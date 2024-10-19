"Зачем мы сюда приехали? Можно же было у дома спокойно кофе попить", – мрачно поинтересовался у друга юноша, наблюдая, как полицейские и представители ТЦК перекрывают выезд с заправки. Дальше началась методичная и длительная проверка военно-учетных документов у всех присутствующих на заправке мужчин.

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Случайным свидетелем этого разговора корреспондентка LIGA.net стала на одной из киевских АЗК спустя два дня после скандального вечера 11 октября.

Тогда визит ТЦК и полиции на концерт Океана Эльзы в Киеве задал новый старт усилению мобилизации в крупных городах. Со следующего дня начали сообщать об активизации подобных рейдов в местах скопления людей в других регионах.

В областных медиа и пабликах прошла волна сообщений, что мужчин мобилизационного возраста задерживали возле и в концертных залах, торговых центрах, ресторанах, ночных клубах, стриптиз-барах, спортзалах.

Активизации этих мер нет, просто на них снова обратили внимание, убеждает LIGA.net представитель Национальной полиции Елена Бережная. "Мероприятия проходят постоянно, просто ситуация с концертом получила огласку", – подчеркнула она.

Результативность мобилизации в это время снизилась, говорит LIGA.net нардеп из оборонного комитета Верховной Рады Соломия Бобровская (фракция Голос). В том числе – из-за сомнительных методов работы представителей ТЦК в отдельных областях.

Что сейчас с мобилизацией в Украине и действительно ли ее усиливают – коротко.

Драки, задержания, ссоры. Что происходит с рейдами ТЦК

Концерт, посвященный 30-летию группы "Океан Эльзы", 11 октября неожиданно завершился проверкой документов у мужчин под Дворцом спорта.

Часть из тех, кто не имел при себе документов, вели себя агрессивно по отношению к правоохранителям и военным. Некоторые кричали полиции: "Позор!". После инцидента в сети появились объявления о продаже билетов на концерты группы.

Так называемые мобилизационные рейды прокатились и по разным городам Украины. Были сообщения о появлении сотрудников ТЦК и полиции в ресторанах, стриптиз-барах, торговых центрах и заправках в Киеве, Львове, Одессе, Харькове, Днепре и Черновцах. Иногда они также сопровождались столкновениями и задержаниями.

Рейды проводились и на курортах в Яремче и Буковеле.

Все это выглядело как усиление мобилизационных мер. Однако в полиции LIGA.net уверяют: в проведении мобилизации ничего принципиально не изменилось.

Еще с мая полицейские совместно с представителями ТЦК и СП принимают участие в оповещении военнообязанных, проверяют у них документы, но повестки не вручают, напоминает LIGA.net представитель Нацполиции Елена Бережная. Такие мероприятия проходят ежедневно и во всех регионах.

"В стране продолжается война, и вопросы отдыха, ротаций, отпусков и возможности посещать концерты для действующих военных не менее важны, – говорит Елена Бережная. – И напрямую зависят от выполнения мобилизационных мероприятий в государстве".

В своих публичных заявлениях представители территориальных центров комплектования различных регионов тоже уверяют: меры оповещения и проверки действуют постоянно с момента вступления в действие закона о мобилизации. Глобально ничего не изменилось.

Как такие места отработки не определены – они согласовываются с ТЦК. В основном это общественные места, посещаемые большим количеством людей, уточняет Бережная.

Проверка документов – это компетенция полиции. Если же установлен человек, который в соответствии с обращением ТЦК совершил административное правонарушение (например, находится в розыске), полицейский может его задержать и доставить в ТЦК, отмечает представитель Нацполиции. Дальнейшая проверка данных военного учета и принятия решений уже относятся к компетенции территориальных центров комплектования.

"Люди снова начали прибывать". Что происходит с мобилизацией

Мобилизационные рейды связаны с тем, что боевые командиры обращаются в ТЦК за пополнением подразделений, напомнил в эфире Радио Свобода член оборонного комитета Верховной Рады (СН) Александр Федиенко: "Каждый военнообязанный гражданин Украины должен стать на военный учет, потому что это уже не право, а обязанность".

"Ребята там третий год на войне, они тоже хотят сходить на концерт Океана Эльзы, сходить в рестораны", – добавил нардеп.

Рейды в публичных местах были эффективными, ведь после них явка в военкоматы увеличилась, говорит офицер сектора мобилизационно-оборонительной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак. "Кроме того, возможно это каким-то образом поспособствовало и повышению сознания нашего гражданского общества, и люди снова начали прибывать добровольно или по повесткам", – отметила она.

Однако многие продолжают избегать прямого контакта с ТЦК и игнорируют повестки, констатирует офицер: "Поэтому подобные меры оповещения необходимо продолжать – это наша обыденная работа, которая проходит в рамках правового поля".

