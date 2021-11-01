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Кратко | "Евросоюз обязан стоять рядом с Украиной". Форум Odesa Debate 2021 – за минуту

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 09:27
Odesa Debate 2021 (Фото @AndyHunder)

LIGA.net собрала главные месседжи участников конференции

НАТО должна признать Россию абсолютным врагом, а построение оборонной идентичности Европейского союза невозможно без Украины.

Об этом говорили на ежегодном форуме Одесские дебаты (The Odesa Debate). Главная тема – "Перспективное мышление: Построение мирной и преуспевающей Украины". Участие в обсуждении приняли глава представительства ЕС в Украине, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, заместители главы Европейской комиссии и госсекретаря США, должностные лица и эксперты. LIGA.net выступила информационным партнером форума.

ИНТЕГРАЦИЯ УКРАИНЫ В ЕС И НАТО

Более близкого партнера для ЕС, чем Украина, нет. "Нет другого партнера в мире, с кем бы Европейский Союз имел более интенсивные отношения и обязательства. И эти обязательства включают все аспекты современных украинских экономических и социальных перспектив. Кроме того, Евросоюз обязан стоять рядом с Украиной в защите ее территориальной целостности и суверенитета", – отметил заместитель председателя Европейской комиссии Маргаритис Схинас.

Украина пытается максимизировать вклад в развитие европейского пространства. "Мы внесли значительный вклад в европейскую дискуссию по энергетической безопасности, особенно учитывая большой опыт шантажа и гибридной агрессии России. Украина также подтвердила европейский выбор, запустив "зеленую" трансформацию и экологическую повестку дня, что является очень непростым политическим и экономическим шагом, но в то же время месседжем от нашей страны", – заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Для Украины очень важно видеть, что ее слышат в ЕС, – Ольга Стефанишина

Однако перспектива членства Украины в ЕС еще далека от повестки дня. "Пока вопрос потенциального членства Украины в ЕС не обсуждается. Но все те хорошие новости, которые идут из Украины, все примеры успешного сотрудничества, сближают нас. И я очень рад был бы застать день, когда вопрос членства станет на повестке дня", – отметил глава делегации ЕС в Украине Маати Маасикас.

"Евросоюз обязан стоять рядом с Украиной". Форум Odesa Debate 2021 – за минуту

Похожая ситуация остается и в отношении НАТО. " Мы остаемся абсолютно привержены экономическому росту, безопасности и нашему взаимному партнерству с Украиной... Что касается НАТО, мы поддерживаем все страны, стремящиеся к членству, пока они выполняют требования НАТО, и мы поддерживаем Украину в укреплении ее безопасности", – заявила заместительница. госсекретаря США по европейским делам Робин Денниган.

БЕЗОПАСНАЯ ПОЛИТИКА ЕС

Формирование общей оборонной идентичности является одной из главных задач ЕС. "Евросоюз – это союз 27 демократий, оперирующий крупнейшим объединенным рынком в мире. Но у нас нет объединенной армии, нет авианосцев, самолетов-фантомов и т.д. Поэтому в нашем списке дел — формирование общей оборонной идентичности", – отметил Схинас.

Эти усилия должны касаться "широкой европейской семьи", в частности Украины. "Нам необходимо создать защитный зонтик, способный защитить не только нас, но и членов более широкой европейской семьи, особенно в Восточной Европе", – подчеркнул еврочиновник.

В Киеве внимательно следят за оборонными инициативами ЕС и готовы принять участие. "Нам известно об инициативе президента Макрона по проведению саммита ЕС. Мы бы хотели донести до этого саммита, что сегодня невозможно говорить о безопасности ЕС и его оборонной системе, не вспоминая Украину и события в регионе... Мы хотим принимать и мы принимаем участие этой дискуссии. Украина пока не часть ЕС, но важный партнер" – рассказал Игорь Жовква , заместитель руководителя Офиса президента Украины.

Среди возможных вариантов – открытие в Украине военной миссии ЕС. "Украина может стать частью проектов по развитию структур безопасности ЕС, в частности под эгидой PESKO, и новые институты безопасности ЕС в Украине вскоре будут финализированы. Продолжаются дискуссии по открытию военной миссии ЕС в Украине. Кроме того, Украина стала частью диалога по кибербезопасности, и нам многому есть поучиться у вас", – отметил Маасикас.

ЭКОНОМИКА И ЭНЕРГЕТИКА

Главное препятствие – проблемы с верховенством права в Украине. "Препятствием номер один является верховенство права. Мы надеемся, что вместе с судебной реформой в Украине состоятся положительные изменения. Прямые иностранные инвестиции критически необходимы для Украины, и лучший способ их привлечь – обеспечить верховенство права", – отметил Энди Гандер, глава торговой палаты США в Украине.

Одним из главных вызовов для Украины и для ЕС стал энергетический кризис. "Необходимо задуматься, как выходить из кризиса. Просто подняться с колен или вкладываться в прогрессивные, более "зеленые решения". И Украина находится в точке, когда ей необходимы инвестиции для подобных решений", – отметил Маркус Липпольд, руководитель группы Green Deal Европейской Комиссии.

Вашингтон поддерживает планы по трансформации энергетической инфраструктуры Европы. " Энергетический кризис стал очень серьезным вызовом. И мы будем прилагать все усилия для содействия переходу на более чистые источники энергии... На десятилетие вперед наш курс будет определяться поддержкой разнообразия поставок, источников и маршрутов" – добавила Робин Дениган.

"Евросоюз обязан стоять рядом с Украиной". Форум Odesa Debate 2021 – за минуту

В Украине убеждены, что готовы к участию в подобной трансформации. "Мы четко видим наше будущее, мы будем переходить на метан из возобновляемых источников, мы будем использовать водород. Украина готова к участию в глобальной энергетической дискуссии", – отметил Сергей Макогон , глава Оператора ГТС Украины.

Мы понимаем, что это вопрос перспективы. Но однажды на водород появится постоянный спрос, и мы должны быть готовы его удовлетворить, – Сергей Макогон

НАТО, ЧЕРНОЕ МОРЕ, РОССИЯ

Ожидание экспертов от саммита НАТО – закрепление нового статуса РФ в стратегической концепции. "Я очень хотел бы услышать от наших союзников и от администрации президента признание того, что Россия – это угроза. Они не просто соседи с востока или другие эвфемизмы, которые можно услышать от дипломатов. Я убежден, что Россия остановится только там, где ее остановят ", – заявил Бен Ходжес , глава центра стратегических исследований CEPA, генерал Армии США в отставке.

НАТО должна признать, что Россия – это абсолютный враг, готовящийся к войне – Бен Ходжес

США планируют сосредоточить значительные усилия на развитии партнерства в Черноморском регионе. "Наше общее видение – необходимость развивать нашу устойчивость и оперативные возможности в районе Черного моря. Делать это мы можем только вместе с союзниками и партнерами в регионе", – сообщил Вейн Рааб , директор межведомственного партнерства Европейского командования США.

Евросоюз также следит за гибридной агрессией РФ и готовится к ответу. " Мы наблюдаем темное облако манипуляций, дезинформации и гибридных атак, среди которых наиболее тревожные – использование миграционных потоков в качестве оружия. Поэтому мы должны задумываться о общей безопасности", – добавил Маргаритис Схинас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путину не стоит переживать в отношении Украины в НАТО. Не ему решать – Столтенберг

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ЕС энергетика нато безопасность евроинтеграция
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