"Пропетлять не выйдет". Как конкурс на главу САП ставит под угрозу членство Украины в ЕС

Ноябрь 2021 года. Пятизвездочная гостиница Rixos в Трускавце, где собралась президентская фракция Слуга народа. Журналист LIGA.net замечает в лобби экс-руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого. Он в халате идет после процедур и точно не выглядит как человек, скучающий по потерянной высокой должности.

Срок его полномочий истек в августе 2020 года. Через месяц начался конкурс, который должен был избрать преемника Холодницкого. Но до сих пор этого не произошло. Конкурс длится 21-й месяц.

Украинская власть гордится тем, что Украине предоставили статус кандидата на членство в ЕС. Вместе с тем, Украине выдвинули еще и ряд требований относительно реформ – семь пунктов. В их числе, в частности, назначение руководителя САП.

Учитывая предыдущие годы, политическое руководство Украины думает, как "пропетлять" и назначить подконтрольного руководителя. Или разрушить конкурс и отдать САП фактически в руки генпрокурора Ирины Венедиктовой, прогнозируют опрошенные LIGA.net эксперты и политики.

Почему власть боится независимого антикоррупционного прокурора, грозит ли срыв конкурса европейским стремлениям Украины и какие сценарии лежат на столе у Банковой, – в разборе LIGA.net.

"НИКАКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ КОНКУРСА НЕТ"

Требования по САП не должны были быть в заключении Европейской комиссии, ведь в теории конкурс был завершен еще в декабре 2021 года. Все необходимые тестирования, оценки и собеседования давно пройдены, даже подсчитаны итоговые баллы двух финалистов. Но уже полгода провластная часть комиссии саботирует голосование за чисто формальное решение – утверждение уже известного победителя – Александра Клименко.

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Мина замедленного действия была заложена еще в сентябре 2020 года, когда партия Владимира Зеленского Слуга народа с помощью голосов ОПЗЖ и группы За будущее утвердила семь членов конкурсной комиссии. Пятеро из них в декабре 2021 года не захотели утверждать победителя конкурса.

Еще одна мина замедленного действия была заложена скандально известным Окружным административным судом Киева, который 20 декабря, то есть за день до финального заседания комиссии по САП, отменил порядок проведения конкурса. Ссылаясь на это решение, провластная часть комиссии и не захотела повторно созвать заседание.

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"Кроме того, председатель (Екатерина Коваль. – Ред.) и отдельные члены комиссии почему-то решили, что кандидаты должны повторно пройти спецпроверку, хотя это противоречило и закону, и порядку проведения конкурса", – рассказывает юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

В мае этого года Верховная Рада отменила требование о прохождении спецпроверок во время военного положения. И это автоматически сняло одно из надуманных препятствий, уверена Щербан.

Учитывая это, в начале июня другая часть комиссии (в частности, международные эксперты) призвала главу наконец-то созвать новое заседание для принятия многострадального решения.

"На данный момент второе препятствие также фактически было снято, поскольку апелляционные жалобы были поданы, и именно в мае суд открыл производство, чем доказал, что решение ОАСК не вступило в силу и препятствий для утверждения победителя нет", – объясняет Щербан.

Глава комиссия Екатерина Коваль никак не отреагировала на призыв и не созвала заседание, сообщил LIGA.net член комиссии Роман Куйбида.

"В ответ нам только сбрасывают копию решения апелляционного суда об открытии производства, – констатирует юрист. – Это обычный игнор. Апелляция не мешает принять решение. Напротив, открытие апелляционного производства свидетельствует о том, что решение ОАСК не вступило в юридическую силу и нет никаких правовых препятствий, чтобы финализировать конкурс".

"Сейчас внутренний чат членов комиссии в одном из мессенджеров – это сплошные поздравления с днями рождения", – утверждает Роман Куйбида.

Создается впечатление, что сейчас объявление главы САП – вопрос каких-то политических торгов, говорит не под запись другой член конкурсной комиссии: "Никаких инициатив со стороны председателя комиссии – нет".

LIGA.net обратилась за комментарием к Коваль, но глава комиссии в ответ лишь направила ссылку на свой пост в Facebook от 12 января: с 23 декабря 2021 года она ждет ответа Офиса генпрокурора на соответствие победителей требованиям законов об очищении власти и о предотвращении коррупции, а также о получении допуска к гостайне.

