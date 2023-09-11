Головне управління розвідки Міноборони 11 вересня повідомило про відновлення контролю над "вишками Бойка" у Чорному морі.

Росія втратила частину можливостей для спостереження та ураження українських сил, а Сили оборони ці можливості отримали, каже LIGA.net представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

"Ми відновлюємо контроль над північно-західною частиною акваторії Чорного моря", – додає LIGA.net полковник Збройних Сил України, ексспікер Генштабу Владислав Селезньов.

Як Україна повернула "вишки Бойка" та чому це важливо – на LIGA.net.

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ЩО СТАЛОСЬ. Бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна", а також самопідіймальні установки "Таврида" і "Сиваш" – під контролем України.

ДОВІДКА. "Вишки Бойка" придбали за часів президентства "Вишки Бойка" придбали за часів президентства Віктора Януковича , коли Міністерство енергетики очолював нинішній депутат Верховної Ради Юрій Бойко . На початку 2014 року вони були встановлені на Одеському газовому родовищі. У 2014 році незаконно захоплені Росією під час анексії півострова. У грудні 2015-го окупанти вирішили вивезти бурові установки ближче до Криму.

Як повідомили у ГУР, операція із відновлення контролю проходила у кілька етапів. Її розробляли у колаборації з іншими структурами, але на фінальному етапі працювали виключно співробітники ГУР.

Деякі об’єкти ще необхідно було знайти, каже LIGA.net представник ГУР Андрій Юсов. Під час операції використовувався весь набір доступних інструментів, включно з супутниковими даними.

Під час першого етапу операції військові на гумовому човні, попри негоду, пришвартувалися до платформи та обстежили її.

Одну з проблем створив російський винищувач Су-30, який рухався в напрямку острова Зміїний і пролітав повз платформу. Через кілька хвилин після прольоту був завданий бомбовий удар по Зміїному. Утім, українські військові змогли успішно знешкодити російську РЛС.

Через кілька днів військові повернулися на установку на більшій кількості човнів, щоб забрати знайдені ворожі трофеї: вертолітні боєприпаси типу НАР та РЛС "Нева", яка може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Під час чергової фази операції російському Су-30 все ж вдалося вистежити українські катери, відбувся бій. Розвідники на катерах змогли уразити винищувач із ПЗРК. Російський літак змушений був відступити.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. В результаті цієї операції Росія втратила можливість використовувати "вишки Бойка" у військових цілях та повноцінно контролювати акваторію Чорного моря, кажуть у ГУР.

ДОВІДКА. До початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни не лише крали на "вишках Бойка" український газ на українському шельфі Чорного та Азовського морів. Вони використали їх для підтримки військової присутності.



За даними До початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни не лише крали на "вишках Бойка" український газ на українському шельфі Чорного та Азовського морів. Вони використали їх для підтримки військової присутності. LIGA.net , на вишках був розміщений військовий контингент, встановлене військове і розвідобладнання. Вся інформація з нього зливалась в єдиний центр ФСБ. Системи моніторингу надводної та підводної ситуації дозволяли фіксувати входження у Босфор підводних човнів і суден. Використовуючи ці системи, росіяни отримали контроль над усім Чорним морем.

Від лютого 2022 року росіяни використовували ці вишки для встановлення різноманітних сенсорів моніторингу, контролю та спостереження, пояснює LIGA.net військовий експерт, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін:

"Вони там ставили системи ЗРК для прикриття своїх бойових кораблів, але це вторинне. Найголовніше – це сенсори та засоби спостереження. З їхньою допомогою вони могли контролювати повітряний і морський простір. Тепер їх там не буде".

Платформи використовували як систему спостереження за надводною і підводною ситуацією, додає LIGA.net капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія 21" Павло Лакійчук.

РЛС "Нева", вірогідно, були встановлені на самопідіймальних бурових установках "Таврида" чи "Сиваш", припускає він. Росіяни відстежували рух суден та надводну ситуацію. Більше не будуть.

"Ворог використовував ці вишки, серед іншого, і як проміжну зупинку – для поповнення штурмових вертольотів пальним і ракетним озброєнням", – уточнює LIGA.net ексспікер Генштабу Владислав Селезньов.

Коли на початку великого вторгнення росіяни захопили Зміїний, то разом із "вишками Бойка" вони вибудували своєрідний ланцюг, який блокував нашу частину Чорного моря, додає Лакійчук. Тепер цю блокаду знято.

ЩО ДАЛІ. Як виглядатиме відновлення контролю над "вишками Бойка" – у Головному управлінні розвідки поки не розголошують. "Щодо постійної присутності коментувати не будемо, щоб не полегшувати роботу спецслужбам РФ. Відновлення контролю — це ефективне використання цих об'єктів, щоб допомагати Силам оборони", — сказав Юсов.

Навряд чи ворог зможе повернути ці вишки під свій контроль, вважає Селезньов: "Для цього йому потрібно буде відправляти до них кораблі. Ми тримаємо під ракетним контролем цю частину Чорного моря. Зараз росіяни не наважуються навіть з-за рогу мису Тарханкут висовуватись".

Після того як українські захисники потопили ракетний крейсер "Москва", який був парасолькою ППО для Чорноморського флоту, росіяни не мають можливості безкарно діяти у північно-західній частині Чорного моря.

"Думаю, далі буде більше і ми зможемо закрити кораблі Чорноморського флоту в бухтах акваторії, щоб вони не висовували носа взагалі й не заважали безпечній морській торгівлі", – додає Селезньов.

Україна не просто виколола очі ворогу, а й свої очі встановила ближче до Криму, наголошує Лакійчук. Це означає, що ці вишки можна буде використовувати для підтримки українських захисників.

Наприклад, як підлітний майданчик або для встановлення зенітно-ракетних систем для контролю за морським і повітряним простором над Чорним морем. "Ми відігнали "Нептунами" ворожі кораблі від узбережжя і північно-західної частини Чорного моря, але досі у повітрі ворог себе почував досить впевнено", – зазначив капітан першого рангу.

У ГУР повернення контролю над "вишками Бойка" у Чорному морі називають кроком до звільнення тимчасово окупованого Криму.

"Якщо ми аналізуємо події у Криму за останні кілька місяців, то бачимо активні заходи, – заявив Юсов. – Це черговий крок до звільнення Криму та повернення контролю над акваторією Чорного моря".

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