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Тема дня | "Выигрывает только Путин". Спартц обвинила Ермака в связях с РФ: что делать Зеленскому

Цей матеріал також доступний українською
Андрей Ермак, Виктория Спартц и Олег Татаров (коллаж – Дарья Дмитренко/LIGA.net)
11.07.2022, 19:49

Спартц из Конгресса США требует разобраться с Ермаком и Татаровым. Что выберет президент Зеленский

Конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц призвала Джо Байдена проверить "возможные связи" главы Офиса президента Андрея Ермака с Россией. Одна из главных претензий – затягивание с назначением руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) якобы из-за заместителя Ермака – Олега Татарова.

"Такое впечатление, что Спартц собрала необоснованные и неподтвержденные слухи в одном месте", – отрицает LIGA.net обвинения глава комитета ВР по внешней политике Александр Мережко (Слуга народа).

Чем опасен кейс Спартц-Ермака, в чем украинским властям стоит прислушаться к конгрессвумен и не повлияет ли эта история на двухпартийную поддержку США Украине: объясняет LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В обращении к Байдену Спартц, первая в истории член Конгресса США, рожденная в Украине, ссылается на "разные разведывательные данные" о "действиях Ермака в Украине и его вероятных связях с Россией". Она призывает Конгресс срочно получить эту информацию, чтобы "подтвердить или опровергнуть разные серьезные обвинения". Спартц аргументировала обращение "материальным участием США в этом конфликте" (войне с Россией).

СПРАВКА. Спартц родилась в 1978 году в Черниговской области. Училась в Киевском НЭУ им. Вадима Гетмана, в 2000 году переехала в США, где получила диплом магистра по профессиональной бухгалтерии Университета Индианы. Там и преподавала. Работала в бизнесе и госучреждениях, вплоть до должности главного чиновника по финансам Службы прокурора Индианы. В 2020 году была избрана в Палату представителей США.

Конгрессвумен обратила внимание Байдена на то, что Ермак назначил своим заместителем Олега Татарова, и тот, по ее словам, больше года медлил с назначением главного антикоррупционного прокурора, чем тормозил работу антикоррупционных органов: "САП и НАБУ прекратили функционировать".

10 июля Марси Каптур, сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе США, обвинила Спартц в "опрометчивой помощи" российскому диктатору Владимиру Путину. Каптур подчеркнула, что уровень и масштабы сотрудничества США с Офисом президента Зеленского "не дают оснований сомневаться в лояльности любого чиновника".

Спартц посоветовала, прежде чем предъявлять "жесткие претензии", хотя бы раз съездить в Украину и "посмотреть, что происходит на местах": "Марси, слушая бюрократов в кармане Ермака, служит... Кремлю".

Спартц під час зустрічі з українськими депутатами в українському парламенті, травень 2022 (фото – Telegram Давіда Арахамії)

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Публично со стороны властей этот скандальный кейс прокомментировало только Министерство иностранных дел. Еще 9 июля LIGA.net направила запросы о комментарии к Ермаку, Татарову и советнику главы ОП Михаилу Подоляку, но ответа так и не получила.

Представитель МИД Олег Николенко призвал Спартц "оставить попытки заработать политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев". Он оценил действия конгрессвумен как "нескрываемую попытку вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о связях руководства Украины с Россией".

Спартц в ответ призвала МИД воздержаться от нападок. Она перечислила шесть обвинений в адрес Ермака и предложила главе ОП опровергнуть их (далее обвинения – в интерпретации Спартц):

  • утечка информации в Беларусь и, в конце концов, – в Россию об операции Украины по захвату "группы Вагнера", что привело к ее провалу;
  • плохое руководство неудачными переговорами с Россией перед войной;
  • заверение украинского руководства, что в феврале нападения со стороны России не произойдет, – вопреки западной разведке, – чтобы помешать Украине должным образом подготовиться к войне;
  • саботаж обороны Херсона и трагедия батальона Азов;
  • затягивание срочных закупок военной техники через Минобороны, выдвижение необоснованных/незаконных условий;
  • целенаправленное затягивание через Татарова назначения независимого антикоррупционного прокурора.

Спикер президента Сергей Никифоров в комментарии "Суспільному" заявил, что "это дело Спартц и Байдена", нужно дать им "самым разобраться".

"Там звучат какие-то обвинения. Если у Спартц есть доказательства своих обвинений, пусть обнародует их", – предложил Никифоров.

