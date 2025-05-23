Владимир Путин может парализовать связь и навигацию в США и Европе. Может разрушить баланс сил в Тихоокеанском регионе. Или атаковать одну из стран НАТО. А нынешняя американская администрация, похоже, не хочет этого осознавать, говорит LIGA.net сотрудница американской разведки Бет Саннер.

Она имеет 35 лет опыта работы в разведывательном сообществе США и ЦРУ, а при первой каденции Дональда Трампа была заместителем директора Национальной разведки США.

Россия все еще угроза "космического масштаба", хотя ее возможности значительно просели, считает она. Но и система космической разведки в Европе "более отсталая", чем у США.

LIGA.net поговорила с Бет Саннером. Из этого разговора вы узнаете о: