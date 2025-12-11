Росія за посередництва США наполягає на здачі Україною Донбасу, який не змогла захопити за 11 років війни. Дедлайн – Різдво. Факт – це гірше за Мінські угоди.

Президент Дональд Трамп тисне на Володимира Зеленського, вимагаючи прийняти умови, що збігаються з бажаннями Кремля. Аналітики кажуть, що поступки Донбасом можуть не лише не дати миру, а й навстіж відкрити ворота для нової російської агресії вглиб України. Чому? LIGA.net перечитала The Financial Times, Bloomberg, The Guardian, The Times – ось чотири висновки про нові "мирні ініціативи".

Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO?
Володимир Зеленськийдональд трампєвропавійна в Українімирні перемовини