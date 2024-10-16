Президент Володимир Зеленський вперше представив у Верховній Раді свій План перемоги. Офіційно всі пункти цієї ініціативи раніше не розкривалися.

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Ключове положення плану – запрошення України в НАТО ще до закінчення війни. Решта пунктів – аргументи, чому це рішення стане вигідною пропозицією і для НАТО також, та перелік того, що саме мають зробити партнери, аби наблизити перемогу.

Київ розраховує отримати таке запрошення вже у найближчі місяці. Навіть якщо подальша ратифікація угоди про вступ до НАТО триватиме місяцями, сам факт запрошення стане стратегічною поразкою Росії, каже LIGA.net голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики (СН) Олександр Мережко.

Чи реально реалізувати ключову умову Зеленського – коротко.

ЩО СТАЛОСЯ. План містить п'ять основних пунктів і три таємні додатки.

Пункти плану Зеленського передбачають:

Запрошення в НАТО. Зеленський зазначив, що це стане "свідченням рішучості" і продемонструє, як партнери бачать Україну в контексті "архітектури безпеки".

Зеленський зазначив, що це стане "свідченням рішучості" і продемонструє, як партнери бачать Україну в контексті "архітектури безпеки". Посилення оборони. Цей пункт передбачає проведення операцій у стратегічно важливих районах для уникнення утворення буферних зон на території України, виведення систем ППО, спільне з партнерами збиття російських літаків, активніше використання українських дронів і ракет, зняття обмежень на використання озброєння, а також доступ до розвідувальної інформації від партнерів. Сюди також входить конкретний перелік західної зброї, яку Україна прагне отримати.

Цей пункт передбачає проведення операцій у стратегічно важливих районах для уникнення утворення буферних зон на території України, виведення систем ППО, спільне з партнерами збиття російських літаків, активніше використання українських дронів і ракет, зняття обмежень на використання озброєння, а також доступ до розвідувальної інформації від партнерів. Сюди також входить конкретний перелік західної зброї, яку Україна прагне отримати. Стримування агресії. Передбачає створення комплексного неядерного пакета стримування, що має захистити від російської агресії та зменшити її можливості.

Передбачає створення комплексного неядерного пакета стримування, що має захистити від російської агресії та зменшити її можливості. Розвиток стратегічно-економічного потенціалу України та посилення санкцій. Україна пропонує укласти спеціальні угоди з Європейським Союзом та США, які стосуватимуться спільного захисту, а також інвестування у видобуток і використання таких ресурсів, як уран, титан і літій.

Україна пропонує укласти спеціальні угоди з Європейським Союзом та США, які стосуватимуться спільного захисту, а також інвестування у видобуток і використання таких ресурсів, як уран, титан і літій. Пункт післявоєнного часу. Україна матиме значний і досвідчений військовий контингент, сформований з воїнів, які мають реальний досвід сучасних бойових дій. Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони всього Альянсу та підвищення безпеки в Європі, вважає Зеленський.

Секретні додатки стосуються, зокрема, кількості зброї, яку мають надати партнери.

Перша позиція – щодо запрошення України до НАТО – тут є ключовим геополітичним пунктом, каже LIGA.net New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

"Мета Путіна – повне знищення України та української нації. Він намагається її досягти, користуючись тим, що Захід сприймає Україну як сіру зону, – вважає аналітик. – Запрошення означатиме, що торг стосовно належності України – до сірої зони Європи чи до зони впливу Росії – нарешті буде завершено".

Факт запрошення для України в НАТО "має стати фундаментальним для миру".

"Якщо ми, українці та партнери, не встигнемо посилитись зараз, то Путін встигне посилитись наступного року. Посилитись так, щоб назавжди відкинути дипломатію", – наголошує Зеленський.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Для України принципово важливо отримати запрошення до Альянсу, каже LIGA.net нардеп Олександр Мережко.

"Це головна гарантія нашої безпеки і виживання також, – вважає він. – І зараз, і в майбутньому. Це означатиме політичну та геостратегічну поразку Путіна".

Подальший процес включення триватиме ще якийсь час. За якою формулою він відбуватиметься та скільки часу займе ця процедура – питання подальших дискусій.

Сам факт запрошення стане великим ударом по режиму російського диктатора та його планам перемогти Україну у цій війні, погоджується Самусь.

"Ми відірвалися від Росії. Росія від нас не може відірватися ніяк, – пояснює він. – Тому ми просимо союзників: вважаєте нас частиною демократичного світу – запросіть до НАТО. Це не означає, що ми завтра станемо членами НАТО. Але геополітично Захід покаже, що Україна – союзник. І Росія більше не може вести війну на її знищення".

Водночас подальші пункти плану містять аргументи, які пояснюють, що Україна посилить і сам Альянс, і систему світової безпеки, додає Мережко. Йдеться про взаємовигідну співпрацю, а не про те, що Україна стане тягарем для НАТО.

ЩО ДАЛІ. Президент Зеленський вирушить на саміт Європейського Союзу, щоб ознайомити з Планом перемоги європейських партнерів.

Перспективу отримання запрошення до членства в НАТО найближчим часом Мережко вважає реалістичною. "Зазвичай це робиться на самітах НАТО. Але можна зробити швидше: за ініціативою США чи іншої держави-члена збирається Рада НАТО, ставить це питання і підтримує таке запрошення, – зазначає він. – За всім стоїть політична воля. Якщо вона є – це питання можна вирішити дуже швидко".

Посол України при НАТО Наталія Галібаренко зазначає, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до того, як Джо Байден залишить пост президента США.

"Наша ідея полягає в тому, що надання Україні (запрошення) зараз є політичним сигналом... Ми щиро віримо, що це може бути частиною спадщини нинішньої американської адміністрації", – вважає пані посол.

Однак на таку швидкість ухвалення цього рішення розраховувати не варто, попереджає LIGA.net посол США в НАТО (2009-2013) Іво Даалдер.

"Цього не станеться. І навіть, якби сталося, це нічого не змінило б, – пояснює він. – Запрошення – це трохи більше, ніж обіцянка, яку НАТО дає Україні з 2008 року. Щоб стати членом, усі 32 нинішні члени мають ратифікувати угоди про вступ. У випадку Швеції це зайняло два роки. Байден залишає посаду через три місяці".