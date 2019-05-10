"Гордон нужен Украине". Интервью с Игорем Смешко - за минуту

Если не считать победу Владимира Зеленского, результат экс-главы СБУ Игоря Смешко на президентских выборах можно считать главной сенсацией и загадкой. Фактически без рекламы и раскрутки за Смешко в первом туре проголосовали 1,1 млн человек (6%). Сегодня он дал интервью Радио НВ и рассказал о своих планах. Говорит, его цель - создать консервативно-демократическую силу на базе партии Сила и честь, и получить фракцию в новом созыве парламента. Как сам Смешко объясняет свой феномен, готов ли сотрудничать с Зеленским и что думает о Порошенко - LIGA.net отобрала самое интересное из интервью в 10 тезисах.

Результат на выборах его вообще не удивил. "Безусловно, ожидал. Для меня это не странная новость несмотря на то, что вся кампания была менее двух месяцев и решение было принято в последнюю очередь".

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Заверяет, что должен был набрать больше. "По нашей инсайдерской информации, мы не смогли защитить около 800 тысяч голосов по простой причине. Весь бюджет кампании был меньше 2 млн гривень… У нас не было телевизионной рекламы… В избиркомах мы смогли обеспечить только 30% наших представителей".

Канал Медведчука не хотел его пиарить. "Даже 112 канал, который принадлежит Медведчуку, делал все, чтобы уменьшить мое присутствие… Мы не знали до последней минуты, выпустят ли в эфир мои интервью у Дмитрия Гордона. Параллельно готовились сделать запись для YouTube, потому что у руководства канала в те времена были огромные проблемы".

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А Гордона благодарит за рекламу. "Он сыграл очень позитивную роль. Кроме Дмитрия Гордона у нас фактически не было выхода на СМИ национального уровня… С Гордоном мы знакомы много лет. Раз в год мы встречались у него на дни рождения. Но я очень благодарен ему за ту поддержку и возможность через него донести свои мысли".

Не против, чтобы Гордон пошел в Раду. "Он не собирается в политику и избираться ни в какие органы представительской власти. Я уважаю его позицию. Но если он захотел бы идти в парламент, это был бы не худший член парламента. Его эрудиция и мировоззрение отвечают тому, что сейчас надо Украине".

С Зеленским не знаком, но готов к предложениям. "Я не получал никаких предложений и у меня не было контакта с новоизбранным президентом. Я его знаю чисто визуально. В 2014-2015 годах мы с ним пару раз пересеклись на эфирах. Лично с ним я не знаком… Если будет предложение от президента и это предложение будет корреспондироваться с моим пониманием, что я смогу помочь президенту, без сомнений, я приму это предложение".

Считает, что влияние Коломойского на Зеленского преувеличено. "Отношения Коломойского и Зеленского далеки от распространенного в СМИ уровня зависимости. Канал 1+1 получал не меньшие выгоды, раскручивая проект Квартал 95. Там скорее были взаимовыгодные финансовые взаимоотношения. Я не думаю, что там был карт-бланш полного влияния со стороны Коломойского на новоизбранного президента".

Порошенко – самовлюбленный. "Крах его карьеры как президента отражает то, что в нем сидит внутри… Самовлюбленность, самоуверенность и желание отобрать лично преданных и управляемых людей вместо профессионалов выливаются в такие катастрофы для государства".

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А Медведчук – пятая колонна. "Сейчас пятая колонна имеет все шансы войти в парламент… Партия За життя декларирует внешнеполитические лозунги, которые совпадают с лозунгами официального Кремля. Медведчук входит в руководство этой партии".

Встречался с Вакарчуком. "У меня были встречи со Святославом до и после первого тура выборов. У меня с ним хорошие взаимоотношения, но в практической плоскости у нас нет переговоров и договоренностей не существует. Мы лишь сверяли часы и говорили об идеологии… Я жду, когда Святослав обнародует свою идеологию. Ведь какое-либо объединение возможно только на основе идеологии".

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