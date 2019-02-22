"Звоню Добкину: это что за шабаш?" Интервью Турчинова - за минуту

Ровно 5 лет назад Украина переживала один из самых драматических моментов своей истории. Секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью Цензор.нет рассказал о сценариях, которых тогда удалось избежать. LIGA.net отобрала самое интересное.

Озвучил "самый опасный сценарий". "Если бы Янукович 22 февраля в Харькове заявил, что он – законный президент, то это был бы самый опасный сценарий, который был открыл прямой путь танкам Путина на Киев. Путин заявил бы, что по просьбе Януковича они заходят, чтобы спасти украинцев от хаоса и безвластия... Кабмина нет, силовых структур нет, за Януковичем умотали все: Азаров с министрами, все силовики, заместители, многие губернаторы разбежались... В Харькове собрались сторонники Януковича, была опасность, что легитимная власть переносится в Харьков. Это прямой путь к расколу Украины… Страна балансировала на грани катастрофы".

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Турчинов звонил Добкину в Харьков. "Я позвонил Добкину, тогда губернатору Харьковщины и озадачил поручением обеспечить освобождение и безопасность Тимошенко (парламент принял соответствующее постановление). Затем голосом строгого директора школы спросил: "А что это у вас за сепаратистский шабаш? Ты не помнишь, чем в 2004 году закончился съезд в Северодонецке? Кто за это будет отвечать? Кто сядет?" Возникла пауза, он видно о чем-то думал, а затем ответил: "Нет никакого сепаратизма, уже все расходятся".

Кто поджег Дом профсоюзов. "В торцевом помещении Дома профсоюзов, окна которого выходили на Крещатик, у нас был склад теплых вещей (одежда, одеяла и так далее). Силовики бросили в разбитое окно этого помещения несколько "зажигалок" и начался пожар. Поджог не был случайностью. Буквально в течение получаса возгорание произошло одновременно в нескольких частях огромного здания Дома профсоюзов".

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Страх из-за снайперов. "Утром 20-го на Майдане вообще не было безопасного места… Нужна была хоть какая-то координация, и я заставил себя выйти на сцену, было страшно… Помню и сейчас ощущение, когда стоишь без всякой защиты на сцене и кажется, что у тебя на лбу горит красная точка от лазерного прицела, что пуля уже летит тебе в лицо".

Конец АТО Януковича в Киеве: "Дядя, отпустите нас домой". "20 числа загоняли депутатов в парламент. Мы проходили коридор между бойцами внутренних войск. И это уже был не коридор ненависти, как 18-го числа, а коридор отчаяния. Пацанята стоят и один говорит кому-то из депутатов: "Дядя, дядя, отпустите нас домой". Нормальному человеку после такого не проголосовать (за решение о прекращении АТО в Киеве, - ред.) было невозможно. Вот эта тема "отпустите нас" - это был "взрыв".

Как Самооборона охраняла госучреждения. "Я попросил нескольких командиров сотен Самообороны, которые еще не разъехались по домам, взять под временную охрану Кабмин, СБУ и МВД, пока мы не определимся с их новыми руководителями. Там ведь хранятся документы, базы данных, восстановить которые будет практически невозможно. Также я попросил выделить сотню бойцов из Самообороны Майдана для охраны парламента. Более месяца охраняли парламент без оружия".

Крым выиграл время. "В России были убеждены: назначенную Януковичем силовую вертикаль поменять за день невозможно. Даже за месяц невозможно… Они думали, еще одна-две недели и у нас все развалится. Выжидали, готовились - и просчитались. Крым стал для них капканом, который дал нам время, восстановить власть и силовой блок, подготовиться к их военной агрессии. Провал их наступления на Донбассе стал этому подтверждением".

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