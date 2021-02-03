В полночь 3 февраля три украинских телеканала перестали выходить в эфир. Это стало следствием принятого накануне решения Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении Тараса Козака, – депутата Рады, соратника одиозного политика и кума Путина Виктора Медведчука, – и восьми принадлежащих ему медиа-компаний.

Кроме дружбы, политиков связывает общий бизнес их родных братьев, говорится в расследовании Слідство.Інфо. Известно также, что Козак сопровождал Медведчука в его поездках в Россию на встречи с руководством Кремля.

Из 19 членов совета 17 проголосовали "за", один находится в командировке, а спикер Дмитрий Разумков был единственным из присутствующих, кто не подписался под решением СНБО.

LIGA.net разбиралась, почему санкции против "рупоров Кремля" введены именно сейчас, сколько стоит содержание медиаимперии Козака и есть ли у "оппозиционеров" шанс оспорить решение СНБО.

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЮТ САНКЦИИ. Срок действия санкций – пять лет. На этот период блокируются активы Козака и его компаний, ограничиваются торговые операции, запрещается вывод капитала за пределы Украины, останавливается выполнение экономических и финансовых обязательств. Санкции против вещателей предусматривают блокирование активов, аннулирование или приостановление лицензий, запрет на пользование радиочастотным ресурсом, прекращение услуг по ретрансляции. Кроме того, Украина ввела санкции против авиакомпаний JET4U S.R.L. (Молдова) и JET 4U LDA (Португалия). На бортах этих компаний в Москву и оккупированный Крым летал Медведчук.

Все новости по теме читайте тут: Санкции против Козака и телеканалов 112, NewsOne и ZIK

ПОЧЕМУ САНКЦИИ ВВЕДЕНЫ ИМЕННО СЕЙЧАС

Введение санкций назревало давно. Решение президента против телеканалов "господина Медведчука вполне ожидаемо и очевидно", сказал в комментарии LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Первый звоночек прозвенел в августе 2019 года. Отчитываясь о первых 100 днях работы, Зеленский спрогнозировал, что история с финансированием партии ОПЗЖ и телеканалов Медведчука "очень плохо закончится". В октябре 2019-го Тарас Козак рассказал, что его допрашивали по статьям о терроризме, финансировании и легализации средств, полученных преступным путем.

Основанием для введения санкций стали поставки угля из оккупированных Россией территорий Донбасса, сообщил LIGA.net собеседник в Офисе президента. По его словам, в ходе расследования украинские спецслужбы установили использование депутатом схем поставок угля из ОРДЛО, что, по мнению следствия, способствует финансированию терроризма.

СБУ рекомендовала СНБО заблокировать телеканалы , "учитывая имеющиеся данные, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания".

СПРАВКА. Телеканал NewsOne – лидер по количеству примененных санкций со стороны Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания за популяризацию и Телеканал NewsOne – лидер по количеству примененных санкций со стороны Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания за популяризацию и пропаганду государства-агрессора , язык ненависти и призывы к агрессивной войне. У вещателя более десяти предупреждений и штрафов. Канал 112 Украина получил шесть таких предупреждений, ZIK – пять.

Сам Зеленский назвал такой ход "сложным решением". "Украина решительно поддерживает свободу слова. Но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции", – сообщил президент.

Почему решение появилось именно сейчас?

Факты финансирования терроризма докладывались депутатам еще в начале 2020 года, рассказал нардеп от Слуги народа Никита Потураев, глава комитета по вопросам информационной политики, член временной следственной комиссии по деятельности телеканалов Козака.

"Представители СБУ, Нацполиции и прокуратуры информировали нас о нескольких уголовных делах и фактах, которые могут свидетельствовать о наличии российских денег и денег, которые появились благодаря отношениям с террористами, – говорит он. – Видимо, все это время следствие собирало доказательства и только сейчас получило их в нужном объеме".

Предположение Потураева подтвердил собеседник LIGA.net в руководстве ОП: "Мы вышли с этим решением, когда имели подтверждения и доказательства".

По словам замглавы ОП Игоря Жовквы, основанием для санкций стали "неопровержимые доказательства долговременного финансирования телеканалов государством-агрессором".

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ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ МЕДВЕДЧУКА И ПУТИНА

Козак и его коллеги по фракции не сдерживали эмоций. Cанкции СНБО – "очевидный акт цензуры" и "политическая расправа", заявил Козак. Менеджмент его телеканалов пообещал обратиться во все судебные инстанции, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Ярко отреагировал сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович: "Существование демократической независимой Украины под угрозой. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги... Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который поиздевался над избирателями, над страной".

Закончив эмоциональное выступление в парламенте, Рабинович спел "Вставай, страна огромная..." – первую строчку советской песни "Священная война".

Медведчук провел литературные параллели. "На ум приходит пророчество из запрещенной властью Зеленского книги "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова: "Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила", – сказано в заявлении одного из лидеров ОПЗЖ.

