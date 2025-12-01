В высших эшелонах власти – кадровый кризис. Кроме того, что президенту Владимиру Зеленскому придется искать нового руководителя своего офиса после отставки Андрея Ермака уже более 10 дней вакантными остаются должности в правительстве – министров юстиции и энергетики. Предыдущих министров Германа Галущенко и Светлану Гринчук уволили после крупного коррупционного скандала в энергетике – Миндич-гейта.

Замену ищут среди нардепов фракции Слуга народа и в энергетическом секторе. Чьи фамилии сейчас на столе президента и у кого из них больше шансов?