Интервью
Агрессор космического масштаба. Экс-разведчица США об угрозе РФ, Китая и роли Украины
Владимир Путин может парализовать связь и навигацию в США и Европе. Может разрушить баланс сил в Тихоокеанском регионе. Или атаковать одну из стран НАТО. А нынешняя американская администрация, похоже, не хочет этого осознавать, говорит LIGA.net сотрудница американской разведки Бет Саннер.
Она имеет 35 лет опыта работы в разведывательном сообществе США и ЦРУ, а при первой каденции Дональда Трампа была заместителем директора Национальной разведки США.
Россия все еще угроза "космического масштаба", хотя ее возможности значительно просели, считает она. Но и система космической разведки в Европе "более отсталая", чем у США.
LIGA.net поговорила с Бет Саннером. Из этого разговора вы узнаете о:
- мировоззренческих конфликтах между Путиным, Си и Ким Чен Ином;
- противостоянии в космосе и трансформации разведки в новую валюту влияния;
- проекте с Японией, которая будет давать Украине радарные снимки.
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