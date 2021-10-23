Зеленский и ток-шоу. Как устроена коммуникация Офиса президента и ТВ-каналов

После скандала с Суспильне решили разобраться, действительно ли Банковая давит на телеканалы и как ведет себя с популярными телевизионными ток-шоу

Ведущие ток-шоу на UA:Суспільне обвинили Офис президента в давлении и ультиматумах. По их словам, представители Банковой контролируют присутствие "слуг народа" на эфирах. ОП отрицает обвинения и считает, что вправе требовать от каналов максимально возможного присутствия своих нардепов. Как устроена коммуникация Офиса президента и ТВ-каналов, – разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА СУСПИЛЬНОМ. 19 октября ведущая программы Обратный отсчет на UA:Суспільне Мирослава Барчук заявила, что ОП "давно и жестко контролирует присутствие на эфирах нардепов от СН". И якобы кандидаты на эфиры согласовываются с контактным лицом Михаила Подоляка, советника главы ОП. "В прошлый понедельник (11 октября – Прим. Ред.) был ультиматум N1: на тему энергетической безопасности в эфире будут присутствовать или двое "слуг" (оба не экспертных) или ни одного", – пишет в Facebook Барчук.

18 октября ультиматум заключался в том, что двое "слуг" придут на эфир только при условии, если редакция откажет ранее приглашенному Гео Леросу, сообщила Барчук. Программа отказалась выполнять условие – депутаты монобольшинства на эфир не пришли.

Советник главы ОП Подоляк позицию Барчук назвал странной и от ультиматумов открестился.

"Выбор ходить или не ходить на подобные эфиры (эфиры, которые имеют крайне незначительные индексы смотрибельности) решают для себя сами депутаты", – сказал он LIGA.net. – Если депутат хочет прийти на эфир, остаться там в одиночестве, попасть в токсичную среду, созданную ангажированными ведущими, выслушать бесконечные оскорбления и иметь гораздо меньше времени для своих реплик — это только его личное право".

Президент Владимир Зеленский тоже прокомментировал ситуацию и назвал заявление Барчук "хайпом". "Мы ничего не согласовываем, никаких списков, тем более телеканалу Суспильне. Что касается депутатов, они могут ходить или не ходить на те или иные эфиры. Мне кажется, что они свободные люди", – отметил президент.

По данным LIGA.net, на эфир 18 октября от Слуги народа должны были прийти первый вице-спикер Александр Корниенко и замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

"Наших депутатов пригласили обсудить бюджет с представителями фракций. Но тут в понедельник появляется Лерос, – рассказывает LIGA.net один из представителей медиакоманды СН. – Мы спросили: "А какую фракцию он представляет? Какую экспертность может добавить Лерос по теме бюджета?" Они говорят: "Батькивщина отказалась, За майбутнє отказалось, внефракционные отказались".

По его словам, ток-шоу на Суспильне не пользуется популярностью среди "слуг".

"У меня есть другие дела, нежели провести три часа в холодной студии до полуночи", – сообщила Суспильному Кравчук.

Касательно ультиматума по численности "слуг" на эфирах, то представители власти не видят в этом ничего плохого. "Мы хотим звучать убедительно. Президент считает, что мы должны выигрывать каждый эфир и не быть мальчиками для битья, – объясняет LIGA.net собеседник в руководстве ОП. – Если в студии сидят по одному представителю от оппозиции, то мы вправе быть достойно представлены".

А КАК НА ДРУГИХ КАНАЛАХ. После заявления Барчук первым поддержал коллег телеканал Прямой (владелец – Петр Порошенко). "Коллектив телеканала так же неоднократно сталкивался с требованиями ОП через пресс-секретарей партии СН о численности их депутатов на эфирах, а также о присутствии тех или иных гостей вместе со "слугами". После отказа выполнять их ультиматумы, Прямой получил отказ от участия в программах представителей провластной политической силы", – говорится в заявлении канала.

О давлении со стороны ОП заявили и в программе Свобода слова Савика Шустера (выходит на телеканалах Украина и Украина 24, владелец – Ринат Ахметов). "И во времена президентства Януковича, и при Порошенко власть всегда пыталась навязать нам удобных для себя оппонентов и делегировать в эфир не тех, кого мы хотели бы пригласить, а тех, кого она считала нужным", – сообщила шеф-редактор программы Дарья Тарасова изданию Сегодня (тоже принадлежит Ахметову).

В качестве примера она приводит эфир 1 октября, когда под предлогом сборов в Трускавце СН в полном составе решила проигнорировать программу, отказавшись даже включиться в прямой эфир.

"Наш корреспондент, находясь в Трускавце, от депутатов Слуги народа узнал, что инициатива бойкота исходила непосредственно от Михаила Подоляка из Офиса президента", – заявила Тарасова.

Генпродюсер программы Павел Елизаров сообщил LIGA.net, что после Трускавца отношения с ОП никак не поменялись. "Они начали ходить на эфиры. Мы созвонились, пообщались и нашли паритет", – заявил он, не уточнив, с кем именно был разговор.

Касательно ультиматумов ОП по численности "слуг" или нежелательным оппонентам, Елизаров отметил, что в таких переговорах не участвует, "потому что нет смысла". "Я знаю позицию Савика в этом вопросе. Он принимает редакционное решение. Могут говорить что угодно, но Савик сделает так, как посчитает правильным", – отметил он.

Елизаров уточнил, что гостевые редакторы ведут переговоры по гостям и всегда находят компромисс. "Наша задача, чтобы тема, которая освещается, была представлена компетентными людьми. И программа борется именно за это. Не просто "мне надо пять мест, а наполним мы это навозом". Такая борьба всегда происходит. Другой вопрос, когда люди начинают думать, что, находясь во власти, они могут игнорировать эфиры и обвинять в этом программу, то это некорректно", – сообщил он LIGA.net.

Собеседник LIGA.net, причастный к производству программы Шустера, говорит, что СН "очень чувствительна к критике". "Для них очень важно количество людей в студии, а не качество. Мол, нас в парламенте большинство, значит и в студии должно быть большинство. Они готовы присылать кого угодно, лишь бы была толпа", – рассказывает он. По его словам, утверждает спикеров лично Подоляк.

24 канал (главный собственник – жена мэра Львова Андрея Садового Екатерина) отрицает факты давления власти на менеджмент. "Я не припоминаю случаев, когда каким-либо образом это можно было отнести к политической цензуре со стороны власти", – сообщил LIGA.net совладелец канала Роман Андрейко.

По его мнению, ситуация с Суспильне не похожа на цензуру. "Мне не кажется странным, что в партии есть люди, которые определяют, кто на ту или иную тему сможет лучше принять участие в дискуссии, – говорит Андрейко, – Если будут ходить кто хочет, куда хочет и неподготовленными говорить то, что придет в голову, то тогда их цитаты будут использовать против них самих".

Совладелец 24 канала не видит смысла приглашать на эфир нардепа Лероса. "О чем с ним можно спорить? Брать комментарий у Лероса – это себя не уважать", – считает он.

Ультиматумов от представителей власти не получала и руководительница ток-шоу Право на владу Наталия Мосейчук. "Если мне нужен человек, я его приглашаю напрямую. Если нет, то мы говорим Палийчук (пресс-секретарю фракции СН, – Прим. Ред.), что не нужен", – сказала ведущая в комментарии LIGA.net.

По ее словам, в прошлом году был период, когда на Право на владу не ходил глава фракции Давид Арахамия. "Но он уже два раза был на эфире в этом году. Мы не выясняли с ним отношения. Я до сих пор не знаю причину, но подозреваю, что он мог обидеться на мои высказывания. Были местные выборы, я нелестно высказалась по кандидатке в Николаеве", – рассказывает Мосейчук.

Как правило, случаев, когда гости отказываются приходить, нет, говорит она. И никто из ОП не звонил и не критиковал за приглашения гостей в обход пресс-службы. Подоляка, уверяет, видела два раза в жизни и ей никто не говорил, чем он занимается в ОП.

По словам Мосейчук, во времена президентства Петра Порошенко коммуникация была сильнее.

"Тогда выставлялись определенные списки, кто приходит и по какой теме. Были случаи, когда говорилось, что "наши депутаты придут, если не придет кто-то". Нынешняя власть ввиду отсутствия опыта еще не поняла, что так можно. Но это опыт, который, к сожалению, быстро приходит", – говорит Мосейчук.