Летом член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский констатировал, что со вступлением в силу закона темпы мобилизации соответствуют ожиданиям Министерства обороны и Генерального штаба.

По данным собеседников LIGA.net в Силах обороны, тогда речь шла о показателе в 30 000 мобилизованных в Силы обороны в месяц. Раскрывать текущий показатель мобилизации государство не может – это чувствительная для обороноспособности информация.

Но нынешние темпы военных не устраивают, отмечает LIGA.net представитель комитета по вопросам нацбезопасности (фракция Голос) Соломия Бобровская: "В сентябре выйти на показатель, который ставил Генеральный штаб, не удалось. У нас уже начались проблемы".

Нардеп не исключает, что корень зла в этой ситуации – в методах проведения так называемой "бусификации", особенно заметных в сентябре.

"Это влияет на мобилизацию. Так не может продолжаться. Мы принимали закон [о мобилизации], чтобы по-человечески можно было мобилизовывать – без средневековых подходов, когда людей воруют на улице. Однако с этим до сих пор ничего не хотят решать в проблемных областях. Таких, как Закарпатская, например", – отмечает нардеп.

"Хочется справедливости". Что о мобилизации говорят военные

Нынешние темпы мобилизации потребности войска не удовлетворяют, подтверждает LIGA.net офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий: "Возможно, в отдельных подразделениях ситуация немного лучше за счет рекрутинга".

Но пополнение войска – это не должен быть вопрос тех частей и бригад, которые, собственно, и нуждаются в пополнении, чтобы чаще проводить ротации на позициях и выполнять боевые задачи, продолжает свое мнение офицер. "Это вопрос, который должен стоять перед всем украинским обществом, включая власть, – убежден он. – Надо понимать, если мы это сейчас не сделаем, то завтра некому будет это делать".

Темпы набора не такие, как хотелось бы, подтверждает LIGA.net представитель 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов. Но отмечает: путь военнослужащих в подразделения Нацгвардии в принципе занимает больше времени, чем в ВСУ.

"Когда человек хочет мобилизоваться в НГУ, мы должны направить запрос на Генштаб, согласовать его распределение на конкретную должность в нашу часть, – объясняет он. – Лишь после этого согласования человек идет в военкомат и проходит ВВК. Далее по мобилизационному распоряжению попадает в начальный центр Национальной гвардии".

Это довольно длительная процедура, поэтому темпы попадания людей в гвардейские подразделения несколько ниже, чем в Вооруженных Силах Украины. Определенный процент мобилизованных в части также распределяют и в ТЦК. "Если люди приходят и им все равно, куда идти, какой-то процент направляют на НГУ", – говорит Миловидов.

Если до попадания в ТЦК у человека еще была возможность выбрать себе должность – это значительно уменьшает количество проблем, отмечает офицер.

"Люди, имеющие право выбора, безусловно, эффективнее на должностях. КПД от них намного выше, чем от тех, кого "бусифицировали", – объясняет он. – Плюс к тому, мы видим, что наша система подготовки, когда мы пытаемся комбинировать опытных военнослужащих с молодыми рекрутами, очень эффективно работает".

Никто не хочет идти в пехоту, признает он. Большим спросом пользуются технические направления – водитель, водитель-механик, слесари, связисты, операторы БпЛА и т.д.

При этом, по словам Миловидова, нельзя однозначно сказать, что в подразделениях воспринимают рейды ТЦК как "классное событие". Реакция на них неоднозначна.

"Проводить их во время массовых мероприятий – это агрессивно. На 100% мобилизовать все население под ружье не получится. С другой стороны, люди без ротаций на позициях – это тоже неправильно, – говорит офицер бригады "Кара Даг". – Здесь уже идет речь о балансе между теми людьми, которые на фронте, и теми, которые в тылу".

Если граждане не исполняют обязанности перед государством – государство приходит к ним, чтобы напомнить, что у них есть не только права, добавляет Цехоцкий: "Защита – это конституционная обязанность каждого гражданина. Страна держится на ребятах, которые абсолютно добровольно, без всякого принуждения, пошли ее защищать".

Оба офицера отмечают, что военных значительно больше демотивируют не столкновения во время рейдов ТЦК, а новости о разоблачении коррупционеров в МСЭК и военкомов.

"Общество должно чувствовать, что есть справедливость. Что мы идем по правильному пути, пусть даже у нас и есть где-то проблемы, – говорит Цехоцкий. – А такого ощущения, к сожалению, нет. Когда мы собираем деньги на РЭБы, дроны, машины, а кто-то $500 000 просто выбрасывает в окно, чтобы скрыть свою преступную деятельность – это возмущает".