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Мережко связывает обвинения Спартц с промежуточными выборами в Конгресс США, которые запланированы на ноябрь этого года. "Задача украинской власти – не дать себя вовлечь в какие-либо внутренние предвыборные дебаты", – заявил депутат в комментарии LIGA.net.

Он отвергает обвинения в провале переговоров с РФ, поскольку участвовал в работе минской группы: это был "сверхсложный процесс".

Что касается "вагнеровцев", то Мережко напомнил, что был в составе временной следственной комиссии ВР. "Даже расследование Bellingcat не подтверждает обвинение Спартц", –  убежден народный депутат.

"О торможении в оружии – странное обвинение. И предложения дополнительного надзора за поставкой вооружения приведут лишь к увеличению препятствий. Это навредит Украине", – говорит он.

Мережко проигнорировал обвинения в отношении Татарова и САП. 12 июля апелляционный суд должен рассмотреть жалобу на решение ОАСК, которое поставило под угрозу конкурсный отбор нового руководителя САП.

"Это время икс. Не просто так заявление Спартц вышло именно в эти временные рамки", – убеждает LIGA.net член комитета по вопросам внешней политики Мария Ионова (фракция Европейская солидарность).

"Важно, чтобы Зеленский принял решение, и члены его команды не мешали конкурсам и процедурам, – считает нардеп. – Если Зеленскому кто-то мешает – должны быть приняты меры".

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Претензии Спартц по блокированию САП вполне резонны, говорит директор центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук. И лучшим ответом на них со стороны украинской власти будет решение этого вопроса.

"Не думаю, что стратегия нападок на Спартц, – это самый лучший подход со стороны официального Киева", – говорит Гетьманчук LIGA.net.

Назначение руководителя САП помогло бы украинским властям выбить фактологическую основу из-под ног любых желающих манипулировать украинско-американскими отношениями, считает и секретарь комитета по внешней политике Соломия Бобровская (Голос).

"Тогда ни у конгрессменов, ни у агентов влияния России, ни у желающих скомпрометировать украинские власти и использовать это во внутренней или межпартийной борьбе не будет такой возможности", – объясняет она LIGA.net.

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Удивляет, что Спартц озвучила свои претензии именно сейчас, считает Гетьманчук. Очевидно, что о большинстве пунктов претензий Спартц знала и до полномасштабной войны, но почему-то молчала, говорит она: "А сегодня, когда Украина борется за свое выживание, – и это выживание не в последнюю очередь связано с помощью США, – обнародовала в такой форме".

В интервью Европейской правде Спартц не смогла ясно объяснить, откуда у нее информация. Некоторые вещи, сказала она, слышала от "представителей украинского парламента, с которыми она встречалась". Свой публичный выпад Спартц объяснила отсутствием фидбека от украинской власти: "Я больше трех месяцев встречалась с руководителями вашей администрации, но никакого толка нет. Встречаться с вашей властью мне хватит".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Для Украины крайне важно сохранить двухпартийную поддержку США, согласны все опрошенные LIGA.net политики и эксперты. "Мы очень ценим этот консенсус, – говорит Мережко. – И мне не хочется, чтобы эта тема использовалась в ущерб Украине в предвыборной борьбе".

По мнению Ионовой, у Зеленского сделали эту историю слишком публичной, а должны были пройти "между капельками". "Не должно быть такого ответа МИД. Это очень острые обвинения", – считает нардеп.

"Не стоит усложнять отношения с основным стратегическим партнером, – добавляет Ионова. – Зеленский должен избрать интересы Украины и понять, что можно потерять доверие, когда что-то не выполняется".

Пока рано прогнозировать, насколько эта история помешает количеству и темпам поставки оружия, но "точно не поспособствует этому", – говорит Гетьманчук: "Ведь этим упреком могут воспользоваться... оппоненты более мощной военной поддержки в администрации Байдена".

Украина, по словам Гетьманчука, должна быть готова к тому, что по мере приближения промежуточных выборов в США вопрос поддержки Украины будет становиться все более политизированным и может использоваться во внутриполитическом пинг-понге между демократами и республиканцами.

"К сожалению, нам не хватило времени после прошлых президентских выборов в США вывести украинское досье из списка внутриполитических вопросов, куда оно попало в последний год Трампа, и вернуть к исключительно внешнеполитической повестке дня США", – резюмирует Гетьманчук.

Мережко надеется, что руководство демократов и республиканцев "понимает опасность". "Если использовать эту тему в ущерб Украине, то радоваться будет только Путин. Выигрывает от этого только Россия".

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"Выигрывает только Путин". Спартц обвинила Ермака в связях с РФ: что делать Зеленскому

специальный корреспондент LIGA.net
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