В Слуге народа уверены, что ОПЗЖ будет максимально раскачивать тему с каналами. "Раньше у них была пищевая цепочка. Все их поступки делались для того, чтобы показали их телеканалы, – говорит собеседник в руководстве фракции. – Теперь этой базовой логики нет".

Какой может быть реакция РФ? Мнения разошлись.

Потураев допускает, что Россия в ответ может блокировать переговорный процесс по Донбассу и обострять ситуацию на востоке. "Это будет тяжелым испытанием для нас, – считает депутат. – Но наши Вооруженные силы должны быть к этому готовы".

Решение СНБО не окажет серьезного влияния на отношения России, поскольку "мы и так находимся с ней в состоянии войны", считает Александр Мережко, глава комитета по внешней политике и замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе.

"Российская пропаганда будет использовать эти решения и заявлять о нарушении прав человека в рамках ПАСЕ и на других международных площадках, – добавляет он. – На переговорный процесс никакого влияния не будет, так что это вопрос за рамками Минских соглашений".

ПРОТИВ МЕДВЕДЧУКА. В ПОЛЬЗУ АХМЕТОВА

Окружение Медведчука занялось скупкой медиаактивов в Украине осенью 2018 года. Сначала Козак выкупил NewsOne и Канал 112, а летом 2019-го – телеканал ZIK.

Суммарно запрещенные телеканалы занимают менее 5% информационного вещания и до 1% телесмотрения по всей территории Украины.

По данным ТВ-панели Индустриального телевизионного комитета (ИТК), по итогам 2020 года, телеканалы Козака обходит только Прямой экс-регионала Владимира Макеенко.

При этом в рейтинге ТОП-30 выпусков вечерних новостей ТВ-панели, которую формирует ИТК (аудитория 18+), за 2 февраля, доля Прямого – 2,63%, NewsOne имеет показатель в 2,08%, Канал 112 – 0,9%. Для сравнения – выпуск вечерних новостей на телеканале Украина в программе Сегодня посмотрели 11,98% зрителей,а ТСН на 1+1 – 11,4%.

ZIK в этот перечень не вошел.

Сколько стоит содержание такого вещателя? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Содержание такого телеканала, как ZIK, обходится в $400 000-600 000 в месяц, рассказывал ранее LIGA.net глава Суспільного Зураб Аласания. Основатель ТВі и Эспресо Николай Княжицкий говорит, что ZIK и NewsOne стоят собственнику где-то в $6 млн, а 112 – до $12 млн в год.

В целом же телевизионное хозяйство Козака может "съедать" более $20 млн ежегодно, подтверждает оценки Княжицкого медиаэксперт Александр Глущенко. "Если брать три телеканала, то с учетом инвестиций в создание материально-технической базы, аппаратно-студийных комплексов, оплату лицензионных сборов, операционные затраты на дистрибуцию сигнала в разных каналах доставки, зарплатный фонд и прочие затраты, вложения можно исчислять десятками миллионов долларов", – говорит он.

Если в ближайшее время ничего не изменится, вложенные миллионы пойдут по ветру. И такая перспектива вполне реальна. "Регулятор уже оповестил провайдеров о необходимости соблюдения решения СНБО… Указанные телеканалы отключены во всех видах вещания во всех областях", – сообщил LIGA.net член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Максим Оноприенко.

Что теперь будут смотреть зрители 112 Украина, ZIK и NewsOne? Пока у самых верных есть возможность черпать информацию с YouTube-трансляций заблокированных телеканалов.

Но это ненадолго.

Министерство культуры и информационной политики уже пообещало направить в YouTube решение СНБО с просьбой закрыть страницы. "Конечно, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но уверен: популярная платформа должен знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент", – написал министр Александр Ткаченко в Telegram.

Кто из конкурентов выиграет от ухода трех информационных телеканалов? Особых бенефитов не стоит ждать никому, говорит Глущенко. "Вечерний выпуск новостей на 1+1, ICTV, Украине имеют куда больший вес и влияние, чем суточный выпуск новостей, комментариев, ток-шоу на всех информационных каналах Украины вместе взятых, поэтому делить особо нечего, – говорит медиаэксперт. – Будет небольшое распределение в рамках статистической погрешности больших телеканалов".

Аудитория 112, NewsOne и ZIK может перейти на схожий по идеологии телеканал НАШ экс-оппозиционного депутата Евгения Мураева, предполагает топ-менеджер крупного медиахолдинг.

Кроме того, говорит Глущенко, бенефициаром отключения трех новостных каналов может стать запущенный в 2020 году информационный вещатель из медиахолдинга Рината Ахметова Украина 24. "Он появился сразу после аннулирования "региональных" лицензий пула каналов, вещающих под брендом 112", – напоминает медиаэксперт.

