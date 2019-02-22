Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.02.2019, 15:01

"Звоню Добкину: это что за шабаш?" Интервью Турчинова - за минуту

Александр Турчинов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Александр Турчинов дал откровенное интервью. Вот семь главных тезисов

Реклама
Реклама

Ровно 5 лет назад Украина переживала один из самых драматических моментов своей истории. Секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью Цензор.нет рассказал о сценариях, которых тогда удалось избежать. LIGA.net отобрала самое интересное.

Озвучил "самый опасный сценарий". "Если бы Янукович 22 февраля в Харькове заявил, что он – законный президент, то это был бы самый опасный сценарий, который был открыл прямой путь танкам Путина на Киев. Путин заявил бы, что по просьбе Януковича они заходят, чтобы спасти украинцев от хаоса и безвластия... Кабмина нет, силовых структур нет, за Януковичем умотали все: Азаров с министрами, все силовики, заместители, многие губернаторы разбежались... В Харькове собрались сторонники Януковича, была опасность, что легитимная власть переносится в Харьков. Это прямой путь к расколу Украины… Страна балансировала на грани катастрофы".

Реклама

Турчинов звонил Добкину в Харьков. "Я позвонил Добкину, тогда губернатору Харьковщины и озадачил поручением обеспечить освобождение и безопасность Тимошенко (парламент принял соответствующее постановление). Затем голосом строгого директора школы спросил: "А что это у вас за сепаратистский шабаш? Ты не помнишь, чем в 2004 году закончился съезд в Северодонецке? Кто за это будет отвечать? Кто сядет?" Возникла пауза, он видно о чем-то думал, а затем ответил: "Нет никакого сепаратизма, уже все расходятся".

Кто поджег Дом профсоюзов. "В торцевом помещении Дома профсоюзов, окна которого выходили на Крещатик, у нас был склад теплых вещей (одежда, одеяла и так далее). Силовики бросили в разбитое окно этого помещения несколько "зажигалок" и начался пожар. Поджог не был случайностью. Буквально в течение получаса возгорание произошло одновременно в нескольких частях огромного здания Дома профсоюзов".

Читайте также: "У Путина две цели. Первая - достигнута". Интервью с Квасьневским

Страх из-за снайперов. "Утром 20-го на Майдане вообще не было безопасного места… Нужна была хоть какая-то координация, и я заставил себя выйти на сцену, было страшно… Помню и сейчас ощущение, когда стоишь без всякой защиты на сцене и кажется, что у тебя на лбу горит красная точка от лазерного прицела, что пуля уже летит тебе в лицо".

Читайте также
В день расстрелов Майдана Янукович советовался с Кремлем – ГПУ 20.02.20195 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика 30.11.2018В день годовщины Майдана: в горевшем Доме профсоюзов открыли KFC 21.11.2018

Конец АТО Януковича в Киеве: "Дядя, отпустите нас домой". "20 числа загоняли депутатов в парламент. Мы проходили коридор между бойцами внутренних войск. И это уже был не коридор ненависти, как 18-го числа, а коридор отчаяния. Пацанята стоят и один говорит кому-то из депутатов: "Дядя, дядя, отпустите нас домой". Нормальному человеку после такого не проголосовать (за решение о прекращении АТО в Киеве, - ред.) было невозможно. Вот эта тема "отпустите нас" - это был "взрыв".

Как Самооборона охраняла госучреждения. "Я попросил нескольких командиров сотен Самообороны, которые еще не разъехались по домам, взять под временную охрану Кабмин, СБУ и МВД, пока мы не определимся с их новыми руководителями. Там ведь хранятся документы, базы данных, восстановить которые будет практически невозможно. Также я попросил выделить сотню бойцов из Самообороны Майдана для охраны парламента. Более месяца охраняли парламент без оружия".

Крым выиграл время. "В России были убеждены: назначенную Януковичем силовую вертикаль поменять за день невозможно. Даже за месяц невозможно… Они думали, еще одна-две недели и у нас все развалится. Выжидали, готовились - и просчитались. Крым стал для них капканом, который дал нам время, восстановить власть и силовой блок, подготовиться к их военной агрессии. Провал их наступления на Донбассе стал этому подтверждением".

Читайте также: "Скоро мы удивим Россию". Интервью Климкина - за минуту

Реклама

специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
Отправить:
Распечатать:
Теги: евромайдан, виктор янукович, александр турчинов, революция достоинства, интервью
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Президент и активист- враг Порошенко и Путина. Интервью Саакашвили
Политика Президент и активист- враг Порошенко и Путина. Интервью Саакашвили
Политика
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 