По факту Коваль до сих пор ожидает проведения Офисом генпрокурора повторной спецпроверки, но забывает, что это требование было отменено парламентом в мае. Кроме того, в конце января Офис генпрокурора сообщил Украинской правде, что не проводил спецпроверку и никаких новых обращений от главы комиссии не поступало.

"Нет юридических и организационных препятствий, чтобы за пять минут назначить руководителя САП", – резюмирует LIGA.net первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Ярослав Юрчишин (Голос).

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ВЛАСТЬ РАССЧИТЫВАЕТ НА СУДЫ

Офис президента и лично заместитель председателя ОП Олег Татаров делают все возможное, чтобы победитель конкурса не был утвержден, уверен Юрчишин. Он напомнил LIGA.net, что занявший первое место детектив НАБУ Александр Клименко в свое время руководил делом Татарова. А главная функция САП – процессуально сопровождать антикоррупционные дела НАБУ.

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Поэтому сейчас власть рассчитывает на апелляционный суд, который должен 12 июля рассмотреть дело в письменном производстве (т.е. без вызова сторон).

СПРАВКА. Все три судьи, которые будут рассматривать апелляцию, имеют многочисленные проблемы с происхождением материального состояния и сомнительные решения в прошлом. Все это бросает тень на объективность процесса в апелляции, Все три судьи, которые будут рассматривать апелляцию, имеют многочисленные проблемы с происхождением материального состояния и сомнительные решения в прошлом. Все это бросает тень на объективность процесса в апелляции, считают в ЦПК. Председательствующий судья якобы был гражданином, военнослужащим и военным судьей РФ, второй – уже срывал стратегические для Украины конкурсы, а третий узаконил превращение Гостиного двора Киева в ТРЦ, добавляют в ЦПК.

"Учитывая это, у меня нет сомнений, что они примут нужное Офису решение", – прогнозирует LIGA.net экс-судья Винницкого окружного админсуда, глава правления фонда Dejure Михаил Жернаков.

LIGA.net обратилась за комментарием к Офису президента, в частности Татарову и Андрею Смирнову, которые отвечают за координацию с судебной и правоохранительной ветвями. На момент выхода статьи ответа нет.

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В то же время замглавы ОП Андрей Смирнов присутствовал на большом совещании у президента 28 июня, где речь шла о подготовке Украины к будущему членству в ЕС. В частности, на совещании поднимался вопрос о конкурсе по САП, сообщили LIGA.net двое участников.

"У президента тема САП звучала. Но ни о чем не договорились", – рассказывает один из присутствовавших на совещании собеседников. По его словам, в ближайшее время правительство должно подготовить подробный план имплементации требований Еврокомиссии. Пока финального варианта нет, но его планируют представить уже 1 июля, сообщил Зеленский в обращении.

"У государства будет... четкая карта действий, которую сможет проверить любой гражданин и любая гражданка Украины: что нужно сделать государственным институтам, чтобы мы выполнили свою часть работы по пути в Евросоюз", – сообщил президент.

По мнению Юрчишина, власть будет пытаться отменить конкурс по САП и отложить его перезапуск. "Отсутствие полноценного руководителя САП дает более широкие полномочия для генпрокурора, – говорит нардеп. – А мы знаем, что под Венедиктовой шатается кресло, и на ее место может прийти ее заместитель Симоненко, являющийся другом Татарова. И именно генпрокурор будет вручную решать, каким делам НАБУ давать дорогу, а каким – нет".

Щербан допускает, что власть руками комиссии может пойти на беспрецедентный шаг и утвердить победителем конкурса прокурора Офиса генпрокурора Андрея Синюка, занявшего второе место.

"Очевидно, Синюка проталкивают. С начала войны он стал давать публичные комментарии, – говорит юрист ЦПК Щербан. – Именно его назначили прокурором по первому публичному делу против российского военного Вадима Шишимарина . Хотя он не является прокурором из "департамента войны".

Если апелляционный суд подтвердит решение ОАСК и запустится новый конкурс – это будет самым плохим сценарием, убеждены эксперты. "В условиях войны никто новый конкурс проводить не будет, это растянется на годы. Все это время фактическим руководителем САП будет Венедиктова", – говорит Щербан.

