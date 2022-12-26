Кирилл Буданов: Наши подразделения зайдут в Крым с оружием в руках

Разговора с начальником Главного управления разведки Министерства обороны Кириллом Будановым LIGA.net ждала полгода. Хотя за это время Буданов раздал десятки интервью и комментариев. За несколько часов до встречи вышло его интервью еще и для New York Times, где он прояснил ряд вопросов, которые готовились нашей редакцией.

За пять минут до начала разговора Буданов предупредил, что не будет комментировать заявления других военных, в частности, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – о возможном наступлении на Киев зимой. Также пресс-служба Буданова "на условиях военного времени" сняла наши вопросы о "хлопке" в Энгельсе и вообще на территории России, ситуации на временно оккупированных территориях Украины и текущих операциях ВСУ.

На чем основаны прогнозы руководителя ГУР по освобождению Крыма, на сколько массированных ракетных ударов способна Россия и действительно ли Алексей Арестович служил в разведке, – в интервью Буданова для LIGA.net.

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РАСЧЛЕНЕННАЯ РОССИЯ И ГРАНИЦЫ-1991

– Чего ждать этой зимой в контексте русско-украинской войны?

– Коренного изменения ситуации в ближайший период не ожидается. Для этого есть ряд объективных причин. Россия находится сейчас в тупике, и единственное место, где она еще "пытается пытаться" наступать – это Бахмут. Особых успехов на этом направлении не имеют. С августа [россияне] постоянно говорят, что Бахмут почти захвачен. Как видите, уже конец декабря.

Единственное, где они кроме этого пробуют концентрировать свои силы, – чуть севернее Бахмута и в направлении Запорожья.

Но мы не видим реальной возможности чего-то добиться. Россияне уже предпринимали несколько попыток небольших локальных наступлений. Все они были обнаружены заранее и закончились для них ничем.

"Поэтому коренного изменения ситуации со стороны Российской Федерации сейчас мы не ожидаем. Комментировать наши действия я не буду".

– Даже мобилизованные, проходящие боевое слаживание, это не изменят?

– Коренным образом они ничего изменить не могут.

– Перед 24 февраля вы были едва ли не единственными в военно-политическом руководстве страны, кто открыто прогнозировал полномасштабное вторжение России в Украину. Сейчас вы – едва ли не единственный, кто говорит о Крыме уже летом. На чем основаны ваши прогнозы?

– Ваш вопрос достаточно странный для меня. То, что информация, которую вы слышите от меня, отличается от информации, которую вы можете услышать от любых других лиц, – это абсолютно нормально. Я являюсь руководителем военной разведки и председателем комитета по разведке [при президенте]. Вся информация приходит ко мне. Я опираюсь на данные и аналитику, которые у нас есть. А кто может знать ответы на глобальные вопросы, кроме разведки?

– Для того, чтобы выйти на админграницы 1991 года (Буданов называл это первым этапом завершения войны. – Ред.), нам нужно оружие, очень много оружия. В то же время выглядит так, что западные партнеры пока дают нам оружие только для обороны. У вас нет такого впечатления?

– С нашими западными партнерами идет плодотворное сотрудничество, мы много говорим о конкретных номенклатурах и наименованиях вооружения, которое нам нужно. Все это находится в стадии разрешения.

Мы ожидаем, что кроме тех значительных объемов, которые нам уже были предоставлены, западный мир интенсифицирует поставки вооружения, которое поможет ускорить нанесение поражения Российской Федерации.

– Мы у вас в кабинете увидели карту "расчлененной" России. На ней черным маркером в состав Украины обведены Курская, Белгородская области и Кубань. Это следующий этап после выхода на границы 1991 года?

– Все видят то, что они хотят видеть.

Может быть, это просто широкий маркер. А может, и нет.

– В американских СМИ и публикациях западных аналитиков в последнее время заметно участились предостережения по военному освобождению Крыма. Они почему-то считают это исключительно дипломатической историей. Для них границы 23 февраля (возможно, с освобождением Донбасса) – это предел. А Крым – красная тряпка. Что вы можете ответить на эти оговорки?

– Мне не интересно слушать мнения людей, которые не отражают позицию украинского народа. У меня противоположное мнение.

Мы вернем назад все утраченные территории.

Украина – страна, признанная в границах 1991 года. Кто с этим не согласен – не соглашается с миропорядком, который существует со времен окончания Второй мировой войны и с новыми основами ООН.

"Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках".

– Есть ли у Главного управления разведки агенты внутри России и прибавилось ли их количество с началом большой войны?

– Странный вопрос. Мы за это деньги получаем. Или откуда мы получаем информацию? Из телеграм-каналов?

– С началом большой войны эта работа активизировалась? Может, есть часть россиян, не согласных с войной – и они сотрудничают?

– Именно так. На совершенно разных уровнях это количество людей увеличилось, а с ним и наш доступ к информации разного уровня: от социально-политических до чисто военных вопросов. Это вам также ответ на вопрос, почему то, что я говорю, иногда отличается от того, что говорят другие люди.

– А сколько предателей внутри ГУР обнаружено с 24 февраля?

– Ни одного мы так и не обнаружили.

– Не обнаружили или не искали?

– Как это, не искали. У нас внутренняя безопасность постоянно работает. Примеры ненадлежащего отношения к, скажем так, сохранению гостайны – всякие случаи бывают. Но в большинстве случаев это служебная неосторожность, когда какую-то информацию кто-то может переслать gj мессенджеру. А она становится достоянием врага, перехватывающего этот сигнал. Такие случаи бывают, к сожалению.

Это всеобщая проблема всех наших органов власти.

"РАКЕТ ХВАТИТ НА ДВА-ТРИ РАЗА"

– Сколько еще у России есть возможности наносить массированные регулярные ракетные удары по Украине и нашей инфраструктуре?

