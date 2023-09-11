Главное управление разведки Минобороны 11 сентября сообщило о возобновлении контроля над "вышками Бойко" в Черном море.

Россия потеряла часть возможностей для наблюдения и поражения украинских сил, а Силы обороны эти возможности получили, говорит LIGA.net представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

"Мы восстанавливаем контроль над северо-западной частью акватории Черного моря", – добавляет LIGA.net полковник Вооруженных сил Украины, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

Как Украина вернула "вышки Бойко" и почему это важно – на LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также самоподъемные установки "Таврида" и "Сиваш" – под контролем Украины.

СПРАВКА. "Вышки Бойко" приобрели во времена президентства "Вышки Бойко" приобрели во времена президентства Виктора Януковича , когда Министерство энергетики возглавлял нынешний депутат Верховной Рады Юрий Бойко . В начале 2014 они были установлены на Одесском газовом месторождении. В 2014 году незаконно захвачены Россией во время аннексии полуострова. В декабре 2015-го оккупанты решили вывезти буровые установки поближе к Крыму.

Как сообщили в ГУР, операция по возобновлению контроля проходила в несколько этапов. Ее разрабатывали в коллаборации с другими структурами, но на финальном этапе работали только сотрудники ГУР.

Некоторые объекты еще предстояло найти, говорит LIGA.net представитель ГУР Андрей Юсов. Во время операции использовался весь набор доступных инструментов, включая спутниковые данные.

Во время первого этапа операции военные на резиновой лодке, несмотря на непогоду, пришвартовались к платформе и обследовали ее.

Одну из проблем создал российский истребитель Су-30, двигавшийся в направлении острова Змеиный и пролетавший мимо платформы. Через несколько минут после пролета был нанесен бомбовый удар по Змеиному. Впрочем, украинские военные смогли успешно обезвредить российскую РЛС.

Через несколько дней военные вернулись на установку на большем количестве лодок, чтобы забрать найденные вражеские трофеи: вертолетные боеприпасы типа НАР и РЛС "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Во время очередной фазы операции российскому Су-30 все же удалось выследить украинские катера, прошел бой. Разведчики на катерах смогли поразить истребитель из ПЗРК. Российский самолет вынужден был отступить.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. В результате этой операции Россия упустила возможность использовать "вышки Бойко" в военных целях и полноценно контролировать акваторию Черного моря, говорят в ГУР.

СПРАВКА. До начала полномасштабного вторжения в Украину россияне не только воровали на "вышках Бойко" украинский газ на украинском шельфе Черного и Азовского морей. Они использовали их для поддержания военного присутствия.



По данным До начала полномасштабного вторжения в Украину россияне не только воровали на "вышках Бойко" украинский газ на украинском шельфе Черного и Азовского морей. Они использовали их для поддержания военного присутствия. LIGA.net , на вышках был размещен военный контингент, установлено военное и разведоборудование. Вся информация с него сливалась в единый центр ФСБ. Системы мониторинга надводной и подводной обстановки позволяли фиксировать вхождение в Босфор подлодок и судов. Используя эти системы, россияне получили контроль над всем Черным морем.

С февраля 2022 года россияне использовали эти вышки для установки различных сенсоров мониторинга, контроля и наблюдения, объясняет LIGA.net военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин:

"Они там ставили системы ЗРК для прикрытия своих боевых кораблей, но это вторично. Самое главное – это сенсоры и средства наблюдения. С их помощью они могли контролировать воздушное и морское пространство. Теперь их там не будет".

Платформы использовали как систему наблюдения за надводной и подводной обстановкой, добавляет LIGA.net капитан первого ранга, руководитель программ программы Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук.

РЛС "Нева", по идее, были установлены на самоподъемных буровых установках "Таврида" или "Сиваш", предполагает он. Россияне отслеживали движение судов и надводную обстановку. Больше не будут.

"Враг использовал эти вышки, среди прочего, и как промежуточную остановку – для пополнения штурмовых вертолетов горючим и ракетным вооружением", – уточняет LIGA.net эксспикер Генштаба Владислав Селезнев.

Когда в начале большого вторжения россияне захватили Змеиный, то вместе с "вышками Бойко" они выстроили своеобразную цепь, которая блокировала нашу часть Черного моря, добавляет Лакийчук. Теперь эта блокада снята.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Как будет выглядеть возобновление контроля над "вышками Бойко" – в Главном управлении разведки пока не разглашают. "Постоянное присутствие комментировать не будем, чтобы не облегчать работу спецслужбам РФ. Восстановление контроля — это эффективное использование этих объектов, чтобы помогать Силам обороны", — сказал Юсов.

Вряд ли враг сможет вернуть эти вышки под свой контроль, считает Селезнев: "Для этого ему нужно будет отправлять к ним корабли. Мы держим под ракетным контролем эту часть Черного моря. Сейчас россияне не решаются даже из-за угла мыса Тарханкут выдвигаться".

После того, как украинские защитники потопили ракетный крейсер "Москва", который был зонтиком ПВО для Черноморского флота, у россиян нет возможности безнаказанно действовать в северо-западной части Черного моря.

"Думаю, дальше будет больше и мы сможем закрыть корабли Черноморского флота в бухтах акватории, чтобы они не высовывали нос вообще и не мешали безопасной морской торговле", – добавляет Селезнев.

Украина не просто выколола глаза у врага, но и свои глаза установила поближе к Крыму, отмечает Лакийчук. Это означает, что эти вышки можно использовать для поддержки украинских защитников.

К примеру, как подлетную площадку или для установки зенитно-ракетных систем для контроля за морским и воздушным пространством над Черным морем. "Мы отогнали "Нептунами" вражеские корабли от побережья и северо-западной части Черного моря, но до сих пор в воздухе враг себя чувствовал уверенно", – отметил капитан первого ранга.

В ГУР возвращение контроля над "вышками Бойко" в Черном море называют шагом к освобождению временно оккупированного Крыма.

"Если мы анализируем события в Крыму за последние несколько месяцев, то видим активные меры, – заявил Юсов. – Это очередной шаг к освобождению Крыма и возвращению контроля над акваторией Черного моря".

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