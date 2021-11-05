Андрей Мотовиловец: Есть ли в Слуге народа люди Ахметова и Коломойского? Я их не вижу

4 ноября нардеп Андрей Мотовиловец официально стал первым замглавы фракции Слуга народа. Хотя де-факто давно входит в руководство президентской силы, формирует повестку дня в парламенте и определяет приоритетность законопроектов.

Мотовиловца полностью устраивает микроклимат внутри монобольшинства, а групп влияния олигархов он не видит. Точнее, отказывается их признавать без достаточных доказательств. Он скептически относится к президентским амбициям экс-спикера Дмитрия Разумкова, но его последователей лишал бы мандата.

Что произошло с группой олигарха Коломойского в СН, почему друзья Разумкова должны пойти на выборы и как остановить падение рейтингов: первое после назначения интервью Мотовиловца - LIGA.net.

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"ЗЕЛЕНСКИЙ ГЛУБОКО ПОГРУЖЕН В РАБОТУ СЛУГ НАРОДА"

- Кто вам предложил должность первого замглавы фракции и были ли у вас конкуренты? Какие задачи перед вами ставят?

- Давид Арахамия. Основная задача – формирование повестки дня от фракции СН и ее прохождение в парламенте.

- Вы будете ее формировать совместно с Офисом президента и главами комитетов?

- Главы комитетов формируют повестку дня, и мы смотрим на важность законопроектов, рассчитываем время, количество правок, учитываем проходную способность парламента.

- Вы будете определять приоритетность законопроектов?

- Все время, которое я занимаюсь повесткой дня (а это достаточно давно), я объясняю, почему этот закон стоит выше, а этот ниже.

- Были ли у нардепов претензии к вам по поводу того, что их законопроект стоит ниже, чем им бы хотелось?

- Конечно, были. И будут. Каждый нардеп считает свой законопроект, свою тему приоритетной и более важной, чем все остальные. Дальше все зависит от качества коммуникации. Наша задача – объяснять комплексно всю логику повестки, почему сегодня нам важнее начать с закона Х, а не закона Y. Это должно быть всем кристально понятно – и большинству, и оппозиции, и Офису президента, который потом готовит законы к подписанию президентом, и – главное – избирателям.

Также нужно объяснять Кабмину, почему мы голосуем тот или иной закон. И что мы ждем от правительства подзаконных актов и реализации.

- Как оцениваете настроения во фракции? Можно ли ее назвать монолитной и готовой принимать законы, о которых вы только что говорили?

- Бюджет-2022, который мы проголосовали в первом чтении, говорит о том, что мы даем за закон 226 голосов. Это живой организм. Если монолит — это арматура и бетон, то мы руководим людьми, избранными как по списку, так и по мажоритарке. Мы не роботы. Это огромный механизм.

- Какими инструментами будете обеспечивать жизнедеятельность этого живого организма?

- Моя задача – читать, понимать и объяснять законы. Приказы не работают. Это живые люди, мнение которых мне нужно уважать и учитывать.

- Во фракции 242 депутата, и к каждому лично подходить и объяснять будет слишком энергозатратно.

- Есть люди, которые активно хотят разбираться в том, что им непонятно. Они приходят и говорят: "Объясни мне, пожалуйста, почему реформа ГАСИ идет сюда? Мы готовы к саморегулирующимся организациям или нет? Не приведет ли это к тому, что все застройщики откроют такие организации и не пустят никого другого?" В большинстве случаев это профессиональные дискуссии.

- Что бы вы поменяли в управлении/организации работы фракции, чтобы сделать ее эффективнее?

- Не бывает быстрых решений. Бывает тяжелая методичная работа каждый день. Я анализировал политическую карьеру Меркель, искал, какую именно реформу она сделала. Де-факто – никакой. Но как мне кажется, я понял секрет ее долгой политической карьеры и начал использовать: каждый день защищай интересы своей страны методичной работой. Находясь под критикой и манипуляциями, просто продолжай делать свою работу.

Наша работа – принимать законы и писать правила игры. Наша работа – защищать бизнес, и чтобы рынки были прозрачными и открытыми.

- Хорошо, но это был ответ не на мой вопрос. Мой вопрос об управлении фракцией.