– Оставшегося количества ракет – если взять чисто математически их расчеты – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще.

Если вы посмотрите на интенсивность ракетных атак России – они совершали эти теракты в отношении объектов критической инфраструктуры сначала раз в неделю. Затем – раз в 10 дней. Потом – раз в две недели. Сейчас еще дольше.

"Этот промежуток времени обусловлен исключительно одной проблемой: быстротечное сокращение ракетного арсенала РФ. Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. При всех их попытках – это нереально".

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– Смогли ли они перенастроить производство новых ракет? Цаплиенко со ссылкой на "разведчиков" пишет, что Россия якобы планирует увеличить годовой выпуск, например, Х-101 в девять раз, до 467 (с 56 на данный момент).

– Спросите у господина Цаплиенко, откуда у него эти цифры. Я помню, что они мечтают выйти на производство 20 в месяц ракет "Калибр" морского базирования. Посчитайте, сколько нужно работать, чтобы обеспечить единый залп. Да, в залпе идут и Х-101, и Х-555, и "Калибр". Но вот вам статистика – считайте. "Искандеры" почти не производятся.

– Российский диктатор Путин на коллегии Минобороны РФ на прошлой неделе объявил о планах развития ядерной триады и ракет "Сармат"...

– Можете не продолжать. Он уже два года объявляет: "Сармат", всех в радиоактивный пепел. Просто проанализируйте последние два года. Каждый год они заканчивают тем, что "Сармат" уже почти готов, проходит последние подготовки к постановке на боевое дежурство.

– А почему россияне так берегут "Кинжалы"?

– Так их всего к началу войны было, насколько я помню, 47 штук. За это время они смогли сделать несколько, пока были запчасти. Это несерьезно. Можно пугать мир тем, что у тебя есть "Кинжал". Но когда начинаешь их реально использовать – что дальше? Можешь нанести 47 ударов. Для понимания, "Искандеров" использовано более 900. Что такое 47?

– То есть для них "Кинжалы" – это технологически нереальная история?

– Почти нереально их сейчас производить. Они не могут достать многие комплектующие из-за санкций. Они делают параллельный импорт, но это очень усложняет и увеличивает срок доставки этих частей.

А некоторые они, несмотря ни на что, так и не могут достать.

"В РОССИИ НАЧАЛСЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОЛОД"

– Кроме ракет, чего еще не хватает России для интенсивной войны? Возможен ли у них из-за санкций технический голод?

– А он уже и так есть. Российская армия сталкивается с почти идентичными проблемами, с которыми сталкиваемся и мы. Только мы с марта, а они – примерно с начала осени. Как у нас проблема со снарядами к артиллерии, которую мы решаем благодаря партнерам – так и у них это началось. Как у нас начались проблемы с осколочно-фугасными снарядами к танкам – так же у них. То же касается ракет к РСЗО.

"Сейчас россияне также по всему миру ищут, где приобрести снаряды 122 и 152 мм, танковые осколочно-фугасные выстрелы и реактивные снаряды к "Градам" и "Ураганам".

– Есть страны, которые могут им помочь?

– Определенные страны есть, но во многих случаях продают через третьи страны.

– В начале декабря Россия сообщила об усилении сотрудничества с Ираном. Это каким-то образом повлияет на российско-украинскую войну?

– Все уже видели и слышали эти летающие "мопеды". Кто-то может даже чувствовал на себе. Эти дроны были переданы. Пойдут ли они дальше [к ракетам] – вопрос открытый. Все работают над тем, чтобы этого не произошло. И сам Иран понял, что так просто передать это России – это миром не воспринимается. Даже тем миром, с которым они привыкли нормально общаться.

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– То есть, кроме "мопедов", России ничего не светит из Ирана?

– Помимо "мопедов" Shahed-136 и Shahed-131. Был большой Mohajer-6, похожий на Bayraktar по тактико-техническим характеристикам. Они пытаются купить у них боеприпасы и хотят, чтобы иранцы продали баллистические ракеты. Однако ни одной ракеты Иран так и не передал.

– А Китай?

– Китай никакого вооружения тоже не передал. И не передаст, как мы понимаем.

МОРСКИЕ "ХЛОПКИ", "РАЗВЕДЧИК" АРЕСТОВИЧ И ОТПУСК В КРЫМУ

– Украина сейчас собирает флот морских дронов-камикадзе. Стоит ли нам ждать новых "хлопков" в Черном море?

– Одна из причин, почему российский флот не может нормально действовать, это погодные условия. Погода не очень благоприятна для деятельности судов. Для использования водных дронов – тоже не очень. Когда будут благоприятные условия – думаю, их применение будет продолжено.

– Сколько техники и позиций врага было обнаружено с помощью "народного спутника" (еще один проект волонтеров. – ред.)?

– У меня нет ответа. Его просто не существует. Мы используем очень много космических аппаратов. Это все идет в общий поток.

– Алексей Арестович действительно служил в ГУР?

– Когда-то, насколько я помню, проходил здесь службу.

– То есть это не фейк?

– Это было давно, надо поднять данные. Насколько помню – да.

– Сколько гостей эвакуировали из крымскотатарского "Мусафира" ради вашего обеда с замглавы МИД Эмине Джапаровой?

– Ни одного.

– А как ваша охрана отреагировала, когда вы сказали, что едете в "Мусафир"?

– А в чем проблема? Нам нужно было поговорить. Я в магазин иногда хожу. Вы думаете, что торговый центр закрывают, чтобы я вошел? Нет.

Конечно, со мной всегда находятся офицеры, но я не параноик.

– Куда посоветуете уехать на море в отпуск летом 2023 года?

– Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинских туристов.

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