В январе 2025 года The Atlantic опубликовал текст, который можно было воспринять как аллюзию на то, что вот-вот должно было произойти в Соединенных Штатах. Он рассказывал, как в 1933 году менее чем за два месяца новый канцлер Германии Адольф Гитлер правовым путем превратил демократию в самую страшную в истории диктатуру.

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Веймарская республика просуществовала всего 15 лет. Приблизительно столько же просуществовала Европа в версии "конца истории", от распада СССР до печально известной речи Владимира Путина на конференции в Мюнхене, где российский президент фактически провозгласил вторую холодную войну.

Путин в 2007 году критиковал США и ЕС за, по его мнению, непропорциональное применение силы во внешних отношениях.

"Мы были свидетелями мирной трансформации советского режима". "Зачем нам бомбить и стрелять сейчас при первом случае? Или без угрозы взаимоуничтожения у нас недостаточно политической культуры, уважения к демократическим ценностям и закону?" – вопрошал неизменный президент России, в которой тогда еще официально не завершилась вторая чеченская война, за полтора года до военного вторжения в Грузию.

В 2025 году вице-президент теперь уже дружественных к России США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции упрекал ЕС за политику открытых дверей и подавление свободы совести и свободы слова, когда речь шла о его и Путине ультраконсервативных идеологических союзниках в Европе.

Радикальным левым не удалось достичь "мировой революции". Сто лет после той неудачной попытки этого достигают радикальные правые.

В Словакии, Венгрии и Сербии идут антиправительственные протесты, вряд ли способные пошатнуть местные "нелиберальные демократии", явление эпохи.

В Румынии суд не допускает к участию в выборах правого популиста без политической программы и команды, внезапно оказавшегося лидером рейтингов кандидатов в президенты.

В Германии победу почти на всей территории бывшей ГДР, сателлита Советского Союза, одерживает правопопулистская "Альтернатива для Германии".

В Польше, где давно сложилась двухпартийная система, в затылок лидерам избирательных рейтингов дышит ультраправая "Конфедерация".

"Вчера мы были еретиками, а сегодня полмира валят к нам валом. Нас описывали как прошлое. Оказалось, что мы – будущее", – провозгласил недавно в речи премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Кто-то скажет, что все, что происходит в бывших социалистических странах, которые должны бы были больше всего ценить права и свободы, полученные после распада СССР, – это следствие их прошлого в сфере влияния "красной" Москвы.

Объясняем, так ли это, как это могло произойти и к чему это может привести Европу и Украину.