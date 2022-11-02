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Тема дня | Выборы в Израиле. Нетаньяху близок к победе: что это значит для Украины

Цей матеріал також доступний українською
Выборы в Израиле. Нетаньяху близок к победе: что это значит для Украины - Фото
Яир Лапид и Биньямин Нетаньяху (коллаж - Дарина Дмитренко/LIGA.net)
02.11.2022, 17:11

В Израиле прошли выборы. Официальных результатов еще нет, но больше шансов создать коалицию – у Нетаньяху. Как это влияет на военную поддержку Украины

В Израиле состоялись пятые за четыре года выборы в парламент. Ни одна из партий не получает большинства, но экзитполы прогнозируют, что коалицию может сформировать экс-премьер Биньямин Нетаньяху.

"Надеюсь, что правительство Израиля начнет поставлять Украине необходимое оружие… Нужно его убеждать, – говорит LIGA.net глава внешнеполитического комитета Верховной Рады Александр Мережко (Слуга народа). – В Израиле есть много друзей Украины". 

Как долго будет создаваться коалиция, усилится ли поддержка Украины, какие факторы влияют на поставки оружия – коротко пишет LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В Израиле прошли выборы в Кнессет. Основные соперники – партия Еш Атид действующего премьера Яира Лапида и Ликуд Биньямина Нетаньяху (экс-премьер, 1996-1999 и 2009-2021).

Ни одна из этих партий в одиночку не сможет получить 61 место из 120 в парламенте Израиля, отмечает The Jerusalem Post.

По данным опросов, Нетаньяху, вероятно, удастся собрать правую коалицию с 61-62 местами в парламенте. Ликуду и близким к нему партиям экзитполы дают 53-54 места.

Левая партия МЕРЕЦ находится на пороге прохода в парламент – она набирает 3,20% при необходимых 3,25%. Результат МЕРЕЦА и Аводы (пока четыре мандата) важен для Лапида, говорит LIGA.net директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"Если одна из этих партий не попадет в Кнессет, то конструкция (коалиции Лапида. – Ред.) может не сложиться", – объясняет он.

Выборы в Израиле. Нетаньяху близок к победе: что это значит для Украины

Нетаньяху после оглашения экзитполов заявил: "Нужно дождаться окончательных результатов, но мы на пороге очень большой победы". Лапид – что ничего не окончено, пока последний голос не подсчитан.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Вечером перед выборами израильское ТВ показало большое интервью Зеленского. Президент сказал, что не может понять позицию Израиля и отказ поставлять системы ПВО.

Он сожалеет, что отношения с Израилем – не такие, как с Польшей и Британией, и подчеркивает: Украине нужны не посредники, а друзья.

"Я уже разговаривал с тремя премьер-министрами… Я не понимаю Израиль… Я столько раз просил каждого из них помочь нам. Это не значит просто давать деньги или военную помощь. Надо выбрать правильную сторону… Мы боремся против большого союза, России и Ирана", – цитирует Зеленского Times of Israel.

И теперь, надеется президент, Израиль поможет Украине.

СПРАВКА. Украина сотрудничает с Израилем на уровне разведок, сообщал Зеленский в октябре. Как утверждает NYT, Израиль передавал Украине информацию об иранских дронах.

По данным SOHR, Израиль уничтожил цех по производству иранских беспилотников в Сирии. А издание Debka сообщало о передаче ВСУ израильской технологии для перехвата иранских дронов.

Украина публично просила у Израиля еще системы ПВО и ПРО. Глава МИД Кулеба обсуждал этот вопрос с Лапидом – но премьер Израиля конкретики не дал. А министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль не поставлял вооружения ВСУ.

Письмо украинского посольства с номенклатурой запрашиваемых систем оказалось в открытом доступе – его опубликовал Axios.

Выборы в Израиле. Нетаньяху близок к победе: что это значит для Украины

Переговоры об оружии не должны быть публичными, воздействие через СМИ и общественное мнение – контрпродуктивно, заявил в интервью НВ посол Израиля Михаэль Бродский.

"Вынос на публику – больше раздражает. Не думаю, что это самая лучшая тактика", – говорит LIGA.net Илия Куса, эксперт по Ближнему Востоку в Украинском институте будущего.

