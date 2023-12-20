2023 год украинцы начинали с завышенными ожиданиями. Руководитель ГУР Кирилл Буданов советовал готовиться к летнему отпуску в Крыму. Ближе к лету все ждали успешного контрнаступления. Однако завершает этот год украинское общество в определенной фрустрации. На фронте все признаки позиционной войны на истощение, ответов по демобилизации государство до сих пор не предоставило, а западная помощь упала до самого низкого уровня за последние два года.

Какие выводы нужно сделать из 2023 года и главное – как стать лучше в 2024 году? Готова ли Украина к экономическому скачку и как это соединить с демографическими потерями, которые, к сожалению, будут только расти? Как Украине пережить год выборов в США и Европе и не лишиться внимания Запада? И как власти и обществу сохранить единство?

Наиболее актуальные проблемы – в новом формате Лига Talk на YouTube-канале LIGA.net. Специальные гости:

Лана Зеркаль, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол;

Виталий Портников, журналист и публицист;

Павел Климкин, министр иностранных дел в 2014-2019 годах.

Далее пересказываем самые интересные тезисы из премьерного выпуска Лига Talk. И настоятельно рекомендуем послушать/посмотреть полную видео-версию по ссылке.

Зеркаль считает, что Украина совсем не готова жить без западной помощи. "Мы ничего не сделали, чтобы подготовиться к самостоятельному плаванию. Мы до сих пор живем в реалии Лондонской конференции [по восстановлению Украины] и завышенных ожиданий. А речь должна идти о шагах, которые нам позволят уже сейчас начать обеспечивать себя хотя бы частично, но увеличивая эту долю, учитывая, что у нас не будет такого количества денег, какое у нас было. И поддержка по бюджету будет только уменьшаться".

$10 млрд можно найти, в частности, в энергетике. "В энергетике мы сейчас не получаем более 10 млрд из-за ценовых ограничений и субсидирования всех, независимо от того, способны или не способны люди/компании оплачивать свои счета. Мы субсидируем всю экономику, и мы теряем $10 млрд в год. Во-вторых, эти ограничения не создают для инвесторов дополнительных смыслов входить. Все регулируется, и вы не можете зарабатывать на рынке, где 80% принадлежит государству".

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По мнению Климкина, Украина нуждается в замене экономической модели. "Возьмите Харьков, который имел как часть своего экономического скелета машиностроение, IT-кластер и лучший кластер в Украине высшего образования. Где машиностроение и IT-кластер? Все знают. Что касается высшего образования, то какие иностранные студенты поедут в Харьков, который в 36 км от российской границы? Это означает, что второй по размеру город должен полностью найти новый экономический смысл".

"Мы должны фундаментально изменить всю экономическую модель для страны. Будут жертвы, которые будут неравномерно распределяться среди бизнеса и людей".

Виталий Портников (фото – LIGA.net)

Какова будет послевоенная экономика – зависит от многих составляющих, говорит Портников. "Это территория, которой мы реально распоряжаемся. Территория, которая будет в безопасности. Количество и качество населения, которое здесь останется и которое вернется. Гарантии безопасности: сколько времени Украина будет вне каких-либо союзов. Поскольку мы не знаем этих составляющих — мы имеем дело с экономикой выживания".

Все воевать не пойдут. Иначе даже экономика выживания не сработает. "Когда я все время слышу, что все пойдут воевать, то это красиво звучит, однако возникает вопрос. Если все пошли воевать – кто будет платить зарплату воюющим и обеспечивать тех, кто не воюет, элементарными потребностями. Что такое экономика выживания?" Вам просто нужно дожить до конца войны и не умереть. Одним – не умереть на фронте. Другим – в тылу".

Зеркаль не согласна. Говорит, что строить новую экономику нужно уже сейчас. "Я бы не откладывала на потом, потому что потом может ничего не остаться... Война разрушила империи олигархов и у нас есть шанс уже сейчас строить по-другому".

"Без ментального ухода от советщины, что нам все должны, мы ничего не сможем сделать. Но возможности и интерес к нам уже существуют", – Зеркаль.

Больше всего инвесторов пугает не война. "А политические риски. Инвесторы не уверены, что мы сможем обеспечить защиту их инвестиций. Не потому, что опасно из-за обстрелов. А опасно ввиду возможной национализации, смены регулирования за ночь. Если мы будем ждать завершения войны, то не будет кому ждать".

