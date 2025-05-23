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"Агресор космічного масштабу". Ексрозвідниця США про загрозу РФ, Китаю і нову роль України
Володимир Путін може паралізувати зв’язок та навігацію в США та Європі. Може зруйнувати баланс сил у Тихоокеанському регіоні. Або й атакувати одну з країн НАТО. А нинішня американська адміністрація, видається, не бажає цього усвідомлювати, каже LIGA.net колишня співробітниця американської розвідки Бет Саннер.
Вона має 35 років досвіду роботи у розвідувальній спільноті США та ЦРУ, а за першої каденції Дональда Трампа була заступницею директора Національної розвідки США.
Росія – все ще загроза "космічного масштабу", хоча її можливості значно просіли, вважає вона. Але й система космічної розвідки у Європі "більш відстала", ніж у США.
LIGA.net поговорила із Бет Саннер. З цієї розмови ви дізнаєтесь про:
- світоглядні конфлікти між Путіним, Сі та Кім Чен Ином;
- протистояння у космосі та трансформацію розвідки на нову валюту впливу;
- проєкт з Японією, яка надаватиме Україні радарні знімки.
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