В том, что аудиторию заблокированных вещателей может заинтересовать контент 5 канала, Прямого, Канала 24 или Эспресо, Глущенко сомневается.

ДОРОГА В СУД

Для "оппозиционеров за жизнь" санкции не в новинку. Еще в марте 2014 года США ввели санкции против Виктора Медведчука за угрозу территориальной целостности Украины, материальную поддержку Януковичу, напоминает LIGA.net исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

"Что сделал Медведчук? С 2016 года он переписал свои активы на жену Оксану Марченко, – в декларации за 2020 год на нее записаны 98 юрлиц, – а потом прикрылся правой рукой и "прокси" Тарасом Козаком, – отметила Каленюк. – Поэтому решение СНБО важно, оно синхронизирует украинскую политику по Медведчуку с санкционной политикой США".

Но чтобы чисто играть против юридической машины Медведчука, санкционное решение должно быть безупречным. Уверенности в этом у опрошенных LIGA.net юристов пока нет: многое будет зависеть от того, смогли ли украинские спецслужбы собрать достаточно доказательств против Козака.

"Роль СБУ будет ключевой. У нас не так просто ввести санкции против гражданина Украины, которым де-юре является Козак", – говорит LIGA.net нардеп Александра Устинова (Голос). По ее словам, в законе о санкциях перечислен перечень лиц и компаний, к которым их можно применить. И единственный сценарий, который подходит "под Козака" как гражданина Украины – причастность к террористической деятельности. "А ее надо доказать, – считает она. – У СБУ должны быть исчерпывающие данные".

В этом месте у власти может быть пробел, считает экс-замглавы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Григорий Шверк. "В 2014 год, когда вышел сюжет о распятом мальчике, мы в Нацсовете обращались в суд, прежде чем запретить российские телеканалы в Украине (суд длился четыре года – ред). Черным по белому нигде не было написано, что это можно сделать", – вспоминает он.

Для юридической чистоты стоило сначала получить решение суда, что Козак связан с терроризмом, или хотя бы вручить ему подозрение, говорит Шверк. "Сейчас считают, что достаточно каких-то бумаг от СБУ. Спорно", – поясняет он.

Конкретика есть, заверил Зеленский. Решение о санкциях было принято "сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные обстоятельства для этого", а работа Службы безопасности "заслуживает отдельной благодарности", написал президент в своем Facebook.

"Мы сможем наблюдать большое противостояние юристов, – прогнозирует Глущенко. – Одни подготовили решение и легализовали его, вторые попробуют опротестовать. И обе стороны очень серьезно подготовились к мотивационной части, с учетом всех рисков".

Юристы сходятся во мнении: команде Медведчука не удастся отменить санкции нахрапом, через скандально известный Окружной админсуд Киева. "ОАСК не может отменять санкции, – объяснил LIGA.net глава правления фундации Dejure Михаил Жернаков. – Они вводятся в действие указом президента, а это подсудность Верховного суда". А Верховный суд не сможет остановить санкции до тех пор, пока не рассмотрит дело по сути: с указами президента это не допускается, добавляет он.

Товарищ Медведчука пойдет дальше, вплоть до Европейского суда. И тут опять же важно, насколько четкими будут позиции власти в судах, считает Шверк.

Статья 10 Конвенции о правах человека и статья 34 Конституции Украины требуют, чтобы любое вмешательство государства в свободу слова осуществлялось на основании закона, с целью достижения законной цели и отвечало демократическому уровню, рассказывает LIGA.net юрист Института массовой информации (ИМИ) Али Сафаров.

"Из текста решения СНБО нельзя сделать выводы, насколько блокирование телеканалов отвечает требованиям этих норм. Так что существует риск, что такие действия Украины будут признаны ЕСПЧ нарушением требований Конвенции", – считает юрист.

113 УКРАИНА, NewsTwo и ZIK-A?

У ОПЗЖ имени Медведчука есть возможность обойти санкции. Ничто не мешает куму Путина найти новое подставное лицо в своей фракции и оформить новую лицензию на спутниковый канал. По словам Шверка, срок выдачи такой лицензии в Украине – 30 дней, если немного затянуть – два месяца. И у Нацсовета практически нет возможности отказать.

"Любой депутат ОПЗЖ подает документы, и через 30 дней Нацсовет не очень радостно, но выдает лицензию, на которой начинают вещать 113 Украина, NewsTwo или ZIK-A. Формально это невозможно остановить", – утверждает Шверк. У этих каналов не будет цифрового вещания, только спутник и кабель, но свою аудиторию они достанут: вопрос только грамотного пиара.

Шверк уверен, санкции смогут затормозить Козака-Медведчука только на время. Стоит ли игра свеч? "Не знаю. Это решение человека, который его принимал. – говорит он. – С моей точки зрения, если снять тему некомпетентности, надо иметь достаточно мужества, чтобы пойти на это".

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