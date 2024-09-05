Навіщо українцям Курськ і що про операцію знав Байден: інтерв'ю Зеленського – за хвилину

Захоплені території Росії – частина "плану миру", пояснив президент. ЗСУ будуть їх утримувати далі

Володимир Зеленський розповів деталі операції ЗСУ у Курській області (фото: пресслужба Офісу президента)

"Одна з цілей Курської операції – відтягнути російські війська на їхню територію. Росіяни стягнули близько 60 000 [своїх військових. – Ред.]", – розповідає президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

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За словами глави держави, це був вимушений крок: "Брак далекобійності змусив... Ми розуміли і мали чіткі сигнали: Росія готується атакувати Сумщину і Чернігівщину".

Натомість успіх на Курському напрямку дає Україні "козирі" для переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, вважає Зеленський.

Чому про наступ на російську територію не розповіли президенту США Джо Байдену і що змінилося для Покровського напрямку – LIGA.net обрала головні цитати з інтерв'ю.

Росія готувала новий наступ. Треба було її зупинити

Під загрозою були Сумщина і Чернігівщина. "Була інформація від розвідки про те, що РФ планує зробити буферну зону в прикордонні. Путін про це відкрито заявляв".

"Брак далекобійності змусив прийти до Курської операції. Для нас це [російська загроза з півночі. – Ред.] був би дуже серйозний виклик. Ми зрозуміли, що росіяни не зупиняться. Тому розробили операцію на Курщині".

Наступ на Курську область пішов успішно. "Тому був застосований план "А". Хоча розглядали і варіант, що не буде такого успіху".

Але Україні насправді не потрібна російська територія. "Наші операції спрямовані на відновлення нашої територіальної цілісності. Ми беремо в полон російських військових тільки для того, щоб обміняти на наших бійців. Те, що ви бачили, – це є частиною нашого плану. Про наступні кроки я сказати не можу".

Байден про це не знав. "Ми не інформували дуже багато інституцій і в нашій державі, всередині. Розумієте, це війна, і витік інформації – постійний".

"Схилити Росію до переговорів". Навіщо потрібен Курськ

Захоплені території Росії – частина "плану миру". "ЗСУ будуть утримувати їх для того, щоб схилити російського диктатора Володимира Путіна до переговорів".

Одна з цілей Курської операції – відтягнути російські війська на їхню територію. "Зараз я вже можу це комунікувати. В результаті росіяни стягнули туди близько 60 000 [своїх військових. – Ред.]. Вони забрали війська з тих місць, де нам загрожували складнощі, бо у нас не було обіцяних пакетів зброї".

Росія все ще має перевагу у зброї, але значно меншу. "У нас був 1 снаряд наш на 12 снарядів Росії. Тому потрібне було розумне рішення – ним став Курськ".

"На Покровському напрямку [Донецької області] зараз дуже складно, але удари не 1 до 12, а 1 до 3. Чи у нас збільшилась кількість зброї? Ні. Чи у них зменшилась? Так".

Допомога від Заходу йде повільно, але зрушення є. "Ми ще не можемо посилити наші бригади повністю. Я вже не говорю про перевагу на полі бою. У них достатньо техніки і засобів. Дуже очікуємо на ті пакети [допомоги. – Ред.], які були проголосовані".

"Росія готується до того, що США дозволять бити вглиб її території"

Бажання Путіна знищити Україну – не змінилося. "Я сприймаю це як частину війни. Для Путіна головне – знищити Україну. У Путіна немає армії – натомість є мільйони трупів, якими він завалює українську землю".

"Не всі санкції щодо Путіна працюють. Монголія поважає російського диктатора більше, ніж міжнародне право. Але це не значить, що відповідальності не буде".

У Харків прилітає по 3 000 ракет і бомб на місяць. Захід має дозволити бити углиб Росії. "Це не тільки про дозвіл, але й про кількість ракет. Застосовувати їх будемо по аеродромах Росії, з яких злітають літаки".

Захід тягне з рішенням – це дає Росії час будувати нову інфраструктуру. "На більшій відстані. Тому що росіяни готуються до того, що Штати дозволять бити вглиб Росії".