikTok, и Александру не сбросили ссылку на его же видео.

"У меня тогда даже своего TikTok не было. Я предложил тому, кто выложил, продать мне страницу вместе с моим видео. Решил, что раз людям так нравится – нужно развивать этот контент, – признается он. – У меня было еще давно записано видео с Мавиком Первым. Так началась история о новых достижениях наших биолабораторий.

Если на первом видео боец просто говорил все, что придет в голову, то начал развивать логически выстроенную историю. Раз Мавик Первый гранату не донесет, а Второй – уже на это способен, то Мавик Третий должен работать с чем-то еще более крупным, объясняет он. Варя – разведка, потому что работает ночью и хорошо видит.

"Далее удивить размером я уже не смогу – крупнее Мавика и Вари ничего не найду, даже если будет возможность куда-то в отпуск уехать", – говорит Александр.

Говорит, что у птиц на самом деле есть "определенные дополнительные функции" в подразделении. Но среди них точно нет сбития дронов и переноса взрывчатых веществ.

Хотя именно эта часть истории получилась настолько убедительной, что в нее поверили массово. После первых видео Александр еще пытался объяснять аудитории, что это шутка, он не воюет птицами. Но остановить легенду уже было невозможно. Особенно после того, как на нем начали периодически спекулировать российские пропагандисты.

До сих пор люди переспрашивают, действительно ли птичье подразделение является достижением украинских биолабораторий, говорит Александр. Были даже те, кто после его роликов обращался с просьбой объяснить, как привлекать птиц к охоте на российские дроны.

"Мы на границе стоим, нам бы помогли такие птицы, где взять?" – и это пишут не гражданские, а люди, которые понимают, что такое эти дроны, какие сбросы они могут нести и что они делают, – рассказывает Александр. – Но все равно они до сих пор думают, что это не шутка".

Лично для Александра птицы – давнее хобби и способ удержать душевное равновесие в очаге войны.

"Птицы – мое утешение. Если бы не они, я бы уже крышей поехал, – заключает Александр. – А так можно приехать и с Мавиком Третьим посидеть, он покрякает тебе. Выпустишь его пролететь – он покружится, вернется. И все. Я отвлекся и мне уже хорошо".