Директор телеканала ICTV Александр Богуцкий на звонки и сообщения LIGA.net не ответил. А редакция ток-шоу Свобода слова попросила направить письменный запрос на пресс-службу StarLightMedia. Мы готовы дополнить текст, как только получим ответ.

Редакция Украина 24 сначала попросила письменные вопросы, а через некоторое время перенаправила их на программу Шустера. На замечание, что это разные телевизионные продукты, представитель канала не ответил.

А КАК ВСЕ УСТРОЕНО В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА. По словам трех собеседников LIGA.net в руководстве СН и ОП, решающее слово по спикерам на эфирах всегда за Банковой. "Это касается и больших ток-шоу, и маленьких, если возникают сложности. Недавно мы решили не ходить на канал Украина 24. Там в шесть часов вечера есть шоу, мы туда не ходим", – говорит один из руководителей ОП.

Эфирами занимается несколько групп. Первую представляет спикер фракции Юлия Палийчук и пресс-секретарь СН Марина Невмержицкая. Палийчук отвечает за крупные шоу и присутствие на них Давида Арахамии, Невмержицкая – за шоу помельче и присутствие Корниенко.

Вторая группа – подчиненные Подоляка. В частности, Наталия Лариончева, которая до недавнего времени отвечала за коммуникацию ОП с крупными ток-шоу. "Есть Рена Назарова, которая входит в обе группы. Формально она работает на партию, но нанимал ее Подоляк", – объясняет LIGA.net представитель медиакоманды власти.

Существует общая группа аналитиков и райтеров, которая пишет тезисы и обсуждает их с Подоляком. По данным двух собеседников LIGA.net в ОП, в нее, в частности, входит аналитик Дмитрий Литвин. К написанию тезисов привлекают Бориса Тизенхаузена, но он в основном брифует нардепов.

Палийчук подтвердила, что все процессы синхронизируются в треугольнике "монобольшинство-правительство-ОП".

По ее словам, пресс-службы партии, секретариат фракции, консультанты и помощники депутатов координируют присутствие нардепов в эфирах и предоставляют справочные материалы.

При этом, по решению высшего руководства, для нардепов "закрыты" телеканалы НАШ (фактический владелец – Евгений Мураев) и Прямой. Если депутат в обход пресс-службы решил сходить на эти каналы, то санкций в его отношении не будет, уверяют два собеседника LIGA.net в руководстве ОП.

"Много депутатов обижаются, что их ограничивают и не пускают на эфиры. Но многие из них не имеют никакого опыта публичных выступлений и не умеют красиво говорить", – объясняет один из руководителей ОП.

Для расширения круга спикеров Слуга народа периодически отправляет нардепов на тренинги. В прошлом году "слуги" отрабатывали мастерство публичной речи на курсах Густава Водички. Однако пул спикеров партии власти по-прежнему мал. "Плюс сами телеканалы бывают принципиальны. Мы им предлагаем депутатов, они просят кого-то другого, потому что этого никто не знает, он "слишком молод" и не сделает рейтинг", – рассказывает собеседник в ОП.

Историю с Суспильне называют единичным случаем: "С большинством каналов все нормально. Каждый конкретный эфир — это вопрос переговоров. В 99% случаев мы договариваемся".

"Очень редко ток-шоу меняют состав гостей и ставят кого-то из нашего стоп-листа. Как правило, мы узнаем об этом и за час до эфира снимаемся, – рассказывает один из руководителей фракции, – Но так бывает редко, каналы стараются не обманывать и прямо говорить, кто будет. Ситуации как с Суспильне редкие и поэтому вылазят наружу".

Под "стоп-листом" собеседник имеет в виду, в первую очередь, Лероса. Так же на уровне руководства ОП было принято решение не ходить не эфиры Украина 24 с участием недавно исключенной из СН Людмилы Буймистер.

20 октября канал Ахметова целый день обсуждал исключительно историю с Барчук и Суспильне, назвав ее "темникгейтом" и спрашивая у зрителей "Есть ли в Украине свобода слова?".

22 октября в эфире программы Шустера был отдельный блок, посвященный этой теме. И здесь "слуги", несмотря на критику, не изменяют себе и пришли в усиленном составе (на эфире были Арахамия, первый помощник президента Сергей Шефир и Подоляк). Ведь доносить свою позицию нужно. Даже если это канал Ахметова – представителя олигархата, против которого публично борется Зеленский.

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