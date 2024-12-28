Тбилиси стоит на горах, но его политический центр – здание грузинского парламента в начале главного проспекта Руставели – в низине. В Тбилиси это здание до сих пор называют по старинке – Домом правительства. Его построили как правительственные кабинеты еще в 1930-1950 годах на месте снесенного православного собора.

В этой низине всегда не хватает свежего воздуха из-за большого количества авто. Но в эти дни там стоит еще и запах газа, который применяют силовики против протестующих, рассказывает LIGA.net писатель и репортер Бека Курхули.

Курхули вернулся в Грузию из одной из своих частых поездок в Украину 25 октября, чтобы проголосовать на парламентских выборах на следующий день. Теперь он каждый день приходит на акции протеста перед Домом правительства.

"Это уже Третья мировая. Это как Сталинградская битва и подполье где-то во Франции. Это одна и та же война против российской империи", – говорит он о боях в Украине и протестах в Грузии.

В сентябре 2024 правящая партия Грузинская мечта распространяла агитационные ролики и плакаты, на которых фото разрушенных зданий и улиц в Украине противопоставляли мирным городам Грузии. "Выбери мир" и "Нет войне", было написаны на биллбордах и в роликах с номером Грузинской мечты и зачеркнутыми номерами оппозиционных партий в бюллетене.

Месяц спустя сотни и тысячи граждан вышли на улицы Тбилиси и других грузинских городов на акции протеста против, как считается, сфальсифицированных выборов.

Грузинская мечта, пугающая избирателей "украинским сценарием", сама толкнула Грузию на путь Украины 2013-14 годов. Как это произошло и что дальше – анализ LIGA.net.

Все протесты ведут на Руставели

Каркас будущей новогодней елки в центре грузинской столицы в декабре 2024-го стал выставкой портретов избитых и арестованных активистов. В обращение, далеко от страны происхождения, вернулось подзабытое украинское слово "титушки".