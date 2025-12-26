LIGA.net записала відеоподкаст з журналістом-розслідувачем, співзасновником проєкту "Наші гроші" Юрієм Ніколовим. Розмова присвячена корупційному скандалу в енергетиці, відомому як "Міндічгейт", та його можливим політичним наслідкам.

У подкасті Ніколов аналізує дії НАБУ і САП, перспективи процесуальних рішень у резонансних справах, роль Офісу президента та питання інституційної незалежності антикорупційних органів. Окрема увага – ситуації з корупцією в оборонному секторі, армії та ОПК, а також тиску на журналістів і громадських активістів.

Також у фокусі розмови – чи можливе повернення фігурантів гучних справ з-за кордону, чи почалися політичні процеси напередодні потенційних виборів і які уроки для держави має нинішня хвиля викриттів.

Повний випуск – у відеоподкасті на YouTube-каналі LIGA.net.

