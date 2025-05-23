Володимир Путін може паралізувати зв’язок та навігацію в США та Європі. Може зруйнувати баланс сил у Тихоокеанському регіоні. Або й атакувати одну з країн НАТО. А нинішня американська адміністрація, видається, не бажає цього усвідомлювати, каже LIGA.net колишня співробітниця американської розвідки Бет Саннер.

Вона має 35 років досвіду роботи у розвідувальній спільноті США та ЦРУ, а за першої каденції Дональда Трампа була заступницею директора Національної розвідки США.

Росія – все ще загроза "космічного масштабу", хоча її можливості значно просіли, вважає вона. Але й система космічної розвідки у Європі "більш відстала", ніж у США.

LIGA.net поговорила із Бет Саннер. З цієї розмови ви дізнаєтесь про: