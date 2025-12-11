Дайджест
Отруйна пігулка Трампа до Різдва. Чому вихід із Донбасу призведе до третього вторгнення Росії
Ігор Тимоць
Кореспондент LIGA.net
Росія за посередництва США наполягає на здачі Україною Донбасу, який не змогла захопити за 11 років війни. Дедлайн – Різдво. Факт – це гірше за Мінські угоди.
Президент Дональд Трамп тисне на Володимира Зеленського, вимагаючи прийняти умови, що збігаються з бажаннями Кремля. Аналітики кажуть, що поступки Донбасом можуть не лише не дати миру, а й навстіж відкрити ворота для нової російської агресії вглиб України. Чому? LIGA.net перечитала The Financial Times, Bloomberg, The Guardian, The Times – ось чотири висновки про нові "мирні ініціативи".