- У нас в команде есть замглавы фракции, которые помогают нам в работе. Я объясняю им, а они объясняют депутатам из своих групп.

- То есть организация работы внутри фракции вас устраивает?

- Да. Пока результат на табло – меня это устраивает.

- Проводятся ли сейчас встречи президента или руководства ОП с руководителями фракции или комитетов?

- Безостановочно.

- Время от времени я слышу от "слуг", что доступа к президенту нет.

- Это неправда. Президент не может все время встречаться с каждым депутатом отдельно. Главы комитетов постоянно находятся на общих совещаниях или с замами главы Офиса, или с главой Офиса, или с президентом.

Президент знает, как работает Рада, и очень глубоко погружен в нашу работу. Мы хотим быть сильным командным игроком в команде президента.

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"С УГРОЗАМИ АХМЕТОВА ИЛИ КОЛОМОЙСКОГО НЕ СТАЛКИВАЛСЯ"

- Какие группы влияния можете выделить во фракции? Сколько людей, лояльных олигархам?

- Люди не могут быть лояльны к олигархам, потому что наш уникальный результат на выборах состоялся благодаря запросу общества и президенту.

- Вы никаких групп влияния внутри фракции не видите?

- У меня 240 уникальных депутатов. Они могут объединяться по интересам, по законам, по принадлежности к региону. Задайте вопрос прямо. Есть ли у меня группа Ахметова? Я так не считаю. Если ли у меня группа Коломойского? Нет.

- Есть ли во фракции люди Коломойского?

- На данный момент мы считаем, что такой группы не существует.

- Почему на данный момент? Раньше она была?

- На выборах, особенно по мажоритарке, возможно, было какое-то влияние и помощь в организации выборов. Но я не могу сейчас сказать, что есть отдельный мифический замглавы фракции, который дает команды. Сейчас мы работаем в одной команде и достаточно комфортно.

- У меня складывается впечатление, что из-за проблем Коломойский вынужденно подписал мировую с Банковой, и его депутаты сейчас притихли.

- (делает паузу) Я не знаю о проблемах Игоря Валерьевича и достаточно давно с ним не общался.

- То есть сейчас он никаких условий через своих депутатов не выдвигает?

- У меня не было ни одного депутата, который пришел и сказал: "Это очень странный закон, и он очень нужен Коломойскому". Такого не видел ни разу. Я считаю, что у меня сейчас хороший микроклимат в Слуге народа.

- Вы уже сказали, что не видите группы Ахметова. Но многие СМИ говорят о "группе Павлюка", которая иногда подыгрывает интересам Ахметова. Можете ли это подтвердить?

- Давайте сразу поставим точки над i. Группа Игоря Валериевича, группа Рината Леонидовича, даже разговоры журналистов о том, что такие группы существуют, демонстрируют нам влияние этих людей. Я действительно считаю их достаточно влиятельными, потому что они – одни из самых крупных налогоплательщиков в нашей стране. Поэтому, когда ты регулируешь какую-то отрасль – ты общаешься с ними как с контрагентами.

"Ты слышишь их точку зрения, они присутствуют. Но с угрозами, или с требованием, или с каким-то другим видом влияния от финансово-промышленных групп во время работы в Верховной Раде я не сталкивался никогда".

- Но я не получил ответа на вопрос, существует ли группа Павлюка, которая подыгрывает интересам Ахметова.

- Я очень осторожен во всех высказываниях, потому что считаю, что любое обвинение должно подкрепляться доказательствами. Пока нет доказательств – ответ "нет". Я не вижу групп других людей во фракции.

"ХОТИТЕ К РАЗУМКОВУ? СДАВАЙТЕ МАНДАТ"

- Раз уже вспомнили об Ахметове, то спрошу о постоянном госте эфиров на его телеканалах – Дмитрии Разумкове. После его отставки идет серьезная дискуссия вокруг того, лишать ли его мандата. Вы лично за какой вариант выступаете?

- Для ответа на этот вопрос нужно понимать юридическую конструкцию. Я не видел его заявления о вступлении во фракцию. Я хотел бы видеть Дмитрия Разумкова эффективным депутатом фракции Слуга народа.