По ее словам, 14 прокуроров САП, в том числе руководители отделов, подписали контракт с ВСУ. Среди них и исполняющий обязанности руководителя Максим Грищук. Сейчас обязанности руководителя САП исполняет Денис Демкив, закрывший дело Роттердам+. "Еще несколько месяцев – и от САП может вообще ничего не остаться", – прогнозирует юрист.

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"НОВЫЙ КОНКУРС – ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ СЦЕНАРИЙ"

По мнению председателя правления ЦПК Виталия Шабунина, в случае неутверждения Клименко победителем конкурса и, соответственно, руководителем САП, Украина ставит под риск статус кандидата на вступление в ЕС.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заверила в эфире телемарафона, что статус кандидата Украине был предоставлен без условий. В то же время, предоставленный Еврокомиссией список из семи требований остается необходимым для выполнения: ЕК в конце года даст оценку их выполнению, и от этого будут определяться дальнейшие этапы, связанные с членством Украины в ЕС.

"То есть эти семь условий не привязываются к тому решению, которое мы "получили" (по кандидатству. – Ред.). Это слово президента Европейского совета, статус кандидата, точка", – пояснила Стефанишина.

Да, действительно, в решении Евросовета нет привязки семи требований к возможной потере статуса кандидата. Но согласно 12-му пункту Еврокомиссия должна отчитаться перед Советом ЕС о выполнении условий, указанных в выводах ЕК. "Как только все условия будут полностью выполнены, Совет ЕС примет решение относительно дальнейших шагов", – говорится в решении.

То есть формально четкого механизма приостановки статуса кандидата в решении Евросовета нет. Но без выполнения всех семи рекомендаций Еврокомиссии – о переходе на следующий этап можно забыть.

И "пропетлять" у украинской власти (дескать, "у нас война, закройте глаза") вряд ли получится. Ведь в заключении Еврокомиссии специально прописали четкое требование: завершить назначение нового руководителя САП, утвердив определенного победителя конкурса.

"Если апелляция подтвердит решение ОАСК и запустится новый конкурс – это будет очень плохой сценарий, – говорит LIGA.net один из руководителей фракции Слуга народа. – Как мы будем выполнять рекомендацию Еврокомиссии, где четко указано о назначении человека, победившего в конкурсе?"

По его словам, рассчитывать, что ЕС закроет глаза из-за войны, нельзя: "Международники приезжают в Киев. Посольства работают в Киеве. Почему тогда люди, живущие в Киеве, не могут собраться и выполнить необходимые процедуры? – не понимает собеседник. – Комиссия по САП онлайн может собраться. Это невозможно объяснить, и европейцы это видят".

Щербан подчеркивает: механизм приостановления кандидатства в ЕС прямо не прописан, но это не означает, что он не применим.

"Почему, например, у Дании были сомнения относительно кандидатства Украины? Ведь именно Дания финансово очень много вложилась в помощь Украине и антикоррупционным институтам, – подчеркивает юрист ЦПК. – В Дании следили за САП и прекрасно понимают, что происходит. Такие страны, как Дания, будут поднимать этот вопрос, если Украина будет съезжать".

"Новый конкурс будет означать, что любое требование, под которое оказана помощь, может быть выброшено на помойку. Потому что в следующий раз никто ЕС слушать не будет. Власть может делать что угодно и ссылаться на войну", – добавляет Жернаков.

Похоже, что украинская власть таки пытается "пропетлять". 20 июня, то есть за три дня до заседания Евросовета, парламент рассматривал закон об антикоррупционной стратегии до 2024 года. Рада провалила учтенную комитетом правку, которой прописывалось обязательство законодательно закрепить положение о том, что при отсутствии полноценного руководителя САП его полномочия выполняет первый заместитель, а не генпрокурор, как это прописано в действующем законодательстве.

"Сама норма была декларативной – то есть непрямого действия. Для ее запуска нужно было голосовать отдельные изменения, – написал в Telegram Шабунин. – В реальности та норма ничего не меняла, однако ее выброс очень-очень усиливает аргументы противников нашего кандидатства в ЕС".

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