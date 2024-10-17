Содержание:
  1. Запад не дал достаточно оружия. Теперь РФ строит антизападную коалицию
  2. Путин тратит на войну $120-130 млрд в год
  3. Если потребуется, придется мобилизовать женщин

Украина могла победить Россию в 2023 году, если бы западные партнеры дали достаточно оружия и вовремя. Сейчас уже идет война на истощение, и любые прогнозы дать невозможно. Ведь Россия присоединила к войне Северную Корею, Китай и Иран. Об этом во время выступления в аналитическом центре Chatham House в Лондоне заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

LIGA.net послушала часовую речь Залужного: вот основные положения – за минуту.

Запад не дал достаточно оружия. Теперь РФ строит антизападную коалицию

Современная Украина возникла в борьбе против России. "Последние 10 лет мы боремся за независимость, полагаясь на себя. Полномасштабная война с Россией длится почти три года, более 30 000 человек погибли (цифру в 31 000 погибших украинских военных в феврале озвучил президент Владимир Зеленский. – Ред.). Но продолжаем бороться, потому что хотим жить в цивилизованном западном мире, в свободе".

Война – следствие нежелания Запада защищать глобальные системы безопасности. "Россия пользуется слабостью Запада, начиная с 2008-го, когда начала борьбу за так называемое "ближнее зарубежье". В 2008-м – война в Грузии. В 2014-м – против Украины, которая в 2022-м переросла в самую кровавую войну в центре Европы в XXI веке".

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Чтобы запугать Запад, Путин говорит о ядерном оружии. "Западные политики из-за страха перед угрозами Путина и вслед за своими избирателями постоянно повторяют, что нужно избегать эскалации, поэтому меньше дают помощи Украине".

"Запад с самого начала не верил в Украину, поэтому давал Путину три дня на захват Киева. Из-за угроз ядерным оружием Запад не дал Киеву вовремя и достаточно оружия. Поэтому в 2023-м нам не удалось разгромить Россию, и мы дошли до войны на истощение. В 2023-ем мы упустили шанс закончить войну".

Северная Корея, Китай и Иран объединились вокруг России. "Кому-то кажется, что они объединились против нас. Должен разочаровать – большинство жителей этих стран не знают, где Украина. Они объединились против Запада, а тот до сих пор боится эскалации".

Война поменялась. Теперь воюют технологии, работы, дроны и ИИ. "Больше не будет войны, подобной Корейской в 1953-м, где массы солдат шли в бой. Подход изменился летом 2023-го в Украине – две профессиональные армии с количеством войск около 1 млн с каждой стороны начали массово использовать технологии, дроны. Сначала западные генералы смеялись надо мной, когда я говорил об этом. В 2024-ом сами увидели. Теперь никто не смеяться".

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Валерій Залужний (Фото: EPA-EFE/ADAM VAUGHAN)
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Валерий Залужный (Фото: EPA-EFE/ADAM VAUGHAN)

Глобальная безопасность не может базироваться на дорогом оружии, которое есть у Запада. "Невозможно продуцировать ее в достаточном количестве, как того требует война. Нужна массовость и дешевизна. Эффективность дорогого и эксклюзивного оружия будет неизбежно падать".

"Хотите вы этого или нет. Хотят этого ваши производители оружия с контрактами на руках, или нет... Что с глобальной безопасностью? Она до сих пор держится на истребителях, авианосцах и сверхдорогих ракетах? Я вас немного огорчу. Нет. К сожалению".

Путин тратит на войну $120-130 млрд в год

Хочу знать, что следующие 100 лет на Украину никто не нападет. "Три базовые ощущения нужны украинцам. Мы живем ежедневно под звуки сирен, которые оповещают о ракетах и дронах, которые могут убить. Со страхом ожидаем сообщений о гибели родных на фронте. Нам нужна безопасность – быть уверенными, что как минимум в следующие 100 лет никто на нас и наших детей не нападет. Нужна перспектива восстановления Украины. Это невозможно без безопасности. Украинцы хотят чувствовать, что живут в своем доме, где родились и росли. Это может быть только там, где царит мир и безопасность".

Украина должна присоединиться к системе НАТО. "Нет других альтернатив, кроме гарантий безопасности Альянса. В этом я поддерживаю президента Владимира Зеленского. Другой вариант – Украина будет жить подобно Израилю, который с 1948-го живет под постоянной угрозой нападения и ракетных атак от соседей-арабов".

Не критикую Запад или НАТО. "Я благодарен коллективному Западу, особенно людям".

Хотя на Западе люди часто смотрят на войну как на шоу, а это не правильно. "Мы воюем за выживание и защиту нации. Курская операция – это активная оборона. Я не знаю замыслов высшего руководства, но не ставлю под сомнение, что она была нужна. Только после ее завершения можно будет оценить ее влияние на фронт".

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Война – это борьба ресурсов, и люди – тоже ресурс. "Сейчас Путин тратит $120-130 млрд в год, и при этом снаряды покупает по $500 за штуку. Глядя на поле боя, это чудо, что Украина держится. Ситуация могла быть гораздо хуже".

Многое зависит от США. "Если [будущий] президент США откажется от помощи Украине, то окажемся один на один против России, Китая, КНДР и Ирана. Киев сам не может противостоять им. Воюем не только за себя, а за все демократии. Следовательно, для США должно быть важно, чтобы Украина выстояла как партнер Америки".

Если потребуется, придется мобилизовать женщин

Невозможно предусмотреть дату завершения войны с Россией. "В войне тяжело делать прогнозы. Не слушайте бродячих экспертов. Не может быть в войне прогнозов. Работает только математика. Именно она все просчитывает".

Если будет нужно – Украина будет призывать женщин. "Если будет необходимо, чтобы через мобилизацию своих женщин Украина спасла Европу от войны, мы это сделаем. Но сначала нам следует предотвратить полномасштабную войну в Европе, подобную той, которая началась в 1939-м, другими способами, без призыва украинок".

Мобилизация до сих пор вынужденно советская. "Украина получила формальную независимость 1991-го, а настоящую 2014-го. С тех пор мы строим западного типа демократию. Делаем много ошибок. Но меняем страну, менталитет. Также это касается мобилизации – она до сих пор советская, уходит корнями к временам Петра І. Принципы были неизменны много лет. Чтобы изменить, нужно много времени – чтобы выросли новые поколения людей с другим отношением к защите своих домов. У нас нет роскоши времени, поэтому вынуждены противоречиво применять насилие в демократическом обществе".

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