- По словам Арахамии, юристы заверили его, что основания для лишения Разумкова мандата есть. И этот вопрос зависит от политической деятельности Разумкова. Как будет действовать ваша фракции в случае, если Разумков соберет отдельную группу? Лишите мандата или позволите продолжать наращивать президентский рейтинг?

- Я очень скептически отношусь к президентскому рейтингу Разумкова. Этот замер был сделан, когда он был у всех на слуху. Внимание на рейтинги нужно обращать, когда ты подходишь ближе к выборам. Сейчас нужно сосредоточиться на работе.

"Давид очень правильно ответил, я разделяю его точку зрения. Если ты депутат от Слуги народа и был спикером от Слуги народа, мы хотим, чтобы ты выполнял программу партии и президента".

Выполнял задачи, которые нам поставили избиратели. Я не думаю, что избиратели голосовали, думая, что вы создадите свою группу. Это очень низко и манипулятивно.

- Есть ли в СН нардепы, которые намерены выйти из фракции, чтобы присоединится к потенциальной группе Разумкова? Сколько таких нардепов?

- Я таких не видел, но могу сказать свою точку зрения. Если депутаты-списочники выходят из Слуги народа, то пусть складывают мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы тоже просим получить от вас политический мандат". Так будет честнее.

- Во фракции есть списочники Василий Мокан и Нелли Яковлева, которые были бизнес-партнерами Разумкова, и именно он их привел в список. У вас есть с ними договоренности, что они могут выйти из фракции, но вы не заберете мандат?

- Я не был участником этих договоренностей. Если бы меня спросили, проголосую ли я за их исключение, то я отвечу, что нет. Я их считаю достаточно эффективными депутатами.

"Если они хотят выйти сами, то я проголосую за применение к ним императивного мандата. Складывайте мандат".

- То есть никаких исключений, даже несмотря на бэкграунд отношений с Разумковым, быть не должно?

- Я считаю, что нет.

- Угрожает ли политическая активность Разумкова монокоалиции?

- У нас с запасом голосов. Плюс прошедшие мажоритарные выборы покажут, что фракция увеличит количество депутатов.

- Вы также глава киевской областной ячейки партии. Удалось ли навести порядок после Дубинского?

- У нас был порядок и до Дубинского. Депутаты работают на Слугу народу и выполняют партийные обязательства перед избирателями. Я очень сильно горжусь депутатами от Слуги народа и большинством, которое удалось сформировать в Киевской области.

- На местных выборах от Слуги народа в Киевский облсовет зашло много депутатов по квоте телеканала 1+1. Они не вставляют палки в колеса?

- Не было квоты 1+1. Это были ваши коллеги-журналисты. Я очень доволен их работой. У них светлые и профессиональные идеи.

"НЕ НАДО БОЯТЬСЯ РЕЙТИНГОВ. ОНИ ВЕРНУТСЯ"

- Последние соцопросы показывают падение уровня поддержки партии СН. У вас есть понимания, в чем причина? Как это можно исправить? Придумает ли президент новый СНБО?

- Людям страшно. Мы входим в зиму и высокие цены на газ. Мы находимся в пандемии и столкнулись с мутацией коронавируса. Нам всем сложно. Понятно, что это сильно отображается на доверии.

Доверие можно вернуть. Просто продолжайте выполнять свою работу лучше, и рейтинги вернутся.

- В январе текущего года, когда социологи фиксировали падение рейтингов власти, Зеленский запустил инструмент СНБО. Сейчас команда президента думает над новым инструментом и СНБО-заменителем?

- СНБО – инструмент, прописанный в Конституции. Почему его не использовали предыдущие президенты, у меня нет ответа. Как и ответа на вопрос, почему кто-то строит дороги, а кто-то нет, хотя у всех были одинаковые бюджеты. После кого-то останутся посты, а после кого-то останутся мосты.

Не надо бояться рейтингов. У меня есть прекрасный инструмент – программа партии и президента. И я хочу на новой должности сделать все, чтобы мы вышли и сказали: "Мы выполнили обещания". Возможно, это следующий инструмент, который вы так ждете после СНБО.

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