Лана Зеркаль (фото – LIGA.net)

Уже сейчас нужно создавать условия для жизни, чтобы люди возвращались. "Нам уже сейчас не хватает генерации, чтобы обеспечивать себя в пиковые часы… Нам нужно развивать малую генерацию, которая никогда не будет объектом обстрелов ракетами или дронами. Нам нужно менять системы отопления, забора и очистки воды. У нас такая куча проблем, без решения которых люди не будут возвращаться. Нужно создавать условия для жизни, несмотря на войну".

Портников: Украина больше не может сидеть на шпагате. "На протяжении 90-х и в начале 2000-х годов была разновекторная внешняя политика. И это не только власть. Общество тоже хотело, чтобы мы шли в Европу, но покупали дешевый российский газ".

"Сейчас выбор очень прост. Мы можем быть либо бедной окраиной ЕС, либо бедной окраиной Китая... Бедная окраина ЕС может стать в будущем богатой частью. А бедная окраина Китая так и останется бедной окраиной КНР. Вот в чем разница".

2024 год будет временем новых войн. "И каждая такая война будет менять политический ландшафт. Поэтому когда вы пытаетесь понять, что будет на президентских выборах в США или выборах в Европарламент, нужно учитывать этот фактор. Продолжаются войны в Украине и на Ближнем Востоке. Венесуэла может попытаться частично аннексировать территорию Гайаны — будет война в Латинской Америке. А потом Дальний Восток. В Тайвань не верю в ближайшее время, а вот в конфликт на Корейском полуострове – да. Потому что надо будет как-то оплатить эти снаряды, которые КНДР предоставила РФ".

"Тактика России, которая одобрительно воспринимается Китаем, заключается в увеличении таких конфликтов, которые обессиливали бы Запад и принуждали бы его к договоренностям с Пекином и Москвой о глобальной безопасности", — Портников.

Зеркаль: ЕС хочет снизить зависимость от мира. Украина должна этим воспользоваться. "Европа начала говорить о стратегии открытой автономии. Они хотят уменьшить зависимость от стран, поведение которых они не могут предугадать. И если еще год назад об этой стратегии они только начинали говорить, то этой осенью эта стратегия была представлена испанским председательством. И она содержит много проблем, которые Европа должна решить. Мы должны найти место Украины в решении этих проблем как возможностей. Именно это даст нам указатель, какие стратегии нам нужно развивать".

Климкин: Предсказать результаты саммита НАТО в Вашингтоне очень трудно. НАТО должно определиться со стратегическим присутствием в Индо-Тихоокеанском регионе. Альянс будет рассматривать шансы Украины через эту призму. Саммит будет накануне выборов в США, и нужно будет забить несколько гвоздей китайцам. Мы не можем предусмотреть результаты саммита, поскольку до этого произойдет столько вещей, которые взорвут мозг. На сегодня многие наши друзья не готовы на этот шаг (пригласить Украину в НАТО. – Ред.) и думают о нем позже. Но это не значит, что мы должны сесть и прекратить разговоры".

Павел Климкин (фото – -LIGA.net)

У Запада до сих пор нет модели сдерживания России. "Запад не знает, что делать с Россией, которая выиграет и которая проиграет. Запад понимает, что нужно изменить модель сдерживания, которая должна быть против России. Но никто не знает, как ее построить и как будет выглядеть европейская модель безопасности от РФ. Пока я не вижу общего видения, пока доминирует мысль "а давайте посмотрим вокруг, а потом решим".

Зеркаль: Украина должна брать пример с Тейлор Свифт. "Она и ее семья очень талантливы в вопросах маркетинга. Это действительно то, чему нужно учиться. Как продавать изменения, которые мы должны внедрять внутри страны, чтобы они воспринимались, и как мы должны представлять страну вне наших возможностей. Чтобы они были привлекательными, а не вызывали у польских фермеров желание протестовать и блокировать границы. Коммуникация очень важна сегодня, потому что никто ничего не хочет читать, а хочет воспринимать картинки и месседжи с эмоцией".

Портников: Для непопулярных решений нужно правительство национального согласия. "Другой модели легитимации во время войны не существует. Любая другая модель рано или поздно приводит к утрате доверия… Но это нужно было делать в начале войны, когда было большое доверие и лучшее время объединиться. К сожалению, этот шанс упущен." Президент собрал лидеров фракций и говорил, что мы все будем вместе, но после того, как российские войска отошли от Киева, исчез этот посыл".

"Мы уже 20 месяцев как должны были бы жить в таком режиме, и тогда никакая политика не вернулась бы. Тогда никто бы никого не подозревал".