Тысячи людей вышли на протест в венгерской столице Будапеште – из-за коррупционного скандала в правительстве Виктора Орбана. Они требуют отставки премьера и генпрокурора.

Вряд ли протесты приведут к краху правительства Орбана, но все больше венгров отходят от политической апатии, что дает оппозиции шанс склонить их на свою сторону, говорит LIGA.net венгерский аналитик Political Capital Institute (Будапешт) Лорант Гьори.

Последние протесты возглавил Петер Мадяр – экс-муж бывшего министра юстиции. Он вышел из окружения Орбана, а теперь раскрывает тайны и скандалы его режима, рассказывает LIGA.net венгерский социолог, профессор Иштван Гегедуш. Поэтому его выступления на митингах затрагивают даже тех, кто до сих пор был аполитичным.

"Люди тянутся к новой политической звезде, которая отличается от других в оппозиции. Но удастся ли конвертировать внимание в будущие голоса? Мы только в начале процесса", – говорит Гегедуш.

Почему венгры вышли на протесты и что дальше – коротко.

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Что случилось. В Будапеште 26 марта тысячи людей вышли на протест с требованием отставки генпрокурора Петера Полта и премьера Орбана. Это произошло после того, как старший помощник Орбана был обвинен в попытке вмешаться в судебное дело о коррупции.

Участники протеста прошли от генпрокуратуры до парламента, скандируя: "Отставка!" Возглавил их юрист Петер Мадяр.

Мадяр ранее был женат на экс-министре юстиции в правительстве Орбана Юдите Варге. Он тайно записал ее на диктофон в январе 2023-го и сейчас выложил запись, на которой Варга рассказывает о попытке помощников Орбана изъять документы из дела о взяточничестве.

В центре коррупционного дела – бывший госсекретарь министерства юстиции Пал Волнер, которого в 2022 году обвинили в получении взяток от экс-главы судебных исполнителей Дердя Шадла. Оба не признают себя виновными. Прокуроры сейчас говорят, что соберут дополнительные подтверждения и проанализируют аудиозаписи.

Обвинения появились в политически чувствительное для Орбана время – перед выборами местными и в Европарламент в июне. А также после скандала с сексуальным насилием, из-за которого в прошлом месяце лишились должности двое соратников премьера – экс-президент Каталин Новак и собственно министр юстиции Юдит Варга.

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Новак помиловала бывшего заместителя директора детского дома в городе Бичске. Мужчину осудили за то, что он заставил нескольких несовершеннолетних из детдома отказаться от показаний против директора учреждения, которого впоследствии осудили за педофилию.

43-летний Петер Мадяр, ранее бывший близким к правительству, хочет создать свою партию и бросить вызов Орбану.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Будапешт – единственный венгерский город, где партия Орбана Фидес, как ожидается, проигрывает местные выборы в июне, не говоря о европейских, для которых существует единый национальный список, объясняет LIGA.net аналитик Лорант Гьори.

"Риски от протестов для Орбана связаны с двумя моментами. Сформирует ли Мадяр новую центристскую или правоцентристскую оппозиционную партию, которая сможет привлечь большую базу избирателей – 5-20%? И сможет ли выстроить политическую позицию для мощной силы против действующей власти?" – объясняет Гьори.

Открытый вопрос – к чему приведет расследование дел о коррупции, добавляет LIGA.net Иштван Гагедуш. В либеральной демократии подобные скандалы привезли бы к отставке правительства, но не в Венгрии.

"У нас гибридный нелиберальный режим – авторитаризм, в котором активно действуют общественные организации и оппозиционные партии, открыто критикующие власть. Это не Россия или Турция, но и не Германия. Срывание масок с режима в Венгрии может иметь непредсказуемые последствия", – считает венгерский социолог.

ЧТО ДАЛЬШЕ. По словам Гьори, Фидес уже потеряла 300 000-500 000 избирателей (в 2022 году за нее проголосовали 54% избирателей, или 3 млн венгров). Но эти люди не присоединились ни к какой другой оппозиционной силе. Вместо этого стали частью большой группы "неопределившихся".

Поэтому будущее правительства Орбана во многом зависит от того, сможет ли Мадяр мобилизовать избирателей против правящей партии, которая будет потенциально угрожать власти Фидес и Орбана, разъедать основы автократии в Венгрии в дальнейшей перспективе, говорит Гьори.

Пока протесты не приведут к отставке Орбана, прогнозирует Гегедуш. У премьера все еще сильна поддержка в парламенте и среди населения. Даже если местные выборы или выборы в Европарламент пройдут в пользу оппозиции, это не приведет к краху режима. В близкой перспективе Орбан – удержится.

С прошлых выборов режим потерял значительную часть поддержки, говорит Гегедуш. Но сохраняет базу, которая, не смотря на все, поддерживает Орбана.

"База Орбана значительно уменьшилась. Но часто люди, отошедшие от него, не готовы голосовать за оппозицию. Пойдут ли за Мадяром – неизвестно. Он чужой и непонятный. Идет интенсивная кампания его очернения в медиа", – говорит Гегедуш.

По словам Гьори, пока неясно, хватит ли у Мадяра сил пройти путь против политической апатии венгров, охватившей даже значительную часть оппозиции, и склонить на свою сторону независимых избирателей.