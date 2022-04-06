Глава Сумской ОВА: Россияне бросили трупы своих орков. Зато вывезли унитазы и живых телят

Сумская область официально и полностью освобождена от российских оккупантов. Местные жители могут возвращаться домой для восстановления региона и экономики, говорит глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий в интервью LIGA.net.

Но угроза никуда не делась. На границе – большое скопление техники оккупантов. Пограничный статус Сумщины будет представлять опасность, пока "Россия остается тоталитарным государством с неадекватным руководством".

Что после себя оставили российские захватчики и чего не хватает, чтобы избежать нового возможного вторжения на территорию Сумской области, – в интервью Живицкого LIGA.net.

- Какая ситуация в Сумской области?

– Общая ситуация более или менее спокойная. Наши войска выгнали орков: 93-я бригада на юге и 72-я с теробороной из центральной части области. В Конотопском районе в последнюю неделю было большое скопление российских войск и несколько тысяч единиц техники.

Сейчас территория области освобождена и, надеюсь, уже чиста. Они отходили и взорвали мост, поэтому немного их военных осталось. Их вылавливали. Но они оставили после себя много мин и растяжек, особенно в Тростянецкой, Боромлянской и Краснопольской громадах.

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– То есть сейчас Сумская область полностью освобождена от оккупантов?

– Да. Область уже зачищена, включая поля и леса.

– Можем ли мы зафиксировать дату, когда это произошло?

– 4 апреля. 3 апреля вечером их (русских оккупантов – ред.) еще догоняли и добивали. А с понедельника мы уже свободны.

– До последнего была непонятна ситуация с Конотопским районом.

– На Конотопщину в последнее время заходило очень много российских войск. Они двигались колонной по 100-200-300 единиц техники под прикрытием авиации, и прямо над домами летали вертолеты. Стреляли из танков, пулеметов и автоматов, "боясь" мирных жителей.

Я уже был в командировке и посетил практически все села в районе Конотопа, где они были. Люди крайне напуганы. Практически не осталось домов с целыми окнами. Стреляли трассировочными снарядами, зажигающими патронами, поэтому много сгоревших домов. Многие дома уничтожены, поэтому люди проживали у знакомых/родственников. По селам разрушены дороги, потому что их "вспахала" гусеничная техника. Они сейчас не проездные.

– 4 апреля вы говорили, что россияне взорвали мост через реку Сейм, чем отрезали возможность для ухода остальных своих подразделений, которые не успели выйти. Известно ли, сколько российских военных и техники "осталось"?

- Что-то было уничтожено, что-то было отнято как трофеи. БМП, санитарный бронеавтомобиль "Линза" и "Тайфун" (бронеавтомобиль – ред.).

– Какая ситуация на границе с РФ?

– Мы фиксируем скопление российской техники, обстреляли один пограничный населенный пункт с территории России. Несколько часов они стреляли из тяжелой артиллерии и гранатометов.

– Какие масштабы разрушений в области? Какие города пострадали больше всего?

– Больше всего пострадали Тростянецкая громада, Боромля, Ахтырка, Краснопольская громада, село Климентово.

– Насколько там тяжелая ситуация? Есть ли населенные пункты, которые Украине придется восстанавливать с нуля?

– В Тростянце центральная вокзальная площадь уничтожена полностью: поврежден железнодорожный вокзал, уничтожен автовокзал, а дома вокруг сожжены и разрушены. Ахтырка очень сильно повреждена бомбардировками, обстреливали ракетами "воздух-земля". Было прямое попадание бомбой в ТЭЦ. В Сумах разрушены две подстанции. Заводы, фабрики. В Тростянце разрушена шоколадная фабрика Монделис. В Шостке – химзаводы. Очень много разрушенных агропредприятий.

В Конотопском районе они месяц были на территории одного из предприятий, сняли все насосы и двигатели, а также выжигали медь. У нас в Украине бездомные где-то воруют провода и выжигают изоляцию, чтобы получить медь. То же делали русские военные. Местные уже говорят: "Ну сняли вы тот насос или электродвигатель, так заберите его целым, потому что его цена в тысячи раз больше, чем просто сдать медь на металлолом".

"У россиян был выбор: забрать тело побратима или медные провода. Они выбрали хлам".

Когда они уезжали, то местные говорят, что не было видно, танк это или БТР. Все было завешено награбленным хламом.

Вывозили живых овечек и телят. Какие-то плетеные корзины, унитазы, микроволновки, листы шифера, одежду. При этом не забрали трупы своих военных. В 50 метрах от места, где лежат трупы мертвых орков, они оставили банки с борщом, на которых было написано "Своих не бросаем".

– Какая гуманитарная ситуация в области? Где она самая сложная?

- Более или менее нормальная. Худшая, пожалуй, в городе Тростянец, потому что люди находились полностью под оккупацией. Была уничтожена инфраструктура, отвечающая за газо- и электроснабжение. Не было воды, не было канализации. Людей стреляли на улицах. Кто ехал на велосипеде, кто шел пешком – обстреливали всех вокруг. Не давали хоронить тела погибших. Люди забирали тела под обстрелами, затаскивали в ближайшие дворы и хоронили в огородах. На сегодняшний день невозможно посчитать всех погибших.

Когда мы приехали в освобожденный Тростянец, люди выходили к нам и спрашивали: "А Киев стоит? А Сумы стоят? Война уже закончилась?" То есть они были в тотальном информационном вакууме.

– Что в Сумах? Насколько город пострадал от русского нашествия?

– Бомбардировками было взорвано несколько предприятий. Обстреливали Сумыхимпром, были повреждены емкости с аммиаком. К счастью, обошлось без жертв. Если бы были большие разрушения по Сумыхимпрому и ветер дул в сторону Сум, то могли погибнуть практически все жители города.

- Многие предатели и коллаборанты за это время "всплыли" в области?

– Есть информация о некоторых людях, это буквально до 10 человек. Их сейчас проверяет СБУ. На сегодняшний день нельзя утверждать на 100%, что есть такие, как в Луганской области. Есть те, кто общался, мотивируя тем, чтобы людей не трогали и можно было еду раздавать. Пусть спецслужбы проверяют, так это, не так ли. Публичных и явных коллаборантов у нас в области не было.

- Украинцы и мир шокированы увиденным в Буче. Но все понимают, что это лишь капля в море, и мы можем увидеть еще много примеров военных преступлений Кремля. Зафиксированы ли в Сумской области случаи жестокого поведения российских военных против гражданских?

– Манера поведения примерно одинакова по всей территории Украины. Они стреляли в простых людей, которые ехали в больницу, развозили хлеб и раздавали гуманитарку. Стреляли на поражение за мобильный телефон в руке. В Сумах в первые дни войны расстреляли автомобиль, где находилась женщина с тремя детьми, которая пыталась уехать из города. К счастью, дети остались в живых. Женщину убили выстрелом в голову из автомата.

"Мы находим тела замученных, россияне издевались над людьми и телами. Открыто уже более 200 уголовных производств по нарушению обычаев войны".

- Сколько погибших гражданских найдено? Есть ли случаи братских могил?

– Братских могил нет. Найдено сегодня (интервью записывалось 5 апреля вечером – ред.) более 100 тел погибших мирных жителей. У более 40 из них – признаки и следы пыток. С завязанными руками, как в Буче, нет. Но избиты, изрезаны и с переломами.

Около пяти человек, которые уже после освобождения взорвались на минах и растяжках. Тростянецкая и Боромлянская громады были очень сильно заминированы. В Тростянце даже кладбище заминировали, расстреляли автомобили ритуальных служб и запрещали людям хоронить тела.

- Есть ли понимание, сколько процентов области заминировано?

– Сложно сказать, но пройдет не один месяц, пока будет полностью разминирована территория. Ибо кроме мин есть много артиллерийских снарядов. Это тоже дополнительная угроза. Я когда заезжал в Тростянец после его освобождения, видел, как местный дед на багажнике велосипеда везет полуметровый снаряд от самоходной артиллерийской установки.

