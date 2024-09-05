Зачем украинцам Курск и что об операции знал Байден: интервью Зеленского – за минуту

Захваченные территории России – часть "плана мира", пояснил президент. ВСУ будут их удерживать дальше

Владимир Зеленский рассказал детали операции ВСУ в Курской области (фото: пресс-служба Офиса президента)

"Одна из целей Курской операции – оттянуть российские войска на их территорию. Россияне стянули около 60 000 [своих военных. – Ред.]", – рассказывает президент Владимир Зеленский в интервью NBC News.

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По словам главы государства, это был вынужденный шаг: "Нехватка дальнобойности заставила... Мы понимали и имели сигналы: Россия готовится атаковать Сумскую и Черниговскую области".

В то же время успех на Курском направлении дает Украине "козыри" для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, считает Зеленский.

Почему о наступлении на российскую территорию не рассказали президенту США Джо Байдену и что изменилось для Покровского направления – LIGA.net выбрала главные цитаты из интервью.

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Под угрозой были Сумская и Черниговская области. "Была информация от разведки о том, что РФ планирует сделать буферную зону в пограничье. Путин об этом открыто заявлял".

"Нехватка дальнобойности заставила прийти к Курской операции. Для нас это [российская угроза с севера. – Ред.] был бы очень серьезный вызов. Мы поняли, что россияне не остановятся. Поэтому разработали операцию в Курской области".

Наступление на Курскую область пошло успешно. "Поэтому был применен план "А". Хотя рассматривали и вариант, что не будет такого успеха".

Но Украине на самом деле не нужна российская территория. "Наши операции направлены на восстановление нашей территориальной целостности. Мы берем в плен российских военных только для того, чтобы обменять на наших бойцов. То, что вы видели, – это часть нашего плана. О следующих шагах я сказать не могу".

Байден об этом не знал. "Мы не информировали очень много институтов и в нашем государстве, внутри. Понимаете, это война, и утечка информации – постоянная".

"Склонить Россию к переговорам". Зачем нужен Курск

Захваченные территории России – часть "плана мира". "ВСУ будут удерживать их для того, чтобы склонить российского диктатора Владимира Путина к переговорам".

Одна из целей Курской операции – оттянуть российские войска на их территорию. "Сейчас я могу это коммуницировать. В результате россияне стянули туда около 60 000 [своих военных. – Ред.]. Они забрали войска из тех мест, где нам угрожали сложности, потому что у нас не было обещанных пакетов оружия".

Россия все еще имеет преимущество в оружии, но значительно меньше. "У нас был 1 снаряд наш на 12 снарядов России. Поэтому нужно было разумное решение – им стал Курск".

"На Покровском направлении [Донецкой области] сейчас очень сложно, но удары не 1 к 12, а 1 к 3. У нас увеличилось количество оружия? Нет. Уменьшилось ли у них? Да".

Помощь от Запада идет медленно, но сдвиг есть. "Мы еще не можем усилить наши бригады полностью. Я уже не говорю о преимуществе на поле боя. У них достаточно техники и средств. Очень ожидаем эти пакеты [помощи. – Ред.], которые были проголосованы".

"Россия готовится к тому, что США позволят бить вглубь ее территории"

Желание Путина уничтожить Украину – не изменилось. "Я воспринимаю это как часть войны. Для Путина главное – уничтожить Украину. У Путина нет армии – вместо этого есть миллионы трупов, которыми он заваливает украинскую землю".

"Не все санкции в отношении Путина работают. Монголия уважает российского диктатора больше, чем международное право. Но это не значит, что ответственности не будет".

В Харьков прилетает по 3000 ракет и бомб в месяц. Запад должен позволить бить вглубь России. "Это не только о разрешении, но и о количестве ракет. Применять их будем по аэродромам России, с которых взлетают самолеты".

Запад тянет с решением – это дает России время строить новую инфраструктуру. "На большем расстоянии. Потому что россияне готовятся к тому, что Штаты позволят бить вглубь России".