После выборов все будет зависеть от состава коалиции, нового правительства и места Украины в его политике, отмечает Куса.

В потенциальной коалиции Лапида премьером может стать лидер партии Кахоль-лаван – Бени Ганц, считает Куса: "Это два разных человека с разными взглядами на Украину. Ганц менее склонен к поставкам оружия Украине, учитывая его заявления. Лапид – более склонен".

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Нетаньяху накануне выборов делал противоречивые заявления. 19 октября он высказал опасения, что израильское оружие может попасть в руки Ирана в случае поставок Украине. Но уже через два дня пообещал в случае победы на выборах "рассмотреть" этот вопрос и заговорил о своей будущей роли как посредника между Киевом и Москвой.

"Нетаньяху имеет многолетнюю историю отношений с Путиным и его окружением. Но он – прагматичный политик, довольно часто менял взгляды и позиции. Не факт, что он будет дружить с Путиным несмотря ни на что. Может быть и наоборот", – допускает Куса.

В Израиле понимают, что против Украины ведет агрессивную войну не только Россия, но еще и Иран, говорит LIGA.net Александр Мережко, глава внешнеполитического комитета Рады. Лапид заявлял, что не будет игнорировать сближение РФ с Ираном, а президент Израиля представил в США доказательства поставок России иранских дронов.

Но фактор Ирана не гарантирует передачу израильского оружия Украине, говорит Куса. Для Израиля в приоритете – свой регион.

"Израиль будет смотреть, является ли украинское направление прокси-войны с Ираном более приоритетным, чем сирийское, ливанское, йеменское, – объясняет Куса. – Для меня неочевидно, что иранское вмешательство станет гарантией поставок Украине".

Сделать Израиль более решительным в поддержке Украины может вывод российских ПВО и части войск из Сирии, писал NYT. Российские ПВО были угрозой для израильских летчиков, которые бьют по целям в Сирии, чтобы не дать закрепиться Ирану на северо-восточной границе.

Но Россия все еще остается серьезным игроком на сирийском фронте, говорит Куса. А сокращение российского контингента пока, наоборот, лишь усиливает позиции Ирана. Поэтому Израилю самому нужна поддержка, – чтобы сдерживать Тегеран в Сирии.

"Там других игроков нет: либо РФ, либо Турция, либо США. Для Израиля идеальным в Сирии было сотрудничество с Россией, – объясняет эксперт. – Они могли понимать друг друга, у них отлажена коммуникация, постоянные регулярные политические контакты… С другими странами израильтяне пока не наладили такое сотрудничество".

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Коалиция в Израиле может формироваться до нескольких месяцев, не исключает Куса. В обществе присутствует раскол 50 на 50.

"Коалиция будет нестабильной – ни у одной партии нет большинства. Есть риск того, что Израиль снова может оказаться перед досрочными выборами в следующем году", – считает эксперт.

Если коалицию не сформируют вовсе, это будет неплохой сценарий для Лапида, говорит Семиволос. В таком случае он до весны продолжит исполнять обязанности премьера и набирать политические баллы.

Для любой коалиции в вопросах оружия важным будет взаимодействие с Республиканской партией США, которая может победить на выборах в Конгресс 8 ноября, отмечает Куса. По его словам, решения о поставках передовых видов оружия Израиль принимает с Вашингтоном – технологии разрабатывались вместе с США.

"Что Лапид, что Нетаньяху – не будет ничего Украине… Другое сотрудничество возможно. Но разведки – история, которую не проверишь", – считает Семиволос.

Впрочем, есть надежда, что в парламенте Израиля станет больше друзей Украины, говорит Мережко. Он встречался с делегацией Кнессета и уверен, что большинство Украину поддерживают.

"Надеюсь, правительство Израиля начнет поставлять Украине оружие. Нам необходимо работать с правительством Израиля, убеждать его, – говорит нардеп. – В Израиле много друзей Украины, и нам нужно мобилизовать их поддержку, чтобы убедить правительство".

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Выборы в Израиле. Нетаньяху близок к победе: что это значит для Украины

Журналист LIGA.net
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