– Будут ли вообще спешить с разминированием, учитывая вероятность нового вторжения России на территорию области?

– Они минировали против мирных жителей, чтобы убивать и после своего ухода. Они минировали не пути своего ухода, а предприятия и кладбища. Поэтому мы будем точно искать и ликвидировать то, что они оставили. А по предотвращению их вторжения – это абсолютная другая история.

– Местные могут возвращаться после зачистки и разминирования?

– Да. Уже многие возвращаются, и область тоже возвращается к привычному режиму жизни. Потихоньку завозим топливо и продукты питания. Возобновляют работу промышленные предприятия. Наша основная задача – в течение двух недель привести область в порядок, убрать все завалы и максимально убрать их сгоревшую технику.

– Вы советуете местным жителям возвращаться домой уже сейчас? Или лучше подождать две недели, о которых вы говорите?

– Каждый взвешивает риски сам для себя. Но дороги свободны, по ним можно ехать. К счастью, врага нет. Надо возвращать привычную жизнь. Я советую людям возвращаться домой и на работу, чтобы восстанавливать экономику. Со временем, если будет безопасно, восстановим междугородное сообщение.

"Пограничный статус области на всю жизнь несет нам угрозу, пока Россия будет оставаться тоталитарным государством с неадекватным руководством".

– 3 апреля секретарь СНБО Данилов заявил, что Сумщина "готовится к большим боям". Готова ли область к новому возможному нашествию?

- Мы не были готовы в прошлый раз, но благодаря простым людям и теробороне, при поддержке ВСУ и артиллерии нам удалось сдержать армаду, которая шла в сторону Киева. Никто не ожидал, что Сумщина даст с первых часов вторжения отпор. Были дни, когда в области одновременно находилось более 10 000 единиц бронетехники. Все трассы и дороги были заняты техникой. А протяженность одной из колонн была почти 200 км.

– Учитывая опыт, вы видите проблемные места, которые нужно усилить, чтобы новое возможное вторжение россиян прошло менее успешно?

- Пока мы не построим стену, как между США и Мексикой, – или еще в разы больше и мощнее, – угроза для Сумщины, к сожалению, будет оставаться. Пока такой стены нет – очень сложно что-либо прогнозировать.

- Что касается стены – это можно считать вашим запросом к центральным властям?

– Этот вопрос обсуждается с 2014 года. К сожалению, за восемь лет ничего не было сделано. Но это нужно сделать. И перед новым годом, когда угроза начала расти, об этом на центральном уровне довольно серьезно говорили. К сожалению, не успели. А предлагавшиеся инженерные планы на сегодняшний день уже не достаточны. Их реализация не дала бы требуемого эффекта.

"Учитывая ущерб, нанесенный Украине, было бы неплохо построить хорошую пятиметровую стену. Как в высоту, так и в ширину".

– После нашей победы вы будете выступать за такой проект?

– Однозначно. И это моя принципиальная позиция. Должна быть стена, и она должна быть настоящей. Также необходим набор серьезных технических и инженерных решений, которые позволят предотвратить такое вторжение.

И нам нужно строить линию обороны. Это должны быть стационарные фортификационные сооружения, опорные пункты. И вся линия границы с Россией должна быть защищена не только стеной, но должны постоянно быть здесь и военные. Ибо на момент вторжения у нас были только пограничники, которые, к сожалению, не имели соответствующего вооружения и бронетехники.

- Считаете ли вы это просчетом военно-политического руководства?

– И да, и нет. Если бы здесь было большое количество регулярных войск и развязались серьезные бои с первых дней, то неизвестно, чем бы все закончилось. У страны-агрессора численное и огневое преимущество, это очевидные вещи.

Из-за отсутствия украинских формирований Россия не планировала серьезных боевых действий в Сумской области и хотела "прогуляться" по территории области. Она не ожидала, что получит здесь сопротивление. Поэтому в обед 24 февраля танки стояли в Сумах по всей улице Харьковской, а техника была перед зданием ОГА. Затем они вышли из города. В тот момент им города были не интересны.

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